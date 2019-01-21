Острова невезения: почему японских денег нет на Курилах

Плана действий нет

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прилетел в Москву в понедельник и уже во вторник проведет переговоры с Владимиром Путиным. Это 25-е по счету переговоры, в центре которых дискуссия о мирном договоре и расширение торгово-экономического сотрудничества двух стран.

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В понедельник глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, подводя итоги переговоров со своим японским коллегой Хиросигэ Сэко, выразил надежду, что объем взаимной торговли будет расти.

«Достигнутые результаты позитивные, но также мы, конечно же, говорили о выходе на качественно новый уровень экономического сотрудничества, о стратегической повестке экономического взаимодействия», — сказал Орешкин.

При этом министр признал, что в настоящее время согласованного двумя странами плана действий нет.

Тем не менее он заявляет, что есть задача увеличения товарооборота с $20 млрд до $30 млрд, на который нужно ориентироваться. «И сейчас мы прописываем детально, по каким товарам у нас есть перспективы увеличить поставки», — сказал министр.

Ранее в ходе Восточного экономического форума Орешкин прогнозировал, что по итогам 2018 года товарооборот между РФ и Японией вырастет на 20% и составит $21-22 млрд.

«По сравнению с другими странами российско-японские взаимоотношения вплотную приближаются к тем цифрам, которые Россия имеет с США. Такими темпами российско-японский торговый оборот обгонит американский уже в 2019 году», — сказал министр.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в 2017 году товарооборот России с США составил $23,2 млрд.

Газопровод и мост

Направления двустороннего сотрудничества Москвы и Токио — энергетика, совместное развитие технологий, инфраструктура, услуги, в первую очередь туризм.

«Обсуждали вопрос отмены виз, этот вопрос обсуждался недавно на переговорах министров иностранных дел. Действительно, такое событие было бы очень значимо и позволило бы сразу поднять обмен туристами на качественно иной уровень», — пояснил министр.

Наконец, Россия сейчас согласовывает технические вопросы для начала поставок мяса птицы в Японию, добавил конкретики Орешкин. «По моему мнению, никаких преград с точки зрения техники и готовности российской продукции к выходу на японский рынок нет, поэтому во многом сейчас пошла техническая процедура», — приводит его слова ТАСС.

Россия может нарастить поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Японию. Сейчас российский газ покрывает до 10% потребления газа в Японии за счет проекта «Сахалин-2». Акционерами оператора проекта «Сахалин Энерджи» являются «Газпром» (50% акций плюс одна акция), «Шелл» (27,5% акций минус одна акция) и две японские компании — «Мицуи» (12,5%) и «Мицубиси» (10% акций).

Помимо увеличения экспорта СПГ, обсуждается также проект строительства газопровода по морскому дну, благо опыт в этой части у России накоплен огромный.

Кроме того, мирный договор мог бы дать старт такому мега-проекту, как строительство моста длиной 40 км с острова Сахалин на близлежащий японский остров Хоккайдо.

Инвестиции тянут на $45 млрд. При этом есть и проект строительства моста между материковой частью РФ и Сахалином (проект оценивался почти в $5 млрд). Тогда у Японии появился бы доступ к Транссибу или БАМу.

По оценке экспертов, в этом случае японские производители получили бы более дешевый и быстрый путь в Евросоюз, минуя морские перевозки. Без японских инвестиций такой масштабный проект, включающий строительство двух мостов, не реализовать.

По законам России

Напомним, что лидеры двух стран Владимиру Путину и Синдзо Абэ в декабре 2016 года договорились о ведении на спорных территориях совместной хозяйственной деятельности.

Сначала японская сторона предложила план экономического сотрудничества, состоящий из восьми пунктов. Причем, два из них касались не островов, а, например, строительства метро в Воронеже (с японскими компаниями Kyosan Electric Manufacturing и Nice Corporation) и развития фармпроизводства.

Остальные направления совместной деятельности — рыболовство, марикультура, туризм, экология, сельское хозяйство, пояснял ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Весь 2017 год и почти весь прошлый (по октябрь включительно) ушли на то, чтобы выработать возможный план совместного хозяйствования на островах. Япония направляла на острова три бизнес-миссии. Каждая делегация состояла из нескольких десятков чиновников, бизнесменов, деятелей культуры.

В итоге сахалинские власти, в чьем ведении находятся сейчас спорные острова, предложили Японии совместные проекты, на которые у них у самих не хватало денег: строительство логистической инфраструктуры, жилья, утилизация бытовых отходов, медицинская диагностика, туризм.

Японскому бизнесу также пообещали совместный промысел водных биоресурсов. Но с оговоркой — только те виды морской фауны, которые не являются квотируемыми и численность которых, по крайней мере, не снижается — сельди иваси, скумбрии. А также выращивание морского ежа и гребешка.

Впрочем, пока никакого движения по совместным проектам. Проблема в юридической стороне дела. С большим политическим навесом. На основании каких законов вести совместную деятельность, до сих пор непонятно. Если на основании российских законов — против будет Япония. Тогда им придется признать, что спорные территории де-факто являются российскими. Сейчас японцы считают их оккупированными. А вести хозяйственную деятельность по японским законам было бы странно.

Еще в 2016-м, отвечая на вопрос «Газеты.Ru», на основании какого законодательства будет возможна совместная деятельность, Юрий Ушаков твердо сказал: эта деятельность должна будет осуществляться на основе российского законодательства, «потому что эти острова принадлежат России».

Дружба с США японцам важнее

России, по большому счету, заключение мирного договора ничего не даст, кроме новых территориальных претензий от других стран, считают эксперты.

«Даже если договор будет подписан, ждать потока японских инвестиций в Россию я бы не стала. Не забывайте, что Япония поддержала санкции США против России и Япония — надежный партнер США по G7», — говорит Елена Катасонова, руководитель Центра японских исследований Института востоковедения РАН.

Партнерство с США — гарантия сдерживания территориальных претензий к самой Японии со стороны Китая, добавляет эксперт. «И это, пожалуй, важнее всего для японцев. Ради этого они готовы даже не припоминать американцам Хиросиму и Нагасаки», — говорит она.

Смогут ли Россия и Япония урегулировать спорный вопрос, остается невыясненным. Очевидно только одно: пока не будет политического решения, ни о каком сколько-нибудь значимом привлечении инвестиций в островную территорию речи идти не может.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркивал, что вопрос российского суверенитета над островами «не подлежит дискуссии».