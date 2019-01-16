Обвал на биржах: Британия провалила сделку. LIVE

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Как сообщает CNN, полиция Лондона усиливает меры безопасности на улицах, опасаясь, что граждане начнут в панике скупать продукты питания. Есть опасения и по поводу грабежей ритейлеров.
BBC описывает варианты дальнейшего развития событий и для политической системы Великобритании. Так, если правительству Терезы Мэй в течение ближайших дней удастся отыграть поражение в парламенте, оно останется на своем месте. Если нет, то тут две развилки: первый вариант - смена премьера, второй - возможность договориться в течение 14 дней. Если вторая развилка приводит к победе правительства, то меняется лишь часть политики кабмина, а его состав остается прежним, при худшем же для действующей власти сценарии в стране объявляются всеобщие выборы.
Главный риск на данный момент - это выход Британии из ЕС вообще без сделки. Этого опасаются и политики и инвесторы.
«Риск неконтролируемого выхода Великобритании вырос по итогам сегодняшнего голосования. Хотя мы и не желаем такого развития событий, Еврокомиссия продолжит чрезвычайную работу, чтобы убедиться, что ЕС полностью подготовлен», — заявил также Юнкер.
«Я с сожалением принимаю к сведению результаты голосования палаты общин этим вечером. Я призываю Великобританию прояснить свои намерения как можно быстрее. Время почти истекло», — заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
В ЕС отреагировали на голосование с сожалением. «Если сделка невозможна, и никто не хочет сделки, то у кого, наконец, хватит смелости сказать, какое единственное положительное решение?» - написал в своем твиттере председатель ЕС Дональд Туск.
По словам Терезы Мэй, она обнародует дальнейший план действий к 21 января. Добровольно в отставку уходить она не собирается.
Лидер лейбористов Джереми Корбин назвал провал сделки «крупнейшим поражением правительства с 1920-х годов». Он сообщил, что запустил процедуру голосования о вотуме недоверия правительству. Оно должно состояться сегодня, 16 января.
«Очевидно, что парламент не поддерживает соглашение. Но из сегодняшнего голосования неясно, что же он поддерживает. Ни слова о том, как и планируется ли вообще соблюсти решение британского народа, вынесенное на референдуме», — сказала Мэй в первые минуты после объявления итогов голосования. Она добавила, что в текущей ситуации необходимо выяснить, доверяет ли парламент правительству, сообщает RT.
Вчера после выступления премьер-министра и эмоциональных дебатов за сделку с ЕС проголосовало 202 члена Палаты общин, против оказалось 432 депутата.
Доброе утрой, уважаемые читатели. Начинаем нашу онлайн-трансляцию. Разберемся, устроит ли Британия новый глобальный обвал на биржах или же инвесторы проявят сдержанность.