Как в Европе: что Лукашенко требует от России

Белорусский президент Александр Лукашенко назвал условия углубления интеграции с Россией. Ранее на этом настаивала Москва. «Союз — пожалуйста. Объединение — пожалуйста, но только это люди должны решить, а не мы. Мы не отказываемся ни от одного тезиса», — заявил глава Белоруссии в пятницу 18 января на встрече в преддверии 100-летия белорусской дипломатической службы.

Реклама

При этом Лукашенко не готов объединяться без всяких условий.

«Если кто-то мне начинает говорить про объединение, то опять же с крыши: давай валюту общую. Мы не против общей валюты, но это должна быть общая валюта, а не валюта Центробанка России», — уточнил Лукашенко.

По его словам, должен быть единый эмиссионный центр, выпускающий общую валюту. Как в Евросоюзе. «Если вы приводите пример ЕС, хорошо — на принципах Евросоюза. Но чтобы условия были равные и подход», — заявил белорусский лидер.

Он счел необходимым развить эту мысль. По мнению Лукашенко, Россия и Белоруссия могла бы унифицировать налоговую и таможенную политику. Но не на условиях России, а по справедливости, как в ЕС.

«На лучших традициях и условиях, возьмем все лучшее у белорусов и россиян. Но не так: мы — большие, вы — малые, давайте делайте так, как у нас», — заключил глава государства.

Но хотим жить в своей квартире

Президент Белоруссии призвал чиновников реагировать «спокойно и целенаправленно» на те нападки на страну, которые сейчас ведутся. «Мы должны защитить свой суверенитет и независимость. Мы не против россиян, поляков, литовцев. Мы хотим быть в любом союзе, но жить в своей собственной квартире. У нас эта квартира есть», — заключил белорусский лидер, добавив, что ни у кого не получится столкнуть лбами два братских народа. «И если кому-то хочется столкнуть нас — не получится. Мы знаем, как на это реагировать», — сказал Лукашенко.

Белоруссия, напомним, не первый год настаивает на особых «союзнических отношениях» между Минском и Москвой, поскольку первый является членом Евразийского экономического союза и Союзного государства с Россией.

Но в последнее время российский налоговый маневр стал камнем преткновения во взаимоотношениях России и Белоруссии. Лукашенко и Владимир Путин дважды под Новый год обсуждали эту проблему, но дальше создания рабочей группы дело не продвинулось.

Белоруссия, как член Евразийского экономического союза, может импортировать из России на льготных условиях 24 млн тонн нефти в год. Но с 2018 года Россия заявила о намерении ограничить беспошлинные поставки нефтепродуктов в Белоруссию, мотивируя это налоговым маневром и потерями российского бюджета в связи с возможным реэкспортом нефтепродуктов из Белоруссии.

Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли предполагает постепенное обнуление к 2024 году экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты и повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). В результате стоимость российской нефти для республики увеличится. Сейчас Белоруссия получает эту нефть без пошлин, а в результате налогового маневра лишится этой преференции.

Минск оценивает потенциальные потери из-за маневра в $10,8 млрд в течение шести лет, $310 млн в 2019 году (при стоимости барреля в $70), и настаивает на компенсации. По оценкам российского Минфина, нефтегазовая субсидия белорусам составляет $2 млрд в год.

Без России расти не будет

Белоруссии следовало бы больше ценить финансовую поддержку со стороны России, предупредил премьер Дмитрий Медведев. Финансовая помощь, которая оказана Белоруссии, уже превышает $6,5 млрд, не считая выделения кредита на строительство АЭС, уточнил Медведев. Причем Россия не требует возврата кредитов. Так премьер отреагировал на заявление президента Александра Лукашенко о том, что Россия может потерять «единственного союзника» на Западе.

«По сути, мы помогаем [Белоруссии], вынимая деньги из нашей экономики. Это надо ценить. Причем мы не требуем возврата этих кредитов, мы пролонгируем эти кредиты по просьбе наших партнеров в условиях, когда для нас закрыты финансовые рынки западных стран», — заявил Медведев.

В России понимают озабоченность Белоруссии по поводу налогового маневра в РФ, но напоминают, что Москва никогда не обещала Минску компенсировать выпадающие от этого доходы, уточнил премьер.

«Мы, конечно, их озабоченность понимаем, и переговоры на эту тему продолжаем. При этом хочу еще раз напомнить, что, во-первых, мы никогда не обещали компенсировать неполученные доходы других стран, пусть даже самых-самых близких», — сказал он в понедельник на совещании с вице-премьерами.

Отказ Москвы пролонгировать финансовую поддержку Минску ударит по экономике Белоруссии. В пятницу исполнительный совет МВФ завершил очередные консультации с Минском и оценил состояние и перспективы белорусской экономики.

В первые три квартала 2018 года рост белорусского ВВП достиг 3,7%. При этом эксперты считают, что в среднесрочной перспективе рост экономики составит 2%, но только в случае полной компенсации за налоговый маневр в нефтяной отрасли РФ.

«Если компенсация окажется далеко не полной (это основной риск для экономики Белоруссии, существующий на данном этапе), среднесрочный рост может быть существенно меньше 2%», — говорится в опубликованном пресс-релизе МВФ.

Ранее фонд выделил республике $3,82 млрд. Белорусское правительство до 2017 года включительно вело переговоры о получении очередного транша, но договориться об условиях не получилось. В сентябре 2018 года министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что его страна отказалось от программы структурных реформ, разработанной совместно с МВФ.

На этом фоне, когда Россия и МВФ больше не готовы предоставлять кредиты в нужном объеме, Лукашенко решил проявить гибкость и заявляет теперь о возможности «углубленной интеграции» с Россией.