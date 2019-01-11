Ипотека дорожает: банки поднимают ставки

Крупные банки начали сообщать о повышении ставок по ипотечным кредитам. Теперь они будут в районе 10%. Центробанк зафиксировал средневзвешенную ставку по жилищным кредитам на 1 декабря 2018 года на уровне 9,5%. В предыдущем месяце она составляла 9,41%.

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Кредит на покупку недвижимости в рамках стандартных программ теперь доступен по ставке от 10,1% годовых при наличии комплексного страхования, отметили «Газете.Ru» в пресс-службе ВТБ. «С 1 января 2019 г. ВТБ повысил ставки по ипотеке на 0,6 п.п.», — говорится в сообщении банка. При этом для зарплатных клиентов группы речь идет о 10,2%, для всех остальных категорий — 10,5%.

«Рефинансирование кредитов сторонних банков теперь доступно по ставке от 10,1% для участников программы «Люди дела» (работники сферы образования, здравоохранения, правоохранительных, налоговых органов и др.)», — добавляют в банке.

Кроме того, для кредитов с первоначальным взносом менее 20% вводится надбавка к ставке в размере 0,5 п.п., за исключением кредитов, выданных с использованием средств материнского капитала, и в рамках программы для военнослужащих. Условия по одобренным до 1 января 2019 года заявкам не меняются.

«Повышение ипотечных ставок произошло уже с 1 января, и первым банком, повысившим ставку, стал ВТБ. После декабрьского повышение ключевой ставки ЦБ всем игрокам рынка было понятно, что с начала года подорожает и ипотека, но повышение сразу на 1 процентный пункт стало неприятным сюрпризом для всех. Таким образом, с 9,5% ипотека выросла до 10,5% и более», — отметил коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков.

Более того, источник в строительной отрасли сообщил «Газете.Ru» о том, что еще один крупный игрок на рынке планирует в скором времени повысить ставки по ипотеке. Ранее СМИ писали о том, что Сбербанк поднимет ипотечные ставки с 14 января. Речь может идти о росте на 1 процентный пункт, сообщило агентство «РИА Новости».

Официально же Сбербанк пока не торопится заявить об удорожании жилищного кредитования. В пресс-службе кредитной организации «Газете.Ru» ответили, что «Сбербанк сообщает об изменениях по продуктам с момента их вступления в силу».

Так или иначе, но тенденция набирает обороты с прошлого года. Это связано с тем, что Банк России дважды повышал ключевую ставку. В сентябре 2018 года ключевая ставка была увеличена с 7,25% до 7,5%, в декабре — до 7,75%.

«Принятое решение носит упреждающий характер и направлено на ограничение инфляционных рисков, которые остаются на повышенном уровне, особенно на краткосрочном горизонте. Сохраняется неопределенность относительно дальнейшего развития внешних условий, а также реакции цен и инфляционных ожиданий на предстоящее повышение НДС. Повышение ключевой ставки позволит предотвратить устойчивое закрепление инфляции на уровне, существенно превышающем цель Банка России», — говорится в материалах регулятора.

Напомним, что с 1 января 2019 года НДС вырос с 18% до 20%, кроме того, повысились акцизы на бензин и другие подакцизные товары. На волне инфляционных ожиданий, цены в России ускорили свой рост в конце прошлого года. Росстат зафиксировал инфляцию в декабре на уровне 4,3%. Это выше целевого уровня ЦБ в 4%.

Регулятор ждет в марте-апреле 2019 года скачка инфляции до 5,5-6%. По итогам года, она может составить 5-5,5%, прогнозирует ЦБ.

Банковское сообщество ожидает дальнейшего повышение ключевой ставки, и сейчас ипотечные ставки выросли «с запасом»,

считает эксперт ГК «Основа». Увеличение ключевой ставки скажется на фондировании и повлияет на рост ставок по кредитам.

На рынок в перспективе двух-трех месяцев рост ставок может оказать положительный эффект, что выльется в рост количества ипотечных сделок.

«Люди, которым ипотека была одобрена в прошлом году на старых условиях будут более оперативно принимать решения и покупать квартиры. Подстегивать спрос в начале года будет также ожидание роста цен на квартиры в преддверии отказа от долевого строительства и перехода рынка на эскру-счета», — поделился мнением Сибренков.

По его словам, в перспективе трех лет цены на квартиры вырастут на 30-40%. Ранее эксперты спрогнозировали рост цен в новостройках в этом году на уровне около 15%.

Такой расклад ставит под сомнение и достижение в этом году ориентира в 8% по ипотечным кредитам, поставленного президентом России Владимиром Путиным. По мнению экспертов, под угрозой и рост объемов строительства жилья в стране.

Ставка по ипотеке, которая позволит отрасли не снижать набранных темпов ввода жилья, должна составить до 5-7%, отметил сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров. Напомним, что глава государства поручил достичь к 2024 году строительства жилья в объеме 120 млн квадратных метров в год.

«Доля сделок с применением ипотеки в стандарт-классе в среднем составляет 65-70% от общего объема продаж. Увеличение ставки на 1–1,5% не сильно повлияет на рынок недвижимости, а если ставки вырастут до уровня 12% и выше, то покупательская способность значительно уменьшится», — сказал директор по продажам ГК «Гранель» Рустам Арсланов.

Управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая полагает, что сточки зрения динамики ставок по ипотеке 2019 год не обещает ничего хорошего.

«Из-за повышения налогов и ослабления рубля ускоряется инфляция. Центробанк пытается сдержать этот процесс ужесточением кредитно-денежной политики, что приводит к дальнейшему ограничению экономического роста и снижению доходов населения.

В этой ситуации банки вынуждены повышать ставки по кредитам, в том числе и ипотечным. За второе полугодие базовые ставки по ипотеке от крупнейших банков уже возросли примерно на 1%. В 2019 году этот процесс будет продолжаться, и пока нет причин, способных повернуть это движение вспять», — отметила собеседница издания.

По ее словам, удорожание кредита приведет к снижению спроса на жилье, так как сейчас более половины сделок с новостройками проходят с привлечением банковского займа. Если ставки повысятся до 10,5-11%,то число ипотечных сделок может снизиться примерно на 30-40%.