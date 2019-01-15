Это не Москва: какой город признан лучшим в России

Исследовательский портал Numbeo опубликовал рейтинг качества жизни в городах мира. Самые благоприятные для проживания населенные пункты – это столица Австралии Канберра, голландский Эйндховен, американский город Роли, австралийская Аделаида и швейцарский Цюрих.

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Выше всех из российских городов аналитики поставили Нижний Новгород (109 место). Он с большим отрывом обогнал еще четырех представителей РФ: Санкт-Петербург (182), Москва (191), Екатеринбург (199) и Новосибирск (206).

При расчете места в рейтинге, принимаются во внимание следующие моменты: покупательная способность населения; безопасность; здравоохранение; стоимость жизни; соотношение цен на недвижимость и доходов населения; транспортная загруженность; уровень загрязнения окружающей среды; климат.

Примечательно, что Нижний Новгород обогнал такие города как Торонто, Брюссель, Мадрид и Лос-Анджелес. В российском городе лучше обстоят дела с безопасностью, здравоохранением.

В этом городе ниже уровень загрязнения окружающей среды, а жители тратят меньше времени на транспорт. При этом соотношение стоимости недвижимости к доходам горожан в Нижнем Новгороде более выгодное.

А вот по покупательной способности населения Нижний Новгород уступает не только западной четверке позади себя, но и всем 108 городам, которые находятся выше в рейтинге, а также остальным российским городам. Из бывшего СССР покупательная способность ниже в Ереване, Тбилиси, Баку, украинских Киеве, Львове и Одессе.

В конце рейтинга Numbeo – Манила (Филиппины), Пекин (Китай), Дакка (Бангладеш), Лагос (Нигерия). Худший город рейтинга – Каракас (Венесуэла).

Венесуэльская столица абсолютный аутсайдер рейтинга по покупательной способности и безопасности. Это не удивительно, ведь страна уже несколько лет находится в глубоком экономическом кризисе, из-за которого экономика Венесуэла сократилась примерно на 50% за пять лет, а из страны сбежало несколько миллионов жителей.

Глава финансовой комиссии Национальной ассамблеи Венесуэлы Рафаэль Гусман заявил, что накопленная годовая инфляция в стране составила 1,7 миллиона процентов. Об этом сообщало РИА «Новости».

По словам политика, таким образом, Венесуэла становится одной из трех стран с самой высокой в истории инфляцией. «Это результат работы тех, кто узурпирует власть и не предлагает мер для разрешения кризиса, который мы переживаем», — заявил Гусман.

Стоит отметить, что рейтинг Numbeo в целом достаточно лоялен по отношению к России. 109 место – можно в какой-то степени назвать успехом. В других рейтингах российские позиции намного хуже.

Например, в списке консалтинговой компании Mercer лучших для проживания городов мира в 2018 году Москва заняла лишь 167 место, Санкт-Петербург стал 173-м. Других городов из РФ там нет.

Из бывших советских стран выше двух российских городов расположились Вильнюс, Рига и Талин. Ереван, Киев, , Алматы, Тбилиси, Минск, Баку, Бишкек, Ташкент, Душанбе, Ашхабад – оказались ниже Москвы.

Лидерами в этом рейтинге стали австрийская столица Вена, швейцарский Цюрих, новозеландский Окленд, немецкий Мюнхен и канадский Ванкувер. Худшим городом мира стал Багдад, столица Ирака.

Аналитики Mercer используют для составления рейтинга 39 критериев, в том числе политическую стабильность, уровень преступности, уровень развития инфраструктуры, степень ограничения свободы личности и цензуры, качество медицинских услуг, развитие транспорта, образовательные возможности, уровень загрязненности воздуха, доступность жилья и потребительских товаров и пр.

Любопытно, что Нижний Новгород, ставший 109-м в рейтинге Numbeo, в рейтинге Финансового университета при правительстве, опубликованном в прошлом году, проиграл и Москве, И Санкт-Петербургу и Екатеринбургу с Новосибирском.

Нижний не вошел в тридцатку лучших городов РФ (всего в исследовании участвовало 78 населенных пунктов с численностью жителей более 250 тыс. человек). Первые пять мест там заняли Тюмень, Грозный, Москва, Казань и Сочи. Рейтинг меньше чем у Нижнего был только у 9 городов.

Вероятно, что это связано с тем, что в основу оценки качества жизни Финуниверситета положены результаты социологических исследований, а не только объективные данные статистические данные.