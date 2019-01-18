Кому должны — прощаем: Чечне списали долги за газ

Заводской районный суд Грозного обязал «Газпром межрегионгаз Грозный» списать задолженность населения за газ в размере 9 миллиардов рублей. Данное решение опубликовано на сайте прокуратуры Чеченской республики, которая выступала истцом по этому делу.

Требования оплатить коммунальные долги создавали социальную напряженность и могли повлечь за собой протесты,

отмечают в ведомстве.

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Согласно выводам прокуратуры, данная задолженность является безнадежной, а попытки ее взыскать создавали в обществе социальную напряжённость. Однако самостоятельно местным отделением «Газпрома» документы, необходимые для списания дебиторской задолженности населения, не составлялись.

«Исследовав представленные прокурором доказательства, суд признал заявленные требования обоснованными и обязал ответчика списать указанную задолженность населения», — говорится в заключении.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал решение суда справедливым. Оно основано на сложившихся реалиях, приводят слова Каримова РИА «Новости».

Юристы отмечают, что в этом деле все далеко не однозначно.

В соответствии с нормами гражданского законодательства, в частности ст.196 ГК РФ, общий срок исковой давности составляет три года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении.

Подобные долги должны списываться как безнадежные, но сроки исковой давности применяются только по заявлению населения, если такого заявления со стороны потребителей газа в отношении долга на сумму 9 млрд рублей не было, то поставщик может взыскать долг и по истечении трех лет, и эти долги не могут быть признаны безнадежными к взысканию, уточнил эксперт УК «СОЛИД Менеджмент» Сергей Звенигородский.

Получается, что позиция ведомства относительно обязательств «Газпром межрегионгаз Грозный» списать задолженность как безнадежную к взысканию выглядит несколько натянуто.

С другой стороны, правовая сторона вопроса в конкретном случае очевидно смещена на задний план: есть не самый экономически-благополучный субъект федерации, пострадавший от военных действий, с высоким уровнем безработицы и огромными долгами населения за коммунальные услуги, которые необходимо списать, чтобы не усугублять социально-экономическую ситуацию в регионе, отмечает эксперт на рынке. Обосновать такое списание тоже необходимо, его обосновали, хотя при этом пришлось заявить о нарушениях со стороны местного оператора, добавляет он.

В прошлом году в Грозном разразился скандал в связи с отключением газа в доме многодетной семьи, у которой не было средств на погашение долгов. Глава республики Рамзан Кадыров заявил, что чиновники приняли неприемлемое решение, вместо того чтобы вникнуть в проблему.

«Казалось бы, самый простой путь воздействия — отключение потребителей от сетей. Но этого недостаточно и не даст желаемого эффекта, если у определенной части населения нет средств для оплаты за энергоносители», — подчеркивал в своем официальном канале в Telegram Кадыров.

В бюджете для такой категории граждан, по его словам, предусмотрены субсидии. Ранее благотворительный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова, возглавляемый матерью главы Чечни, в священный для мусульман месяц Рамадан погасил долги за электроэнергию 3 тысячам малоимущих абонентов республики.

В итоге мэр Грозного Ибрагим Закриев уволил глав всех четырех городских районов «за ненадлежащее исполнение обязанностей и некачественную работу с населением по вопросам, связанным с погашением задолженности за газ и электричество».

Проблема с долгами за газ в Чечне стоит довольно остро. Еще в 2015 году республика попросила списать ей 16,23 млрд рублей долга за электроэнергию и газ за период с 1999 по 2009 год, когда в регионе действовал режим контртеррористической операции (КТО).

Однако долги республики связаны не только с тем периодом — неплатежи продолжают расти и сейчас.

Только по официальным данным мэрии, в Грозном около 35% жителей не платят за электричество, а более 50% жителей имеют долги по оплате коммунальных услуг.

Судя по содержанию сайта «Газпром межрегионгаз Грозный», поставщик давно ведет в республике борьбу за платежную дисциплину.

Только в январе 2018 года ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» направил в судебные органы Чеченской Республики 882 исковых заявления в отношении абонентов — неплательщиков на общую сумму 54,5 млн рублей.

Согласно данным «Газпром Межрегионгаз», на 1 ноября 2018 г. крупнейшим должником в Чечне за поставленный газ было МУП «Теплоснабжение» Грозного, накопившего долг на 2,25 млрд рублей. У АО «ГУ ЖКХ» долги составили 81,8 млн рублей.

Однако прощение долгов Чечне — опасный прецедент для других республик Северного Кавказа. В частности, Дагестана и Ингушетии, где с платежной дисциплиной дела обстоят не лучше.