«Плохие новости для России»: Трамп снова взялся за нефть

Президент США Дональд Трамп вновь похвалил себя за низкие цены на топливо. Он написал твит, в котором говорил о себе в третьем лице.

Реклама

«Цены на топливо падают в США, потому что президент Трамп осуществил дерегуляцию энергетики, и теперь мы производим гораздо больше нефти, чем когда-либо», - написал он в своем Twitter, цитируя программу Fox & Friends.

«Но это плохая новость для России. Почему же президент Трамп так делает? Он же работает на Кремль?»

- добавил президент.

Добыча нефти в США, действительно, в минувшем году вышла на рекордный уровень в 11,7 млн баррелей в сутки (б/с). Это выше, чем в России и в Саудовской Аравии.

По данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes, количество буровых установок в США составляет 1078. При этом всего в мире по итогам 2018 года число действующих нефтяных и газовых буровых установок составило 2211.

На сегодняшний день прогнозы добычи нефти в США весьма позитивны. Рост ожидается и в 2019 году и в 2020 году,

- отмечает эксперт Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Екатерина Грушевенко. Вероятнее всего, он будет продолжаться в ближайшие 4-5 лет, но многое будет зависеть от эффективности разработки сланцевых формаций в США, полагает эксперт.

Пока цена держится на уровне выше $50 за баррель нефти американской марки WTI, и это можно назвать в принципе комфортным уровнем для сланцевиков, считает руководитель Центра аналитической информации ГК TeleTrade Сергей Лысаков. Точка нулевой рентабельности для них находится в диапазоне ниже $30 за баррель.

По данным на 20:00 мск стоимость барреля Brent в Лондоне составляла $60,26. WTI торговалась на уровне $51,24.

В то ж время сами сланцевые компании не оправдывают собственные прогнозы по объемам добычи. Так, согласно оценке The Wall Street Journal, сделанной в конце 2018 года, три четверти прогнозов 29 крупнейших нефтяных компаний США были чрезмерно оптимистичными.

С другой стороны, технологии добычи нефти из твердых пород совершенствуются и это позволяет снижать цену безубыточной добычи, рассуждает Лысаков.

Большинство аналитиков, ранее опрошенных «Газетой.Ru», прогнозируют в 2019 году нефтяные котировки в диапазоне $60-70 за баррель марки Brent, марке WTI пророчат $60-63 за баррель, что для роста сланцевой добычи вполне приемлемые параметры.

В условиях сокращения добычи нефти со стороны ОПЕК+ (члены картеля, Россия и другие – всего 23 страны), CША, несвязанные подобными ограничениями, будут как минимум удерживать первое место по производству нефти в мире и закреплять его, полагает Лысаков.

Даже в отдаленной перспективе, не предполагается такого падения нефтяных цен, которое существенно повлияет на рентабельность добычи нефти и сокращение ее производства в США.

Поэтому с высокой степенью вероятности в ближайшие несколько лет США останется мировым лидером в добыче нефти, подытожил он.

Пока США наращивают добычу, другие нефтедобывающие государства в рамках соглашения ОПЕК+ вынуждены ее снижать для достижения баланса спроса и предложения на рынке.

Так, осенью прошлого года после пика в $86 за баррель Brent котировки стремительно пошли вниз, опустившись за три месяца на 40%. В какой-то момент они дошли до $46 за баррель. Дело тут не только в росте нефтедобычи в США, но и действиях Вашингтона в отношении Ирана.

Опасаясь, что из-за американских санкций, введенных против Тегерана в ноябре прошлого года, с рынка может исчезнуть более половины иранской нефти, нефтедобывающие страны, в первую очередь Россия и Саудовская Аравия, загодя стали наращивать добычу.

Но затем Вашингтон решил, что отдельные страны получат в виде исключения право продолжать покупать нефть у Исламской республики. В итоге на рынке возник избыток предложения.

В начале декабря 2018 года члены ОПЕК+ договорились снизить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки, чтобы стабилизировать ситуацию и обеспечить приемлемый уровень нефтяных цен. На долю России придется 228 тыс. б/с. С начала года 20 нефтедобывающих стран, участвующих в сделке, уже начали сокращать добычу. Иран, Ливия и Венесуэла получили право не ограничивать добычу из-за санкций и внутренних проблем.

Так, Саудовская Аравия уже уведомила ОПЕК, что снизит добычу в январе до 10,2 млн баррелей в сутки.

Россия, как отметил 11 января министр энергетики РФ Александр Новак, уже снизила добычу более чем на 30 тысяч баррелей в сутки к уровню октября 2018 года. В целом по итогам января снижение достигнет 50 тыс. б/с.

«Это предварительная цифра, компании каждый день работают в этом направлении», - заверил Новак. Между тем, 14 января Эр-Рияд раскритиковал Москву за слишком медленное снижение добычи.

«Мы уже сделали достаточно. Россия начала медленнее, чем хотелось бы, но, я уверен, что, как и в 2017 году, они ускорятся и внесут позитивный вклад в балансировку рынка»,

- заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех в интервью телеканалу CNBC.

Что касается России, то текущие цены на нефть ее вполне устраивают. Бюджет страны сверстан, с учетом бюджетного правила, в котором цена отсечения зафиксирована на $40 за баррель. Большинство стран – производителей нефти уже сбалансировали бюджеты на уровне $50–60 за баррель.

Высокие цены сейчас более всего необходимы Венесуэле, которая несколько лет подряд не может выбраться из кризиса, и Саудовской Аравии, которая намерена реализовывать масштабные технологические и инфраструктурные проекты, а также заинтересована вывести на IPO Saudi Aramco на растущем рынке.

Ранее The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на представителей ОПЕК отмечал, что ради возвращения цен к $80 за баррель Эр-Рияд готов снизить экспорт на 3% до 7,1 млн баррелей в день.