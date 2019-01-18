Квартира за миллиард: где живет глава «Почты России»

Генеральный директор ФГУП «Почта России» Николай Подгузов приобрел апартаменты в Москве площадью 386 кв. м. Об этом сообщает The Insider. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости есть в распоряжении издания.

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Речь идет о жилом комплексе Knightsbridge Private Park на улице Ефремова в Москве. Это жилой квартал класса de luxe. В комплексе четыре особняка, Подгузов занимает первый из них — «особняк Тюдоров», пишет издание. Другие особняки названы в честь Ланкастеров, Виндзоров, Стюартов и Йорков.

По информации «Яндекс.Недвижимость», стоимость одного квадратного метра в Knightsbridge Private Park, на которую ссылается The Insider, достигает 2 млн 612 тыс. руб. Таким образом, рыночная стоимость квартиры главы «Почты России» может превышать миллиард рублей.

«Объект продается в закрытых продажах, на сегодняшний день он самый дорогой. Столь высокая цена объясняется, во-первых, локацией. Во-вторых, супервысоким качеством проекта. Все лоты с финишной отделкой, вплоть до столовых приборов»,

— пояснили «Газете.Ru» в «Метриум групп».

В Kalinka Group согласны, что стоимость апартаментов может достигать миллиарда рублей. В данном случае, вероятно, речь идет о пентхаусе — в этом проекте они как раз примерно указанной площади, говорят аналитики компании. В среднем по этому проекту цена за 1 кв. м составляет около $18−25 тыс. (1,2-1,7 млн рублей по текущему курсу).

Николай Подгузов родился в 1974 году в Ленинграде. В 2000-2003 годах работал на разных должностях в Министерстве финансов РФ, затем трудился в банке «Траст», «Ренессанс капитале» и «ВТБ Капитал».

С 2012 года Подгузов перешел на госслужбу. Он был заместителем директора Департамента экономики и финансов правительства РФ, а с 2013 по 2017 год — заместителем министра экономического развития РФ. «Почту России» Подгузов возглавил в июле 2017 года.

The Insider пишет, что «элитную квартиру Подгузов приобрел всего за несколько недель до того, как суд вынес приговор его экс-руководителю Алексею Улюкаеву». Напомним, что бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев получил восемь лет за взятку в $2 млн.

По последней декларации, опубликованной в 2017 году, годовой доход Подгузова составил 8 млн 860 тыс. руб. Он также задекларировал две квартиры в личной собственности — площадью 162,2 кв. м и 65,5 кв. м. Кроме того, в его собственности значилась треть квартиры площадью 92,8 кв. м.

Гендиректор «Почты России» Николай Подгузов приобрел дорогостоящую квартиру в Москве в ипотеку, продав перед этим две квартиры в столице, сообщили RNS в пресс-службе «Почты России».

«Упомянутая недвижимость приобретена в ипотеку и задекларирована в налоговой службе в соответствии с требованиями законодательства РФ. Она также учтена в справке о доходах генерального директора, которая направляется в министерство связи и массовых коммуникаций. Кроме того, источником значительной части средств на приобретение недвижимости была продажа двух квартир в Москве», — сообщили в пресс-службе почтового оператора.

Сколько стоила Подгузову на самом деле квартира в особняке Тюдоров, неизвестно. Естественно, что нет информации и о том, какой первоначальный взнос он внес и каков размер взятого им кредита.

Если воспользоваться ипотечным калькулятором на сайте одного из банков, то выходит, что с доходом в 8,86 млн рублей в год Николай Подгузов мог оформить займ не более чем на 57,6 млн руб. на 30 лет, при стоимости жилья в 117,5 миллионов. В этом случае его ежемесячный платеж составил бы 518 тысяч рублей.

Стоит также напомнить, что это не первый скандал с гендиректором «Почты России». Предыдущий глава компании Дмитрий Страшнов получил премию в 95,4 млн руб., что привело к вопросам со стороны силовых органов. Правда, позже обвинения с него были сняты, а его счета разблокированы.

В конце ноября 2016 года «Почта России» сообщила, что оклад Страшнова составляет 307 тыс. руб. в месяц без надбавки за допуск к гостайне. При этом за 2014 год Страшнов получил премии на сумму 95 млн руб., что составило примерно 8% от объема чистой прибыли предприятия в том же году — 1,2 млрд руб. В 2015 году прибыль «Почты» выросла до 1,6 млрд руб. Глава предприятия, однако, премию за этот год не получал.

С учетом надбавки Страшнов получал 460,5 тыс. руб., но в этой сумме не учитываются командировочные и отпускные. В целом глава «Почты», занявший пост в 2013 году, заработал за все время около 113,6 млн руб.

Николай Подгузов, став гендиректором, прокомментировал бонусы топ-менеджерам компании. «Каждая работа должна оплачиваться», — сказал он.

Страшнов в апреле 2018 года стал главой группы Eurochem, но уже через несколько месяцев покинул компанию. «К сожалению, личные причины не позволяют мне довести до конца намеченные преобразования в Группе. Я желаю Eurochem успехов в запуске крупных проектов и дальнейшем развитии», — сказал он. На данный момент информации о новом месте работы Страшнова нет.