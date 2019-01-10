Без дотаций и России: почему тормозит Эстония

Будущее Эстонии настораживает. Согласно прогнозу Банка Эстонии, рост экономики страны к 2020 году замедлится до 2%. Прогноз на этот и следующий год — почти 3,5% роста.

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В качестве основных причин для снижения темпов роста экономики эстонский центробанк указывает недостаток рабочей силы и проблемы конкурентоспособности предприятий. Об этом говорит сокращение рыночной доли Эстонии на главных экспортных рынках.

«Нам грозит серьезная опасность оказаться в такой же ситуации, в какой была Финляндия несколько лет назад. Финская экономика пережила охлаждение, но при этом продолжился быстрый рост зарплат. Это привело к снижению конкурентоспособности экспорта, за которым последовал растянувшийся на несколько лет спад экономики. На примере Финляндии можно увидеть, что вследствие потери конкурентоспособности экономика может на несколько лет «зависнуть», и в этот период доходы людей расти не будут», — заявил президент Банка Эстонии Ардо Ханссон.

Эксперты согласны с аргументами центробанка Эстонии.

Дефицит рабочей силы действительно может привести к неоправданному росту заработных плат, что провоцирует рост себестоимости производимой продукции и снижение ее конкурентоспособности на внешних рынках,

говорит аналитик «Финам» Алексей Коренев.

По его словам, также на динамике ВВП Эстонии в ближайшие годы скажется ухудшение прогнозов развития мировой экономики. Прогноз роста мировой экономики на 2020 год пересмотрен в сторону понижения — до 2,8%.

Экономика Эстонии начинает охлаждаться после серии популистских решений, таких как бесплатный общественный транспорт в Таллине. Притом что сейчас уже идут разговоры о бесплатном общественном транспорте для эстонцев по всей стране, добавляет Алексей Антонов, аналитик Алор Брокер.

«Кроме того, Эстония запланировала рекордные военные расходы на 2019 год, в размере 585 млн евро, или 2,1% от ВВП страны. Рост военных расходов на фоне высокого уровня бедности в стране может привести к победе на весенних выборах политиков либерального толка и к дальнейшему росту популистской риторики, а далее — к ослаблению экономики», — говорит эксперт.

При этом Эстония отказалась от сотрудничества с Россией, а дотации от ЕС в ближайшее время сократятся.

»Евросоюз много лет субсидировал Эстонию в рамках объединения. Но размер финансовой помощи в обозримом будущем существенно сократится, что, безусловно, скажется на экономике Эстонии, так как со снижением дотаций сократятся и инвестиции в развитие инфраструктуры», — говорит Анастасия Соснова, аналитик «Фридом Финанс».

Весной 2019 года завершится Brexit (выход Британии из Евросоюза), после которого будет принят новый семилетний бюджет ЕС.

«В нем может оказаться на 40% меньше субсидий в пользу Эстонии, чем предполагалось ранее.

Это коснется и Латвии, и Литвы в той же мере. У европейских политиков идея поддержки отстающих стран Балтии и подтягивание их до общего уровня сменилась концепцией «разных скоростей развития». Дотации в размере нескольких пунктов ВВП — это сильный демотивирующий стимул от ЕС странам Балтии, как бы противоречиво это не звучало, и, чтобы отвыкнуть от этих субсидий, а потом восполнить их потерю, Эстонии потребуется не менее 3-4 лет. Эстонии придется самой заботится о сельхозпроизводителях, которые в условиях санкций и контрсанкций и без субсидий оказываются особенно уязвимыми», — говорит Алексей Антонов.

Ранее Эстония, как и другие страны Прибалтики, поддержав санкции, отказалась от идеи быть транзитным логистическим пунктом для российских грузов и российского газа, напоминает эксперт.

На этом фоне упал интерес россиян в целом к инвестициям в Эстонии. Это сказалось и на вложениях в недвижимость в стране, и на турпоток.

Спрос на недвижимость в Эстонии со стороны иностранцев эксперты называют невысоким. Доля сделок с участием покупателей из других государств составляет всего 2,5%, рассказал «Газете.Ru» главный редактор сервиса по поиску недвижимости за рубежом Prian.ru Филипп Березин.

Всего за 2018 год земельный департамент Эстонии зарегистрировал чуть более 73 тысяч сделок, почти 71,5 тысячи из которых совершили эстонцы. Россияне приобрели только 450 объектов на территории страны.

«Россияне активно покупали в Эстонии до 2014 года — до 1 000 сделок в год, затем произошло резкое снижение до 250 объектов.

Лишь в 2017-2018 году возобновился рост. В первую очередь падение было связано с снижением финансовых возможностей россиян и отчасти с политическим напряжением между странами», — объяснил Березин.

По словам эксперта, если семь-восемь лет назад случались экзотические сделки, когда россияне покупали дешевые квартиры в Эстонии (по 2-5 тысяч евро за всю квартиру) в депрессивных, неперспективных районах страны, чтобы получить визу, то сейчас таких сделок почти нет.

Эстония не имеет никаких программ, облегчающих получение вида на жительство собственникам недвижимости. В начале 2010-х годов это невыгодно отличало ее от Латвии, где действовала весьма популярная программа. Она работает и сейчас, но ее условия ужесточились. Если с 1 июля 2010 года по 30 июня 2017 года в Латвии было получено почти 18 000 запросов на получение ВНЖ от россиян, купивших квартиры, то за первую половину 2018 года — лишь 35.

Впрочем, из-за близости страны небольшой поток российских туристов в Эстонию все же есть.

«В основном туры покупают одиночные путешественники, их средняя стоимость около 28 000 рублей на человека на неделю — с перелетом и проживанием, но без учета стоимости визы. Дело в том, что, находясь в непосредственной близости к России, Эстония — это удобная страна для самостоятельных путешественников, особенно, если в паспорте уже есть открытая шенгенская виза», — рассказала «Газете.Ru» начальник клиентского отдела онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru Дарья Торопова.

В Эстонию многие ездят на прямых поездах до Таллина из Москвы и Санкт-Петербурга, своих автомобилях или международных автобусах. Некоторые путешественники пользуются круизными паромами, которые ходят из Санкт-Петербурга и заходят в порты сразу нескольких стран — Эстонии, Финляндии и Швеции.

Правда, и самостоятельные туристы не рвутся посетить Эстонию.

«В 2018 году турпоток в Эстонию снизился на 34%. Средний чек на авиабилеты из России в Эстонию вырос с 12 039 до 15 876 рублей, то есть на 31%. Ключевые города вылета из России в Эстонию в ушедшем году — Москва (67%) и Санкт-Петербург (21%)», — привели данные в Biletix.