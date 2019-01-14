Бактерии на службе интеграции: о чем Москва предупредила Минск

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил в понедельник, что Минску следует больше ценить поддержку со стороны Москвы, передает ТАСС. По словам Медведева, Россия никогда не обещала компенсировать недополученные доходы другим странам.

Россия сохраняет кредитную поддержку Белоруссии, которая уже превышает $6,5 млрд, не считая выделение кредита на строительство АЭС.

«По сути, мы помогаем [Белоруссии], вынимая деньги из нашей экономики. Это надо ценить. Причем мы не требуем возврата этих кредитов, мы пролонгируем эти кредиты по просьбе наших партнеров в условиях, когда для нас закрыты финансовые рынки западных стран», — заявил Медведев.

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В России понимают озабоченность Белоруссии по поводу налогового маневра в РФ, но напоминают, что Москва никогда не обещала Минску компенсировать выпадающие от этого доходы, уточнил премьер.

«Мы, конечно, их озабоченность понимаем, и переговоры на эту тему продолжаем. При этом хочу еще раз напомнить, что, во-первых, мы никогда не обещали компенсировать неполученные доходы других стран, пусть даже самых-самых близких», - сказал он на совещании с вице-премьерами.

Листерии на службе интеграции

На фоне предупреждения премьер-министра в понедельник Россельхознадзор ограничил поставки продукции трех белорусских предприятий — «Белрыба», «Минского мясокомбината» и «Миорского мясокомбината». Такое решение принято в связи с повторным выявлением нарушений ветеринарно-санитарных требований. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«В связи с повторным выявлением нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и Российской Федерации Россельхознадзор с 30 декабря 2018 года вводит временные ограничения на поставки на территорию РФ продукции, произведенной предприятиями Республики Беларусь», - отметили в ведомстве.

Ограничения введены в отношении предприятия «Белрыба» из-за повторного выявления бактерий листерий в продукции из лососевых видов рыб.

Ограничения введены также из-за превышения содержания сорбиновой кислоты в продукции из осетра. Кроме того, запрет введен в отношении продукции «Минского мясокомбината» и «Миорского мясокомбината» в связи с выявлением антибиотика тетрациклин в говядине. В говядине производства «Минского мясокомбината» были обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

Россельхознадзор также ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении еще 28 белорусских предприятий.

Маневр никто не отменит

Заявление премьера Медведева означает, что Лукашенко предупрежден о недопустимости резких высказываний насчет проводимого в России налогового маневра и проблем интеграции.

На прошлой неделе Лукашенко на совещании в Минске предупредил, что Россия может потерять единственного союзника на Западе, то есть Белоруссию. Об этом сообщали белорусские СМИ.

«Не надо считать, что это катастрофа. Если изберет руководство России такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор. Мы же их заставить не можем», — цитирует Лукашенко belta.by.

Причина неудовольствия и угроз Лукашенко — налоговый маневр в нефтяном секторе России.

Лукашенко, напомним, настаивает на особых «союзнических отношениях» между Белоруссией и Россией, поскольку его страна является членом Евразийского экономического союза и Союзного государства России и Белоруссии. Но в последнее время российский налоговый маневр стал камнем преткновения во взаимоотношениях России и Белоруссии. Лукашенко и Владимир Путин дважды под Новый год обсуждали эту проблему, но дальше создания рабочей группы дело не продвинулось.

Белоруссия, как член Евразийского экономического союза, может импортировать из России на льготных условиях 24 млн тонн нефти в год.

Но с 2018 года Россия заявила о намерении ограничить беспошлинные поставки нефтепродуктов в Белоруссию, мотивируя это налоговым маневром и потерями российского бюджета в связи с возможным реэкспортом нефтепродуктов из Белоруссии.

Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли предполагает постепенное обнуление к 2024 году экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты и повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). В результате стоимость российской нефти для республики увеличится. Сейчас Белоруссия получает эту нефть без пошлин, а в результате налогового маневра лишится этой преференции.

Минск оценивает потенциальные потери из-за маневра в $10,8 млрд в течение шести лет, $310 млн в 2019 году (при стоимости барреля в $70), и настаивает на компенсации. По оценкам российского Минфина, нефтегазовая субсидия белорусам составляет $2 млрд в год.