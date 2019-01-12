Санкции не нужны: Европа просит за Дерипаску

Европейские дипломаты поддержали возможный вывод компаний Олега Дерипаски En+ и «Русала» из-под санкций США.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо дипломатов, адресованное американским сенаторам. Как отмечается, этот документ подписали послы Австрии, Великобритании, Германии и Франции, а также Ирландии, Италии и Швеции. К ним также присоединился глава представительства Евросоюза в США.

«Мы приветствуем недавние действия казначейства в отношении представления конгрессу доклада о предполагаемом исключении En+ и «Русала» из санкционного списка», — говорится в тексте.

По мнению евродипломатов, ограничительные меры в отношении этих компаний могут негативно отразиться на алюминиевой отрасли в глобальном масштабе.

«С тех пор, как были введены санкции, глиноземные и алюминиевые заводы в Австрии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Швеции и Великобритании столкнулись с повышением цен и значительными трудностями в обеспечении их текущей деятельности, заключении новых договоров купли-продажи и перезаключении существующих контрактов с давними покупателями», — говорится в документе.

Кроме того, согласно подсчетам дипломатов, десятки тысяч человек могут оказаться без средств к существованию.

«Исключение (из санкционного списка) En+ и «Русала» позволят сохранить эти заводы и источник существования 75 тыс. человек во всем Евросоюзе (2,6 тыс. человек на четырех глиноземных заводах, 13 тыс. — на алюминиевых комбинатах и 60 тыс. — на связанных производственных мощностях)», — говорится в письме европейских дипломатов.

Но для России исключения не будет

Кроме того, европейские дипломаты отмечают, что сохранение санкций в отношении холдинга En+ и «Русала» может привести к дальнейшему укреплению Китаем своих позиций на мировом рынке алюминия. «Кроме предотвращения серьезного ущерба алюминиевой индустрии в Европе, исключение (этих компаний из санкционного списка) позволит сохранить цепочки поставок (глинозема и алюминия), которые в противном случае могли бы быть перенаправлены в Китай и способствовать дальнейшему укреплению его позиции на мировом рынке отрасли», — подчеркивается в документе.

При этом в письме дипломатов говорится, что Евросоюз настроен на дальнейшее поддержание режима экономических санкций против России и выступает только за снятие тех ограничений, которые потенциально могут затронуть «трудолюбивых людей».

То есть тех, которые зависят от «Русала» и его дочерних компаний», что в свою очередь может привести к негативным последствиям для европейских компаний.

«Евросоюз и входящие в него страны настроены на поддержание надежного режима трансатлантических экономических санкций против России. Мы продолжаем поддерживать США в деле обеспечения соблюдения санкций», — написали дипломаты.

По их мнению, изменения в структуре владения и управления En+ и «Русалом» путем существенного снижения Дерипаской доли в компаниях приведут к исключению его финансовой выгоды и укреплению европейской алюминиевой промышленности.

19 декабря Управление по контролю за зарубежными активами минфина США (Office of Foreign Assets Control, OFAC) сообщило, что снимет санкции с компаний в течение 30 дней, поскольку Дерипаска согласился выполнить ряд требований.

Так, бизнесмен должен снизить долю в En+ с 70% до 44,95%. Часть акций должны были быть переданы в залог ВТБ или любой другой структуре, одобренной минфином США, другие — в неназванный благотворительный фонд.

Дерипаску оставят без выгоды

Ни от одной из этих сделок он не должен получить финансовой выгоды. Голосующие права Дерипаски в En+ должны быть ограничены 35% акций. Остальные голоса должны перейти в специальный траст, который будет обязан голосовать так же, как большинство акций, принадлежащих другим акционерам. Бизнесмен сохранит только 0,01% для прямого участия в «Русале».

Выход компаний Олега Дерипаски из-под санкций США должен состояться после 18 января. Об этом заявлял министр финансов США Стивен Мнучин после встречи с членами конгресса.

По его словам, «Русал», «Евросибэнерго» и En+ попали под санкции потому, что ими управлял Дерипаска, и после того, как они избавятся от его контроля, нет оснований сохранять ограничительные меры. Мнучин подчеркнул, что компании взяли на себя обязательства предоставить «беспрецедентный уровень прозрачности». Но минфин США будет следить за ними, чтобы убедиться в том, что Дерипаска утратил контроль.

«Если эти компании не выполнят условия, они столкнутся с очень реальными и незамедлительными последствиями, включая пересмотр санкций», — отметил он.

Ранее председатели семи комитетов палаты представителей конгресса призвали минфин США отложить снятие ограничительных мер и запросили встречу с министром финансов Стивеном Мнучиным.