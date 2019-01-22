Взялся за старое: ЦБ санирует банк из топ-50

Центробанк утвердил план по предупреждению банкротства Московского индустриального банка (МИнБанка) и намерен выступить в качестве его инвестора. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Московский индустриальный банк занимает 33-е место по размеру активов среди российских банков (активы банка составили 320,5 млрд рублей на 1 января 2019 года). Банк имеет большое количество клиентов из числа физических и юридических лиц, включая малые и средние предприятия, бюджетные и общественные организации во многих регионах страны, указывает Банк России.

С 22 января в МИнБанк назначена временная администрация. Регулятор возложил эту функцию на ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» (ФКБС).

Сам МИнБанк продолжит работу в обычном режиме: мораторий на удовлетворение требований кредиторов регулятор вводить не стал.

Совет директоров Банка России принял решение о гарантировании непрерывности деятельности банка в течение срока реализации плана участия ЦБ в осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации, указывает регулятор.

«В рамках мер, направленных на обеспечение непрерывности деятельности Банка на рынке банковских услуг и на повышение его финансовой устойчивости, планируется участие Банка России в качестве инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора. В качестве первоочередных мер предусмотрено предоставление Банку средств на поддержание ликвидности со стороны Банка России» , — говорится в пресс-релизе Центробанка.

Как указывается в сообщении регулятора,

поводом для решения о санации стала неспособность МИнБанка самостоятельно преодолеть финансовые трудности, с которыми он сталкивался в последние несколько лет.

Эти проблемы вызваны активным участием банка в финансировании неэффективных инвестпроектов в области строительства и промышленности, а также операциях с недвижимостью, поясняет Банк России.

«В результате значительная часть активов банка утратила ликвидность и перестала приносить доход. Признание обесценения таких активов привело к резкому снижению капитала банка и нарушению предельных значений обязательных нормативов», — поясняет Банк России.

Спасения МИнБанка — это уже шестой случай, когда Центробанк выступает инвестором с использованием механизма предоставления средств через ФКБС.

ЦБ приходится напрямую выступать инвестором, предотвращая банкротство банка. До этого такая схема применялась при санации «ФК Открытие», Бинбанка, Промсвязьбанка, Азиатско-Тихоокеанского банка и банка «Советский».

При этом рейтинговые агентства ранее указывали на проблемы в Московском индустриальном банке. Так, на конец ноября МИнБ соблюдал минимальные требования по нормативам, однако не выполнял требования по надбавкам на неконсолидированной основе, говорилось в обзоре агентства Fitch, посвященном состоянию российского банковского сектору за 11 месяцев прошлого года. При этом агентство указывало ранее, что банк не является системно значимым.

Основные владельцы МИнБанка — президент банка Абубакар Арсамаков и его семья. Их совокупная доля владения — 12,42%. Доли других акционеров не превышают 10%. Абубакар Арсамаков стоял во главе банка с 1998 года. В 2016 году он баллотировался в депутаты Государственной думы от «Справедливой России», но не прошел.

Московский индустриальный банк столкнулся со сложностями из-за того, что не вписался в существующую макроэкономическую ситуацию. Такое мнение ТАСС высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков.

«Я думаю, что банк столкнулся с трудностями не в связи с какими-то злоупотреблениями — хорошие собственники у банка, я их знаю. Главная проблема заключалась в том, что

они, скажем так, не вписались в макроэкономическую ситуацию, девальвацию рублю, некоторое макроэкономическое торможение роста ВВП, и они очень много вкладывали в индустриальные проекты»,

— сказал Аксаков. При этом, по его мнению, большинство активов банка могут в скором времени принести прибыль, а новых подобных случаев санации банков из топ-50 ожидать не стоит. «По моей информации, ничего такого больше не предвидится», — отметил депутат.

Между тем эксперты ожидают, что в 2019 году ЦБ в целом продолжит жесткую политику по отзыву лицензий у неугодных игроков на банковском рынке.

Напомним, Банк России с 2014 года ведет расчистку рынка и пока что не намерен останавливаться. Так, в 2014 году было отозвано 86 лицензий, в 2015-м — 93, в 2016-м — 97. В 2017 году ЦБ отозвал 46 лицензий у кредитных организаций, и, казалось, дело пошло на спад. Но в прошлом году количество отозванных лицензий выросло: 55 банков лишились права работать.

«Отзывы лицензий у банков со стороны ЦБ продолжатся, так как конечная цель — установление контроля за большинством денежных потоков в стране, доминирование госбанков на банковском рынке, наращивание активов госбанков за счет частных. Предполагается, что банковская система, на которой будут до 90% занимать крупнейшие госбанки, будет более управляемой, более устойчивой к внутренним шокам, но одновременно — тотально хрупкой перед большими внешними шоками», — резюмирует Алексей Антонов, аналитик «Алор Брокер».

По его мнению, в 2019 году лицензий лишатся как минимум еще 55 банков, и частные банки — наиболее вероятные претенденты в этот список.