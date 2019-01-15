«Бомба замедленного действия»: что не так с банками

Одна из основных проблем России в финансовом секторе — избыточная доля государства, заявил в ходе своего выступления на Гайдаровском форуме на сессии «Развитие и перспективы финансового сектора в России» ведущий научный сотрудник лаборатории структурных исследований РАНХиГС Юрий Данилов.

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По словам эксперта, к числу основных проблем относятся также низкий уровень конкуренции, ведущий к снижению качества финансовых услуг и к росту транзакционных издержек потребителей, недостаточность поступлений в сектор долгосрочных финансовых ресурсов, а также низкокачественная структура сектора.

По мнению Юрия Данилова, в данный момент наблюдается слишком «высокая доля валютного рынка при низкой доле фондового рынка и опасный рост доли нерыночных выпусков корпоративных облигаций».

Основная цель регулятора на российском финансовом рынке — стабильность. Но эта цель противоречит конкуренции, заявляет эксперт.

Развивать же эффективную финансовую конкуренцию возможно только, если использовать гибкие методы, считает Данилов.

При этом вместо запуска системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которая не позволит привлечь большое количество средств на российский финансовый рынок, гораздо эффективнее было бы развивать индивидуальные пенсионные счета, полагает Данилов.

Также в ближайшее время необходимо развивать новые формы защиты инвесторов - в частности, через создание компенсационных фондов, без которых многие брокерские компании не хотят работать на рынке, продолжает он.

Давно «назрела и перезрела» и реформа надзора: введение мотивированного суждения, говорит Данилов. Предполагается, что этот инструмент позволит выявить схемы, с помощью которых банки обходят законы. При этом в некоторых аспектах регулятор уже применяет мотивированное суждение — в частности, анализируя связанные стороны банков.

Не самый оптимистичный прогноз относительно будущего банковского сектора оказался и у гендиректора Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Екатерины Трофимовой. Российский финансовый сектор не является драйвером экономического роста в России, считает эксперт.

При этом, по оценкам АКРА, доля прямого и непрямого участия государства в банковской системе превысила 70%. По некоторым оценкам это может быть даже 75%, отметила Трофимова. «Конкуренция ужесточается, роль госбанков растет, «расчистка» продолжается», — заявила Трофимова.

«Говоря про расчистку банковского сектора, за последние несколько лет мы видели выпадание из банковской системы примерно десяти с небольшим процентов каждый год. Сейчас, на ближайшие пять лет, мы прогнозируем, что процесс будет продолжаться, хотя, наверное, его самая острая фаза прошла», — сказала эксперт.

Примерно 5-7% банков по тем или иным причинам будут уходить с рынка. Больше по экономическим причинам, «меньше по, так скажем, причинам ведения недобросовестной деятельности», говорит она.

Алексей Ведев, заведующий лабораторией структурных исследований РАНХиГС, говорит, что очень много вопросов хочется задать регулятору, и в целом не понятно, что в итоге пытаются построить в результате расчистки банковского сектора. Значит ли это, что останется всего несколько госбанков?

К тому же не понятно, что, например, будет с доступной ипотекой, учитывая, что рост номинальных доходов населения остается на уровне 2-3%, говорит эксперт.

«Это же бомба замедленного действия, которая очень скоро взорвется», — говорит Ведев.

Учитывая рост НДС до 20% и другие налоговые новации этого года, опрошенные ранее «Газетой.Ru» эксперты отмечали, что реальные доходы населения могут даже уйти в минус.

Защищаться от нападок экспертов пришлось присутствующему на сессии председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову. Он попытался успокоить присутствующих: сейчас «может быть и не хорошо, но завтра будет лучше».

В частности, в защиту регулятора он отметил, что ЦБ смог обуздать инфляцию. Впрочем, учитывая, что в 2019 году ЦБ, очевидно, не сможет удержать рост цен в пределах целевого уровня в 4%, похвала эта в данный момент кажется более чем сомнительной. Сам регулятор прогнозирует, что в 2019 году инфляция может составить 5-5,5%.

На вопросы от экспертов, зачем законодатели с этого года запретили уличные табло с курсами в обменных пунктах, Аксаков отметил, что уличные табло очень часто вводили в заблуждение, когда на улице курс валют был один, а в помещении другой.

«Я приехал из командировки в Америку: депутатов туда еще пускают, там их (уличных табло с курсами) тоже нет», — попытался отшутиться Аксаков.

При этом упрек в том, что количество банкоматов в России снижается, то есть падает доступность финансовых услуг в России, депутат объяснил в том числе развитием цифровизации.