Девальвация неизбежна: почему упадет рубль

Во вторник Банк России после почти пятимесячного перерыва возобновил регулярные покупки валюты в резервы правительства. До 6 февраля ЦБ будет приобретать валюту на 15,6 млрд рублей ежедневно. Об этом Минфин сообщил 11 января.

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Напомним, что регулятор принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила в августе 2018 года на фоне турбулентности на рынках. Этот шаг притормозил падение рубля.

О том, что ЦБ вернется в январе к закупкам валюты для Минфина по бюджетному правилу, стало известно в декабре.

Старт покупок иностранной валюте способен «лишить курс возможности в полной мере отыгрывать положительные информационные поводы, например, о росте нефтяных цен», говорит Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ.

Цифры в 15,6 млрд не сильно отличаются от объема закупок в прошлом и тем не менее это может создать дополнительный спрос на доллары и евро.

«Так как ЦБ давно не проводит эту операцию, реакция может оказаться заметной и рубль подешевеет. Накануне, в понедельник, мы уже видели снижение национальной валюты, и этот настрой может продолжиться», — отмечает Екатерина Френкель, руководитель аналитического департамента компании «ФинИст».

В понедельник, 14 января, доллар дорожал и торговался в районе 67 руб., евро котировался на уровне 77 руб.

15 января на 16 курс доллара в ходе торгов на московской бирже рос до 67,1 рубля (+0,3%), на максимуме торговался на 67,15 рублей.

Впрочем, к 16.35 мск курс доллара скорректировался до 67,05 рубля.

Во вторник рубль при открытии торгов отступал, правда, в сдержанном режиме, отмечает Михаил Мащенко. Кроме ЦБ, «масла в огонь» добавляет и снижающаяся стоимость нефти. В течение торгов 15 января нефть Brent торговалась под отметкой $60 за баррель. В частности, на 16.52 мск фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в марте 2019 года составил $59,8.

Мировой спрос на нефть остается под давлением на фоне замедления глобального экономического роста и неопределенности в торговых отношениях между ведущими странами,

поясняет Анастасия Соснова, аналитик «Фридом Финанс».

«Нефть снизилась после публикации данных о снижении торгового оборота США и Китая за декабрь 2018 года на 16%. Экспорт китайских товаров в США сократился на 4,4%, импорт из-за снижения закупок сои и угля на 40,1%», — говорит эксперт.

Неопределенности на нефтяном рынке добавляют антииранские санкции США, в условиях которых Тегеран нацелен сохранить экспорт углеводородного сырья в объеме выше 1,5 млн баррелей в сутки, хотя ожидания экспертов на рынке предполагают сокращение до 800 тыс. баррелей в сутки, добавляет Соснова.

Скорее всего, цены на нефть будут в ближайшее консолидироваться возле отметки в $60 за баррель — по крайней мере до выхода 17 января ежемесячного отчета ОПЕК, отмечает Соснова.

При этом, по мнению Екатерины Френкель, мы можем в ближайшее время увидеть доллар по 68 рублей, а евро 77,7 рублей.

Эксперты уже советуют россиянам, которые хотели бы сделать сбережения в валюте, не откладывать это решение.

Минфин делает ставку на то, что нового раунда антироссийских санкций со стороны Запада в ближайшее время ожидать не стоит, добавляет он. Однако эксперты полагают, что такую возможность не стоит недооценивать.

Санкционная тема никуда не делась, и она станет вызовом номер один в 2019 году как для рубля, так и для российской экономики, отмечали ранее опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

«Главный вызов – санкционная тематика. Мы в начале (2018 года) ожидали санкций по госдолгу, а в феврале, когда вышел доклад Минфина США, решили, что тема отходит от нас. 6 апреля, когда было объявлено о введении санкций против «Русала», началась новая жизнь, новая история в экономическом плане. И это стало главным вызовом для российской экономики в 2018 году. И этот же вызов сохраняется (на этот год)», — заявил в интервью «Газете.Ru» директор аналитического департамента компании «Локо-Банка» Кирилл Тремасов.

Операции Банка России в рамках бюджетного правила не приводят к формированию устойчивого тренда по ослаблению рубля в периоды положительного счета текущих операций, говорит Василий Карпунин, начальник аналитического отдела «БКС Брокер».

Но в шоковые периоды, типа апреля 2018 года, действия ЦБ идут с мультипликативным эффектом, «так как в моменте растет общий отток из рубля и предложение валюты на открытом рынке становится ограниченным», поясняет он.

Учитывая, что Минфин не закупал валюту в резервы осенью и зимой, накопился определенный объем отложенного спроса, размером примерно 2,8 млрд рублей в день. Такую сумму ведомству придется выводить на валютный рынок в новом году, чтобы наверстать темп роста золотовалютных резервов, добавляет говорит Алексей Антонов, аналитик «Алор Брокер».

Эти покупки легко способны поднять курс доллара к рублю до отметки 70 рублей, но, с другой стороны, есть факторы, способные толкнуть курс доллара еще выше, до 72-73 рублей в течение одного-двух месяцев, полагает он.

Учитывая рост цен в этому году и возобновление покупок валюты ЦБ в этом году, доллар может подорожать до 69 рублей за доллар до конца января, отмечает Андрей Люшин, заместитель председателя правления «Локо Банка».