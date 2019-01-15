Льгота без срока: с семейной ипотеки снимут ограничения

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила в ходе Гайдаровского форума в Москве, что правительство согласовало новые меры по льготной ипотеке для семей, которая была запущена по инициативе президента России Владимира Путина в 2018 году.

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Среди таких мер – увеличение периода льготной процентной ставки или установление льготной процентной ставки на весь период кредита.

Сегодня «семейная ипотека» под 6% доступна людям, у которых с 1 января 2018 года появился второй или последующие дети. Изначально речь шла только о рождении или усыновлении второго или третьего ребенка, но позднее ее расширили.

При этом в первом случае ставка по кредиту будет составлять 6% в течение 3 лет, во втором — 5 лет. При рождении в отведенный период двух детей, если уже имелся один ребенок, льготный срок увеличивается до 8 лет.

Ранее в Минстрое России надеялись, за льготной ипотекой могут прийти более 600 тысяч семей. Программа продлена до 1 марта 2023 года, ранее речь шла о 31 декабря 2022 года.

«Сейчас срок кредитов ограничен в этой программе до 8 лет. Мы договорились о том, что эти ограничения будут сняты. Сколько ипотечный кредит существует, насколько семья его взяла, настолько эта программа будет погашать кредит по ставке 6% на всем сроке», — сказал министр труда Максим Топилин.

По его словам, на Дальнем Востоке семьи смогут взять жилищный кредит под 5%. «На Дальнем Востоке будет возможно получить эту меру поддержки не только при приобретении жилья на первичном рынке (условие федеральной льготной программы – «Газета.Ru»), но и в сельской местности – на вторичном рынке», — сказал Топилин. Он добавил, что до конца февраля все необходимые документы будут выпущены.

Кроме прочих изменений, предусматривается предоставление субсидии. Размер выплаты будет рассчитываться из размера ключевой ставки Центробанка, увеличенной на 4 п.п. После повышения в декабре прошлого года сегодня ключевая ставка равна 7,75% годовых.

Также предусматривается единовременное возмещение кредитору части убытков в сумме, на которую им снижен размер денежных обязательств заемщика по договору в размере 10% от размера задолженности по ипотечному кредиту.

По словам Голиковой, размер возмещения не должен превышать 450 тысяч рублей при рождении третьего и последующих детей.

Эксперты рынка полагают, что такие меры как нельзя кстати в условиях роста ипотечных ставок, которые уже превысила 10%. Есть вероятность, что люди, в которых родился второй, третий ребенок или последующие дети, и которые нуждаются в улучшении жилищных условий, смогут чаще обращаться в банки за льготной ипотекой.

«В сегодняшних условиях, когда за последние два месяца ставки по ипотеке выросли практически на 2%, любые реальные меры поддержки — это огромный плюс, стимулирующий спрос. Если по этой программе и ставка будет снижена, и льготный процент будет действовать весь срок кредитования, то это безусловно привлечет дополнительный поток клиентов в программу», — поделился мнением коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков,

С другой стороны, сказал он, категория покупателей, потенциально подпадающая под действие программы льготной ипотеки для семей хоть и достаточно большая, но все же жестко ограничена рамками и условиями самой программы, поэтому объемы выдачи кредитов с момента ее старта невысоки.

«Так, при рождении второго или третьего ребёнка родители действительно задумываются о более просторном жилье, но чаще всего хотят заехать в новую квартиру сразу, без длительного ожидания. И в этом случае большинству семей подходит только ипотека на квартиру в уже построенном доме с ключами, так как вторичное жилье в программе не участвует. Но в любом случае, если условия программы будут так кардинально улучшены, она станет более востребованной», — добавил эксперт.

Есть и другое мнение, что тема никак не связана с рынком, и меры направлены на повышение демографической ситуации.

Руководитель аналитического центра компании «Русипотека» Сергей Гордейко, называет сегодняшнюю программу мертвой и отмечает, что в принципе загонять многодетные семьи в ипотечные кредиты, само по себе преступление. При этом, он все таки положительно оценивает сегодняшние предложения.

Принятые в августе прошлого года изменения по, что программой могут воспользоваться и семьи, где появились «последующие дети», действительно заработала.

Вопросы ипотеки администрирует Минфин России, который в прошлом году для участия в программе отобрал 46 банков. Лимит средств на выдачу кредитов составил 600 миллиардов рублей.

При этом стартовала программа не очень ярко. По подсчетам Сергея Гордейко, за январь-апрель выдавали льготные кредиты только 30 участников или 63 % банков в программе. Общее количество выданных кредитов составило 3403, из которых 38% по продукту рефинансирование. Родилось за это период у участников программы 3430 ребенка, в том числе 2695 вторых детей в семье, 713 — третьих детей, 22 — последующих.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в 2018 году на программу было заложено 5,9 млрд рублей, в 2019-м — 9,2 млрд рублей, в 2020-му — 11,5 млрд рублей. Ранее она рассказал СМИ, что необходимости в дополнительном бюджетном финансировании нет.