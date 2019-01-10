Бонус за старость: власти повысили надбавку к пенсиям

Российские власти увеличили размер надбавки к пенсии людям, которым исполнилось 80 лет. С 2019 года пенсионеры данной возрастной категории получат на 442 рублей больше, чем в прошлом году. В итоге с нового года надбавка составит 5 334 рублей.

Реклама

В Пенсионном фонде России (ПФР) пояснили, что надбавку получат только те люди, которые получают страховую пенсию по старости. Тогда фиксированную выплату к страховой части пенсии увеличивают в два раза. При этом перерасчет произойдет автоматически, сообщили «Российской газете» в ПФР.

Но на такие «бонусы» не могут рассчитывать работающие пенсионеры, те, кто получает социальную пенсию, а также инвалиды I группы, так как они уже получают двойной размер фиксированной выплаты.

Кроме увеличения фиксированной выплаты, можно получить доплату по уходу за пенсионером. Ее начисляют, если за ним ухаживает трудоспособный неработающий гражданин. Для расчетов с ним и доплачивают пенсионеру, отмечают в ПФР.

Тот, кто ухаживает, может не быть родственником и даже не жить вместе с пенсионером. Ухаживающему при этом будет начисляться страховой стаж за время ухода и 1,8 балла за каждый год. Выплата приходит вместе с пенсией каждый месяц. Пенсионер может получать ее с любого возраста, но надо предоставить необходимые документы и справки. Размер выплаты составляет 1200 рублей в месяц. В некоторых регионах действует повышающий коэффициент.

Ранее в ПФР рассказали, как будут назначаться пенсии в 2019 году в соответствии с новым законодательством, которым предусматривается повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет и до 65 лет — для мужчин.

С 2019 года начинается поэтапное повышение общеустановленного возраста, дающего право на страховую пенсию по старости и пенсию по государственному обеспечению. Закон предусматривает плавный переход к новым параметрам, в соответствии с которыми пенсионный возраст в 2019-м увеличивается на один год.

«Реальное повышение при этом составит полгода – такой шаг обеспечит специальная льгота, позволяющая назначить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста», — говорится в сообщении Пенсионного фонда.

Воспользоваться ею смогут все, кто должен был выйти на пенсию в 2019 году по условиям прежнего законодательства. В основном это женщины 1964 года рождения и мужчины 1959 года рождения, которых повышение пенсионного возраста коснется первыми. За счет льготы выходить на пенсию они начнут уже с июля 2019 года.

В ПФР уточнили, что для многих россиян тем не менее пенсионные выплаты остаются в прежних возрастных границах. В первую очередь это относится к людям, имеющим льготы по досрочному выходу на пенсию.

Например, шахтерам и горнякам, спасателям, водителям общественного транспорта и другим работникам, занятым в тяжелых, опасных и вредных условиях труда, за которые работодатели уплачивают дополнительные взносы на пенсионное страхование. Большинство таких работников, как и раньше, выходят на пенсию в 50 и 55 лет в зависимости от пола, добавили в ведомстве.

Льготный выход на пенсию также сохраняется у педагогов, врачей и представителей других профессий, которым выплаты назначаются не по достижении пенсионного возраста, а после приобретения необходимой выслуги лет.

При этом с 2019 года назначение пенсии в таких случаях происходит с учетом переходного периода по повышению пенсионного возраста, который вступает в силу с момента приобретения необходимой выслуги лет по профессии.

«Например, школьный учитель, выработавший в апреле 2019-го необходимый педагогический стаж, сможет выйти на пенсию в соответствии с переходным периодом через шесть месяцев, в октябре 2019-го», — поясняют в ПФР.

Как и раньше, для назначения пенсии в 2019 году необходимо соблюдение минимальных требований по стажу и пенсионным баллам. Право на пенсию в нынешнем году дают 10 лет стажа и 16,2 пенсионных балла. Следует также отметить, что повышение пенсионного возраста не распространяется на пенсии по инвалидности. «Они сохраняются в полном объеме и назначаются тем, кто потерял трудоспособность, независимо от возраста при установлении группы инвалидности», — привели пример в ПФР.

Ранее правительство подсчитало, что в 2019 году будут повышены пенсии у более чем 30 млн россиян. В среднем с 1 января 2019 года страховая пенсия по старости должна вырасти на 7,05% или на 1 тысячу рублей.

При этом уже в конце декабря 2018 года граждане начали получать повышенную январскую пенсию. Деньги на выплаты в Пенсионном фонде России есть, в ноябре он получил 460 млрд руб. из Фонда национального благосостояния.

Вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова также говорила, что вся подготовительная работа к индексации завершена. По ее словам, увеличение пенсий в 2019 году коснется 30,778 миллиона граждан, неработающих пенсионеров по старости.

«При этом для каждого человека это будет индивидуальное повышение. Повышение будет выше инфляции. Индексация пенсии составит 7,05% с 1 января 2019 года», — отметила она. Голикова также конкретизировала, кто и какую прибавку к пенсии получит.

Для граждан, которые на 31 декабря 2018 года имеют средний размер пенсии в диапазоне от 10 000 до 11 500 рублей, прибавка составит 761,4 рубля. Если средний размер пенсии составляет 13 000-13 475 рублей, то увеличение составит 933,3 рубля. Для граждан, у которых размер пенсии составляет 20 500 рублей, увеличение составит 1670,5 рубля. Кроме этого с 1 января 2019 года предполагается увеличение на 25% фиксированного размера пенсии почти для 770 тысяч граждан, которые имеют стаж работы на селе 30 лет и проживают в сельской местности.