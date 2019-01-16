Обвал на биржах: Британия провалила сделку. LIVE

BBC описывает варианты дальнейшего развития событий и для политической системы Великобритании. Так, если правительству Терезы Мэй в течение ближайших дней удастся отыграть поражение в парламенте, оно останется на своем месте. Если нет, то тут две развилки: первый вариант - смена премьера, второй - возможность договориться в течение 14 дней. Если вторая развилка приводит к победе правительства, то меняется лишь часть политики кабмина, а его состав остается прежним, при худшем же для действующей власти сценарии в стране объявляются всеобщие выборы.