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Пан или пропал: Медведев представит будущее России. LIVE

Премьер-министр Дмитрий Медведев выступит на Гайдаровском форуме

Глобальный экономический рост замедляется, нефть волатильна, доллар теряет позиции, а санкционные риски нарастают. В таких условиях Россия планирует совершить прорыв в экономике и социальной сфере. Как именно правительство РФ будет реализовывать майские указы, и как национальные задачи будут вписываться в глобальные тренды, обсуждают участники Гайдаровского форума во главе с премьером Дмитрием Медведевым. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию дискуссии.
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Трансляция
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11:13

В этом году форум проходит уже десятый раз. Впервые такое мероприятие было организовано в 2010 году в память об ученом-экономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х годов Егоре Гайдаре.

11:09

Вместе с вами мы будем следить за дискуссией, в которой помимо Дмитрия Медведева сегодня принимают участие глава финского парламента Паула Рисикко, вице-премьер по экономической и социальной политике Сингапура Тарман Шанмугаратнам, министр экономики и финансов Италии Джованни Триа, министр высшего образования Франции Фредерик Видаль, почетный председатель Банка Греции Лукас Пападемос.

11:00

Добрый день, дорогие читатели. Сегодня открылся Гайдаровский форум – первое крупное экономическое мероприятие в наступившем году. Одной из главным тем форума, как ранее отмечали организаторы, станет реализация майского указа президента РФ. Ожидается, что этому, в частности, будет посвящено выступление премьер-министра Дмитрия Медведева на пленарной сессии форума.