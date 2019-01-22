Самые бедные: Украина признала свой провал

Депутат Верховной рады Украины, лидер партии «Народный контроль» Дмитрий Добродомов в эфире телеканала NewsOne заявил, что превращение Украины в одно из самых бедных европейских государств стало «позорным провалом» политики властей страны.

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Эта ситуация будет сохраняться, если в стране продолжат «тасовать в колоде всех тех политиков», которые считают, что деньги «делают политику», а политика приносит еще больше денег, отметил он.

«Мы дошли до того, что мы из страны, которая начинала с 91-го года с достаточно модернизированной, достаточно мощной экономикой, превратились через 27 лет в наибеднейшую страну в Европе»,

— посетовал депутат.

Добродомов назвал следование указанному принципу «путем в никуда».

Согласно данным Госслужбы статистики Украины, более трети людей в стране зарабатывают меньше прожиточного минимума в 1853 грн.

В первом полугодии прошлого года украинцы тратили почти 40% доходов на непродовольственные товары, среди которых коммуналка, одежда и лечение, сообщили в ведомстве.

С 1 января 2019-го минимальная зарплата в Украине составляет 4,2 тыс. грн. При этом в долларовом эквиваленте она остается самой низкой среди всех стран Европы — около $150.

При этом за последние пять лет Украина стала самой бедной европейской страной.

«Экономический кризис, начавшийся в Украине в 2014 году, привел к тому, что уровень бедности сейчас выше, чем пять лет назад. Если в 2014 году за чертой бедности жили 15% населения Украины, то сегодня — 25%», — заявляла в прошлом году директор Всемирного банка по вопросам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен.

Она подчеркнула, что из кризиса есть путь выхода. Для этого стоит завершить начатые и реализовать новые реформы.

Эксперт отметила, что экономический потенциал Украины выше, чем у таких стран, как Польша, Румыния, Грузия, Индонезия.

При этом, по словам Кахконен, Всемирный банк вложил с 2014 года в Украину больше средств, чем в какую-либо другую страну.

Международные институты, кредитующие Киев, вынуждают страну идти на весьма непопулярные реформы, которые могут еще больше увеличить уровень бедности.

Так, в конце 2014 году власти Украины договорились о выделении займа в 17,5 миллиардов долларов. Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривала выделение суммы в этом объеме. При этом к окончанию программы финансирования стало очевидным, что Киев не справится с долговой нагрузкой без продолжения работы с фондом.

В конце прошлого года власти страны заключили с МВФ соглашение о новой программе заимствований. Международный валютный фонд (МВФ) перечислил Украине транш на $1,4 млрд.

Транш был предоставлен в рамках программы финансовой поддержки кредитования stand by (SBA). Как заявили тогда в Нацбанке, международные резервы страны благодаря траншу выросли до $20,1 млрд, достигнув таким образом показателей января 2014 года.

Остальные транши в рамках новой 14-месячной программы кредитования stand-by будут направляться по итогам полугодовых обзоров ее исполнения.

МВФ соглашается выдавать кредиты Украине в обмен на ряд требований. Так, Нацбанк обязан придерживаться политики гибкого валютного курса, уровень инфляции должен находиться на отметке в 7% в 2018–2019 годах, бюджет страны в этот период должен сложиться с дефицитом 2,5%. Также исключается проведение налоговой амнистии.

Власти Украины также пообещали Международному валютному фонду (МВФ) продолжать повышать цены на газ для население. Очередное повышение цен на газ намечено на май 2019 года. Как отмечается, Украина также обязана приравнять цены на газ для населения к рыночным с 2020 года.

Между тем за последние два года стоимость газа на Украине выросла на 89%, сообщил на днях министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик. В рамках правительственного часа в Верховной раде он отметил, что в настоящее время тысяча кубометров газа стоит около $300, сообщает «Укринформ».