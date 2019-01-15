Судьба Brexit и Британии: как голосует парламент. LIVE

Предлагаемая Мэй сделка предполагает, что Британия покинет Евросоюз 29 марта этого года, но при этом до конца 2020 останется частью Таможенного союза ЕС и Европейского единого рынка (ЕЕС).

Во время переходного периода Лондон и Брюссель согласуют параметры дальнейшего сотрудничества. При этом урегулированием споров между ЕС и Британией и возможные изменения в соглашение о Brexit будут вноситься специальной совместной комиссией Joint Committee, созданную с участием экспертов из Великобритании и ЕС.