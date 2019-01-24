Расколотый мир: кто признает свержение Мадуро

Экономический и политический кризис в Венесуэле, достиг своей кульминации, после того, как лидер оппозиции и спикер распущенного парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.

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Он уже получил поддержку большинства соседних стран, а также США и их европейских союзников. Влиятельная испанская газета El Pais красочно описывает, как венесуэльский кризис дошел до швейцарского Давоса, где в данный момент проходит Всемирный экономический форум (ВЭФ).

В кулуарах форума премьер-министр Испании Педро Санчес встретился с президентами Колумбии, Эквадора и Коста-Рики. Эти лидеры хотели узнать о позиции Испании. «Он (Педро Санчес — «Газета.Ru») вышел на улицу посреди идиллического снежного пейзажа Давоса, чтобы позвонить Гуайдо и высказать «восхищение его мужеством» в попытке «выразить волю венесуэльцев», — пишет издание.

Сам телефонный разговор продлился десять минут. При этом, как пишет газета, Педро Санчес в ходе разговора с венесуэльским оппозиционным лидером Хуаном Гуайдо заявил, что «идеальным и естественным» способом урегулирования кризиса в Венесуэле стали бы выборы главы государства.

Аргентинская газета La Nacion создала специальный сюжет, где собирает заметки по ситуации в Венесуэле. Наряду с описанием событий, происходящих в Каракасе, биографии и пути Хуана Гуайдо, а также официальной позиции президента Аргентины Маурисио Макри, издание разразилось статьей с перечислениями стран, поддержавших действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Иллюстрацией к заметке, стала фотография Мадуро за столом переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Позицию России издание называет «алармистской». И приводит высказывание российского МИДа: «формирование альтернативного центра принятия решений – это прямой путь к хаосу, разрушению основ венесуэльской государственности».

Стоит отметить, что в поддержку действующего президента помимо России, выступили Мексика, Боливия, Куба, Китай, Турция, Иран.

Комментируя поддержку Николаса Мадуро президентом Турции Реджепом Эрдоганом аргентинская La Nacion упоминает о том, что Турция — поставщик продовольствия и других товаров для Венесуэлы, а недавно страна также начала очищать и сертифицировать венесуэльское золото и ведет переговоры об инвестициях Турции в нефтяную промышленность Венесуэлы.

В бразильском издании O Globo вице-президент Антониу Гамилтон Моурау сообщает о том, что страна может только выразить протест, но не примет участие в военной кампании, если таковая будет проводиться. Ранее глава администрации США Дональд Трамп заявил, что не исключает ни один вариант решения венесуэльского кризиса.

«Бразилия не участвует во вторжениях. Наша внешняя политика исключает вмешательство во внутренние дела других стран», — цитирует бразильского президента O Globo.

Между тем кубинское издание Granma в редакционной статье пишет, что истинная цель действий против Венесуэлы — это «попытка контролировать огромные ресурсы этой братской нации».

«Суверенитет наших народов решается сегодня в отношении к Венесуэле. Поддержать законное право братской нации определять свою судьбу — значит защищать достоинство всех», — цитирует издание слова председателя Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель Бермудеса.

В восторженной статье издания даже напоминается о словах кубинского революционера Фиделя Кастро о Венесуэле.

«Фидель сказал: «Венесуэла — это родина Освободителя (Симона Боливара, героя войны за независимость испанских колоний — «Газета.Ru»), где зародилась идея объединения народов Америки. Значит, Венесуэла должна стать страной-лидером объединения народов Америки». Мы поддерживаем Николаса Мадуро и Боливарианскую революцию», — цитирует издание слова кубинского лидера.

Высказывания в мексиканской газете Excelsior более умеренные. В заметке о ситуации в Венесуэле говорится о конституционных принципах Мексики о невмешательстве в самоопределение народов.

«Мексиканское правительство анализирует ситуацию в Венесуэле. На данный момент никакого изменения в дипломатических отношениях ни со страной, ни с правительство нет», — приводится в статье позиция пресс-службы правительства.

Боливийское издание El Deber составило карту стран, поддержавших и выступивших против Николаса Мадуро, а также приводит различные высказывания в соцсетях политиков. Хотя большая часть стран в Южной Америке и поддержала Хуана Гуайдо в качестве президента Венесуэлы, президент Боливии Эво Моралес выказал поддержку Николасу Мадуро и обвинил США в империализме, возложив на Америку вину за кризис в стране, говорится в статье.

Боливийский лидер выразил солидарность с «венесуэльским народом и братом Николасом Мадуро в эти решающие часы, когда лапы империализма снова пытаются нанести смертельную рану демократии и самоопределению народов Южной Америки. Мы никогда больше не будем задним двором США», — цитирует издание официальную позицию Эво Моралеса.

Между тем в одна из ведущих венесуэльских газет El Universal наряду с репортажами и анализами последних событий в стране, приводят мнение верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Она призвала в четверг в Давосе к «мирному политическому решению», подчеркивает издание. Верховный комиссар охарактеризовала ситуацию в стране как «очень тревожную» и выступила за диалог, чтобы избежать кровопролитий в латиноамериканской стране.

Наряду со странами о своей позиции по поводу ситуации в Венесуэле высказываются также и международные институты.

Так, Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что следит за ситуацией в Венесуэле и в своих действиях будет ориентироваться на решение международного сообщества.

«По поводу Венесуэлы: мы внимательно следим за быстро меняющейся ситуацией. Как и в других случаях, международное сообщество служит ориентиром для официального признания, и мы будем руководствоваться этим», — написал представитель МВФ Джерри Райс на своей странице в твиттере.

Венесуэла сталкивается с многочисленными проблемами, и чиновник МВФ надеется, что «они разрешатся ради блага народа Венесуэлы».