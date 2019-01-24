Вину не признал: за что задержан бывший замминистра

Как сообщают информагентства, в ночь со среды на четверг задержан бывший заместитель министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко. Он подозревается в мошенничестве. С экс-чиновником работает Главное следственное управление ГУ МВД по Москве.

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Кравченко задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу, возбужденному по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), уточнил один из собеседников РБК. Кроме него по этому делу задержаны еще двое, в том числе Оксана Гринкевич, жена бывшего заместителя начальника департамента Минэнерго Егора Гринкевича.

Против Оксаны Гринкевич и бывшего главы ассоциации участников рынка электроэнергетики НП «Совет рынка» Дмитрия Пономарева ранее уже было возбуждено уголовное дело. Гринкевич числилась в «Администраторе торговой системы» (АТС, «дочке» ассоциации) и получала там зарплату, но ничего не делала. Это была «надбавка» к зарплате ее супруга, поясняет РБК со ссылкой на свои источники.

По неофициальной информации, Кравченко, который возглавлял «Совет рынка» и АТС в 2012-2013 годах, якобы также участвовал в этой схеме. В Минэнерго на должности заместителя министра он проработал с 2013-го по ноябрь 2018 года.

По словам собеседника ТАСС, Кравченко вину не признал. По информации агентства, в пятницу экс-чиновнику судом может быть избрана мера пресечения.

В Минэнерго «Газете.Ru» заявили, что не комментируют эту тему. В НП «Совет рынка» сообщили ТАСС, что никаких следственных мероприятий на их территории не проводилось.

«На территории «Совета рынка» никаких следственных действий и других мероприятий не проводилось», — сказали в партнерстве.

Из Минэнерго Кравченко ушел по собственному желанию. Его проводили с почетом, глава ведомства Александр Новак отметил его заслуги, профессионализм, ответственность и преданность своему делу, а также умение работать в команде.

«Под руководством Вячеслава Михайловича были реализованы многие стратегические проекты в электроэнергетике, произошел ряд важных системообразующих для отрасли позитивных изменений. Вячеслав Михайлович не раз подтверждал безупречную квалификацию, позволяющую успешно и оперативно решать поставленные задачи на благо страны, и по праву завоевал репутацию опытного и высококлассного руководителя», — говорилось в официальном сообщении Минэнерго.

Позже Александр Новак сообщил журналистам, что не планирует искать нового зама на курируемый Кравченко круг вопросов.

«У нас есть профессионалы, которые эту сферу деятельности уже возглавили. Не планируем искать, нет необходимости привлекать со стороны кого-то», — сказал Новак.

По его словам, первый замминистра Алексей Текслер «абсолютно компетентен, справится». В министерстве произведено соответствующее перераспределение полномочий между заместителями министра энергетики, пояснили также в ведомстве.

Отвечая на вопрос о том, чем теперь займется Кравченко, Новак сказал, что «у него есть предложения, не хотел бы за него комментировать».

«Он всю жизнь проработал в электроэнергетике, является профессионалом. Думаю, что и будущее место работы будет связано с электроэнергетикой», — приводит ТАСС слова министра.

По еще одной версии, задержание Кравченко может быть связано со шпионским скандалом, который потряс российскую электроэнергетику в прошлом году. Напомним, что правоохранительные органы в июне арестовали члена правления энергокомпании «Интер РАО» Карину Цуркан по обвинению в шпионаже.

По версии следствия, которую приводит ТАСС, Карина Цуркан 16 августа 2004 года стала агентом, осуществляющим конфиденциальное сотрудничество с молдавской спецслужбой. В конце апреля 2015 года в Москве она получила электронную версию «проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества» и 29 сентября 2015 года передала этот документ спецслужбе Молдавии.

Своей вины Цуркан не признала и утверждает, что никогда не была знакома с представителями зарубежных спецслужб, не видела документ, в получении и передаче которого ее обвиняют. Срок ее содержания под стражей истекает в феврале этого года, и он, скорее всего, будет продлен.

Впрочем, пока никаких официальных подтверждений, связывающих задержание Вячеслава Кравченко с делом Карины Цуркан, нет. СМИ сообщали, что чиновник проходил по этому делу свидетелем.