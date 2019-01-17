Рейтинги без главы: АКРА меняет руководство

Екатерина Трофимова покидает пост главы Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).Такое решение принял совет директоров агентства на основании заявления самой Екатерина Трофимовой, подтвердили в пресс-службе АКРА.

«Центральный банк Российской Федерации был проинформирован о решении Екатерины. Игорь Зелезецкий, в настоящее время являющийся управляющим директором группы структурированного финансирования, будет временно исполняющим обязанности генерального директора АКРА»,

— говорится в сообщении агентства.

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Трофимова возглавляла АКРА с момента его создания в ноябре 2015 года. Агентство было сформировано в рамках нового регулирования рейтинговой отрасли в России на фоне западных санкций. Тогда на законодательном уровне было принято решение о том, что национальные кредитные рейтинги могут присваивать только агентства, аккредитованные Центробанком и работающие в России как самостоятельные юридические лица. Кроме АКРА таковым сейчас является только агентство «Эксперт РА». Международные агентства S&P, Fitch и Moody's продолжают присваивать российским эмитентам рейтинги по международной шкале.

Получить комментарий самой Трофимовой пока не удалось. «Газета.Ru» направила запрос в Центробанк.

«У Екатерины Трофимовой очень большой опыт работы и на рейтинговом рынке, и в банковской сфере. Также она известный публичный человек. Поэтому не исключено, что она будет востребована при приходе иностранных рейтинговых агентств в Россию», — считает гендиректор аналитического агентства БизнесДром Павел Самиев.

«Разногласия у Екатерины Трофимовой и Центробанком возникли еще в середине прошлого года. В частности, они были связаны с тем, что ЦБ был недоволен качеством работы агентства, — говорит источник «Газеты.Ru» на рынке. — В тот момент из-за разногласий с Трофимовой из агентства также ушла часть людей. Однако к концу прошлого года казалось, что все претензии к работе были сняты, по крайней мере ни о каких разногласиях известно не было. Сейчас это решение может быть связано с подведением итогов прошлого года для рейтингового агентства, и они могли не удовлетворить ЦБ».

За несколько дней до отставки, 15 января, Екатерина Трофимова дала интервью «Газете.Ru» в рамках Гайдаровского форума.

В ходе беседы Трофимова высказала мнение, что наша банковская система и Центральный банк находятся в лучшей степени готовности к международным санкциям, а вот для реального сектора экономики — в первую очередь крупных системообразующих компаний — опасностей здесь гораздо больше.

«Мы видим, что спустя некоторое время санкции корректируются, но тем не менее, это очень серьезный шок. Мы наблюдаем, что компании реального сектора экономики находятся в меньшей степени готовности, чем банки, если по отношению к ним будут вводиться какие бы то ни было ограничения. Явных признаков того, что такие санкции обсуждаются или планируются к введению, нет, но, тем не менее, такой сценарий нельзя исключать», — сказала она.

При этом она не исключила, что в 2019 году российские крупнейшие компании могут столкнуться с новыми санкциями США по сценарию «Русала».

«Более опасным развитием событий может явиться повторение апреля 2018 года, когда одна из крупнейших системообразующих компаний в стране «Русал» оказалась под санкциями», — сказала она.

Говоря о макроэкономической ситуации, Трофимова отметила, что «текущий прогноз аналитиков АКРА по росту ВВП в 2019 году находится на уровне 1,4%. То есть несколько ниже уровня, наблюдаемого в 2018 году».

Впрочем, санкционные риски, высокая волатильность на нефтяном рынке могут замедлить темпы роста до 0,7% в годовом выражении.

Екатерина Трофимова окончила Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности «Мировая экономика» и парижский Университет Сорбонны по направлению «Финансы и налоговое управление». С 2000 по 2011 год она работала финансовым аналитиком, директором и главой группы рейтингов финансовых институтов России и стран СНГ в компании Standard & Poor's, позже занимала должность первого вице-президента Газпромбанка и отвечала, в том числе, за формирование и функционирование Центра рейтингового консультирования по предоставлению консультационных услуг для клиентов по взаимодействию с рейтинговыми агентствами.

Стоит отметить, что в совете директоров АКРА Екатерина Трофимова была единственной россиянкой. Остальные четыре директора — иностранцы: Томас Миссонг (Австрия), Ануар Хассун (Люксембург), Винсент Труглиа (США). Председатель совета Карл Йоханссон – американец, работал в Ernst & Young, а также являлся координатором Консультативного совета по иностранным инвестициям при Правительстве РФ. У АКРА 27 акционеров — российские компании и финансовые организации (Сбербанк, ВТБ, «Альфа-банк», Мосбиржа, Ренова, Северсталь, АФК «Система» и другие) с долями 3,7% у каждого.

Временно исполнять обязанности главы АКРА будет сотрудник агентства Игорь Зелезецкий.

«Игорь, который будет временно исполнять обязанности генерального директора АКРА, имеет 15-летний опыт работы в сфере рейтингов, в том числе 12 лет в Moody's Investors Service. Мария Мухина продолжит работу в качестве операционного директора. Игорь и Мария будут подотчетны непосредственно председателю совета директоров», — заявил Карл Йоханссон, председатель совета директоров АКРА.

По мнению экспертов, существенных изменений в деятельность национального рейтингового агентства отставка Трофимовой не привнесет.

Состав совета директоров в целом остается неизменным, что, как минимум, гарантирует дальнейшую реализацию планов по развитию агентства,

отмечает директор Экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. Кроме того, нужно понимать, что АКРА является рейтинговым агентством, которое присваивает рейтинги в том числе и своим непосредственным акционерам, в число которых входят крупнейшие участники банковского сектора, страхового рынка, реального сектора экономики и т.д. АКРА не является ориентиром для международных инвесторов, так что в целом репутацию, которой обладают другие крупнейшие агентства, ему еще предстоит заработать на мировой арене, отмечает эксперт.