Газовая атака: Россия наторговала на рекорд

Положительное сальдо торгового баланса России резко выросло за последние одиннадцать месяцев, сообщило в четверг французское деловое издание Les Echos. Рекорд 2011 года, составляющий $198 млрд, скорее всего, будет побит.

За 11 месяцев прошлого года доходы от экспорта превысили импорт и составили $191,4 млрд. Рост составил 65,2% к аналогичному периоду 2017 года, что указывает на возможное обновление рекорда.

«Такие данные приходятся по душе президенту РФ Владимиру Путину», — отмечает издание.

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В течение длительного периода торговый баланс России, равный нулю в начале 1990-х годов, постепенно рос и достиг пика 2011 году. Затем торговый баланс пошел на спад. Падение усилилось с 2014 года из-за санкций и ответного эмбарго на импорт западных продуктов питания.

А в 2014-2016 годах торговые показатели снижались из-за падения цен на нефть.

Всего с января по ноябрь 2018 года объем торговли составил $629 млрд, то есть рост составил 19,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Нефть и газ — наше все

Экспорт увеличился на 27,5% и составил $410,2 млрд. «Будучи одним из главных мировых экспортеров зерна, Россия, занимающая 16-е место в рейтинге мировых экспортеров в 2017 году, может подняться на несколько позиций по итогам прошлого года», — добавляет автор публикации. Тем не менее самой значительной статьей доходов от экспорта остаются поступления от нефти и газа.

Энергоносители составили почти две трети (64,3%) всего экспорта и выросли до 5,4% по объему и 36,1% по стоимости.

Одна только Германия поглощает 20% добычи газа, уточняет издание.

Заметный вклад в торговлю вносит Китай. По итогам 2018 года объем российско-китайской взаимной торговли впервые в истории взаимоотношений двух стран превысил $100 млрд и достиг $107 млрд.

В декабре прошлого года президент Владимир Путин обсуждал проблемы торговой отрасли с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым. Министр уверен, что наметилась тенденция по увеличению оборота торговли — примерно на 2,7%.

«Потенциал для развития российской торговли далеко не исчерпан», — отчитался Мантуров.

Наращивать объемы торговли можно, в частности, если поднять обеспеченность торговыми площадями. Из расчета на тысячу человек в России приходится примерно 800 квадратных метров. «Мы уступаем ряду европейских стран практически в два раза, поэтому нам точно есть куда двигаться и куда развиваться», — уточнил он. Чтобы задействовать все возможные резервы, недавно правительство внесло законопроект о нестационарной и развозной торговле, сообщил министр.

Быстроразвивающимся сегментом глава министерства назвал интернет-торговлю. В последние несколько лет этот сегмент растет по 10% в год и в прошлом году составил более триллиона рублей. «По экспертным данным, за ближайшие четыре года он должен, по сути, утроиться», — сказал министр.

Большое внимание уделяется качеству продукции. Мантуров отметил снижение фальсификата, контрафакта и нелегальной продукции только в легкой промышленности на 10 процентов за три года, «примерно около 375 млрд рублей вышло из серой зоны». Решены такие проблемы, как нарушения по мороженой рыбе (когда вместо трески поставлялся минтай), по школьной форме.

На рост товарооборота влияет также качество продукции. Более 240 российских наименований продукции получили знак качества, и, по данным министерства, компании, получившие знак качества, увеличили объем производства примерно до 40%.

Европа не отстает

В страновой структуре внешней торговли России ведущее место занимает Европейский союз, на втором месте — страны СНГ, страны АТЭС на третьем месте. Основными торговыми партнерами России среди стран дальнего зарубежья являются Китай, Германия, Нидерланды, Италия, США, Турция, Япония.

Положительное сальдо внешнеторгового баланса наблюдается и в еврозоне (со странами, которые не являются членами еврозоны). В ноябре 2018 года сальдо составило 19 млрд евро по сравнению с 14 млрд евро в октябре, свидетельствуют данные Евростата. В ноябре 2017 года был зафиксирован внешнеторговый профицит еврозоны на уровне 23,4 млрд евро.

В январе-ноябре экспорт в еврозоне вырос на 4,2% — до 2,098 трлн евро, импорт поднялся на 6,6% и составил 1,923 трлн евро. Внешнеторговый профицит уменьшился на 16,7%, составив 175,2 млрд евро.