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Судьба Brexit и Британии: как голосует парламент. LIVE

Палата общин решает судьбу Brexit и Терезы Мэй

Британский премьер Тереза Мэй вынесла на голосование парламента соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. Судьбоносный документ обсуждается в палате общин. Ранее Терезе Мэй удалось согласовать сделку о выходе Великобритании из Евросоюза с Брюсселем, однако мало кто верит, что главе правительства удастся заручиться поддержкой парламента. Как проходит голосование в палате общин — читайте в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».
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20:19

Вторую поправку предложил лидер фракции Шотландской национальной партии Иэн Блэкфорд. Он выступает за второй референдум. Парламентарий считает, что вопрос о членстве в едином рынке и таможенном союзе необходимо вынести на всенародное обсуждение.

20:13

Кроме самого документа, депутатам предстоит обсудить четыре поправки к соглашению об условиях Brexit. Первая - о создании таможенного союза и единого рынка с ЕС после Brexit. Ее предложил лидер лейбористов Джереми Корбин.

20:09

Документ, который Мэй согласовала с Брюсселем, содержит 585 страниц.

20:01

Предлагаемая Мэй сделка предполагает, что Британия покинет Евросоюз 29 марта этого года, но при этом до конца 2020 останется частью Таможенного союза ЕС и Европейского единого рынка (ЕЕС).

Во время переходного периода Лондон и Брюссель согласуют параметры дальнейшего сотрудничества. При этом урегулированием споров между ЕС и Британией и возможные изменения в соглашение о Brexit будут вноситься специальной совместной комиссией Joint Committee, созданную с участием экспертов из Великобритании и ЕС.

19:52

Добрый вечер, дорогие читатели. Британский премьер Тереза Мэй вынесла на голосование парламента соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. Голосование проходит сегодня в палате общин. Газета.Ru вместе с вами следит за одним из ключевых событий в эпопее с «евроразводом».