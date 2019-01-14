Пан или пропал: Медведев представит будущее России. LIVE

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В этом году форум проходит уже десятый раз. Впервые такое мероприятие было организовано в 2010 году в память об ученом-экономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х годов Егоре Гайдаре.
Вместе с вами мы будем следить за дискуссией, в которой помимо Дмитрия Медведева сегодня принимают участие глава финского парламента Паула Рисикко, вице-премьер по экономической и социальной политике Сингапура Тарман Шанмугаратнам, министр экономики и финансов Италии Джованни Триа, министр высшего образования Франции Фредерик Видаль, почетный председатель Банка Греции Лукас Пападемос.
Добрый день, дорогие читатели. Сегодня открылся Гайдаровский форум – первое крупное экономическое мероприятие в наступившем году. Одной из главным тем форума, как ранее отмечали организаторы, станет реализация майского указа президента РФ. Ожидается, что этому, в частности, будет посвящено выступление премьер-министра Дмитрия Медведева на пленарной сессии форума.