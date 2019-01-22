Три четверти — за: немцев спросили о «Северном потоке — 2»

Около 67 процентов немцев считают, что проект газопровода «Северный поток — 2» не несет в себе угрозы для Германии. Об этом пишет газета Neue Presse со ссылкой на результаты исследования социологического института Forsa. Опрос посвящен отношению жителей Германии к проекту.

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Также исследование показало, что лишь 16% опрошенных негативно относятся к проекту — они считают, что Германия вполне может обойтись без «Северного потока — 2».

При этом 73% граждан заявили, что считают правильным решением строительство «Северного потока — 2».

А порядка 90 процентов опрошенных связывают призывы президента США Дональда Трампа отказаться от нового российского газопровода с американскими амбициями по продаже сжиженного природного газа в Европе, сообщает агенство РИА «Новости».

При этом 52% опрошенных согласны с утверждениями президента США Дональда Трампа о том, что Берлин будет сильно зависеть от Москвы в случае поставок газа по «Северному потоку — 2».

Запуск «Северного потока — 2» запланирован на 2019 год. Проект предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность объекта — 55 миллиардов кубометров газа в год

Ранее стало известно, что американский посол в Германии Ричард Гренелл разослал письма немецким компаниям, в частности BASF и Uniper, предупреждая о возможности принятия в их отношении ограничительных мер из-за поддержки строительства газопровода.

Позже дипломат объяснил, почему направлял письма немецким компаниям с угрозами ввести санкции. По его словам, работа дипломата заключается в том, чтобы доносить позицию США до властей и компаний Германии, «представлять германскому правительству, лидерам деловых кругов, населению, СМИ и общественности политику». «Центральная ответственность дипломата заключается в защите граждан и интересов родной страны», — добавил он.

«Содержание этих писем не отличается от заявлений, которые мы озвучивали публично», — заверил Гренелл. «Я буду и впредь продвигать соответствующую американскую политику», — подчеркнул он.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что никто не сможет остановить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2». По его словам, санкции США могут привести к выходу из проекта немецких компаний. Он добавил, что в этом случае Россия в одиночку достроит «Северный поток — 2».

Также министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что у правительства страны нет оснований для вмешательства в строительство «Северного потока — 2», пишет Handelsblatt. По его словам, он не видит особых проблем в строительстве трубопровода из России через Северное море.

«Германия является правовым государством, в котором частные инвестиции, как в случае с «Северным потоком — 2», осуществляются в соответствии с правовыми критериями. К примеру, для строительства трубопровода уже есть необходимые разрешения со стороны различных органов из различных стран, в том числе из Германии. Кроме того, строительство уже далеко продвинулось, в море проложены километры труб. Федеральное правительство не будет вмешиваться в такой процесс, поскольку для этого нет правовой основы», — сказал он.

«Северный поток — 2» — неправильный мальчик для битья»,

— считает Альтмайер. Он также отметил, что газопровод уже проложен «на многие километры в море».

Между тем, глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил по итогам трехсторонней встречи по газу с Украиной и Брюсселем, что строительство газопровода «Северный поток — 2» завершено на 20%.

По его словам, работы по газопроводу идут «по графику». «Уже построено более 20% этого нового морского газопровода», — добавил Миллер.

«Мне кажется маловероятным, что Европа откажется от выгодной для нее сделки. В пользу менее выгодной», — комментировал ранее в интервью «Газеты.Ru» президент Американской торговой палаты в РФ Алексис Родзянко.

При этом давление США на Европу с тем, чтобы европейцы покупали американский сжиженный газ, он охарактеризовал так: «Скорее это неэффективная конкуренция, чем недобросовестная. Болтать всем разрешено».

Он напомнил, что когда в 70-х годах строился первый газопровод, подобные разговоры не остановили Европу.