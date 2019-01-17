Бедные и великие: чего стыдятся россияне

Люди начинают обращаться к прошлому, когда недостаточно оснований для гордости в настоящем, отмечают специалисты «Левада-центра». И результаты проведенного ими исследования это подтверждают.

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Так,

больше всего наши соотечественники гордятся прошлыми достижениями своей страны, в частности победой в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, ведущей ролью в освоении космоса, великой русской литературой.

Из событий современной истории больше всего опрошенных (45%) считают поводом для гордости возвращение Крыма в состав РФ.

Национальная гордость в России сильно привязана к советским временам и ключевым достижениям того периода, прокомментировала РБК результаты опроса социолог «Левада-центра» Карина Пипия.

«Современной позитивной и коллективно разделяемой идеи, вокруг которой могло бы солидаризироваться фрагментированное российской общество, без обращения к прошлому и истории в настоящее время нет», — констатировала она.

Зато есть, чего стыдиться. Это чувство у жителей России связано в первую очередь с «вечной бедностью и неустроенностью». Это расстраивает 61% россиян.

Развала СССР стесняются 45% опрошенных, 37% граждан испытывают стыд из-за грубости нравов, хамства и неуважения друг к другу, отставание от Запада фрустрирует 24% респондентов, примерно столько же разочарованы тем, «во что в конце концов вылилась перестройка,».

Такие данные опроса свидетельствуют о том, что проблема бедности в России не только не снижает своей остроты, но напротив, усугубляется

Между тем правительство РФ, ссылаясь на данные Росстата, рапортует о том, что число проживающих за чертой бедности россиян сокращается. Вице-премьер Татьяна Голикова на этой неделе заявила, что таковых стало меньше на 0,5 процентных пункта.

Выступая на Гайдаровском форуме, Голикова привела данные Росстата, согласно которым за девять месяцев 2018 года уровень бедности составлял 13,3%, что оказалось ниже аналогичного периода 2017 года, когда показатель был 13,8%.

Однако эксперты к выводам правительства относятся настороженно, отмечая, что существует немало бюрократических способов борьбы с бедностью, результаты которых на деле богаче наших сограждан не делают.

Например, можно искусственно занизить сумму прожиточного минимума, тогда статистически за чертой бедности может оказаться не так уж и много россиян. Можно также не включить в потребительскую корзину некоторые продукты питания и одежду, лекарства (для пенсионеров), оплату услуг за образование (для молодого поколения) и т. п., уточнила для «Газеты.Ru» директор Независимого института социальной политики, проректор ВШЭ Лилия Овчарова.

Глава Минтруда Максим Топилин оценил победу над бедностью в стране в 800 млрд рублей.

«Если полностью бедность побороть, точно раздать, каждый рубль, чтобы точно попал в ту семью, где есть дефицит доходов, чтобы преодолеть бедность полностью, нужно около 800 млрд рублей», — сказал министр. Таких сумм в бюджете нет, добавил он.

Президент РФ Владимир Путин поставил перед правительством задачу к 2024 году вдвое сократить уровень бедности.

Некоторые усилия по снижению бедности правительство уже согласовало. Например, разработаны новые меры поддержки для семей с детьми, взявших ипотечные кредиты.

При этом статистика третьего квартала прошлого года совсем не радужная. В июле-сентябре бедных было 19 млн человек (12,9%), что на 200 тысяч человек больше, чем во втором квартале 2018 года. Показатель вырос впервые в этом году — в первом и втором квартале он снижался. В прошлом году число бедных россиян также последовательно сокращалось от квартала к кварталу.

Прогноз Минэкономразвития по уровню бедности в 12,3% в целом по прошлому году также, скорее всего, не будет выполнен. Для этого у граждан должны были резко подскочить доходы, но статистика показывает обратную динамику.

В ноябре прошлого года реальные располагаемые граждан (доходы за вычетом обязательных платежей и инфляции) доходы упали на 2,9% к ноябрю 2017-го, по итогам года их рост составит 0,5%, отмечал президент Владимир Путин. По прогнозам АКРА, прирост доходов населения в 2018 году составит 0,3%.

В целом доходы не растут, потому что снижаются в реальном выражении соцвыплаты, зарплаты в конвертах, поступления от предпринимательской деятельности и недвижимости.

При этом, как свидетельствуют данные опросов, растет число россиян, считающих Россию «великой державой». Положительно на этот вопрос ответили 35% респондентов против 21% в 2016 году. Еще 40% населения отвечают «скорее да». Сомневаются в величии своей страны только 23% опрошенных.

62% участников исследования считают русских великим народом с особым местом в истории, и 88% согласны с тем, что Россия должна сохранить за собой роль великой державы.

Ранее тот же «Левада-центр» опубликовал опрос, по результатам которого выяснилось, что большинство наших сограждан (57%) считают действующее правительство неспособным решить проблемы, связанные с ростом цен и падением доходов населения. Более половины опрошенных — 53% — выступили за отставку действующего кабмина во главе с премьером Дмитрием Медведевым.