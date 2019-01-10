Россия выкидывает доллары: на что ставит Центробанк

Центробанк к концу июня 2018 года снизил за год долю доллара в международных резервах почти на четверть – до 24,4%.

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Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Обзор деятельности ЦБ по управлению активами в иностранных валютах и золоте».

В документе подчеркивается, что регулятор довел долю евро до 32%, а китайских юаней — до 14,7%.

Данные о структуре валютных активов были обнародованы на дату 30 июня 2018 года. Эти данные обычно публикуются с задержкой — не ранее чем через шесть месяцев после окончания рассматриваемого периода, что обусловлено высокой чувствительностью цен на мировых финансовых рынках к действиям крупнейших участников рынка, в том числе Банка России.

За второй квартал прошлого года объем резервных активов Банка России в иностранной валюте и золоте снизился до $458,1 млрд с $460,0 млрд.

Следовательно, объем инвестиций в китайские активы в долларовом эквиваленте вырос более чем на $44 млрд (почти в 3 раза), также более чем на $44 млрд выросли инвестиции в европейские активы (рост на 45%). В то же время объем инвестиций в долларах США сократился в 2 раза, или более чем на $100 млрд.

Снизилась за квартал и доля активов в фунтах стерлингов — до 6,3% с 7,9%, или более чем на $7 млрд, но увеличилась доля активов в японских иенах до 4,5% с 0,0%, или более чем примерно на $20 млрд.

Доля активов в других валютах изменилась мало: в канадских долларах — снизилась до 2,9% с 3,0%, в австралийских долларах — осталась на уровне 1,0%, в швейцарских франках — 0,0%.

Как следует из данных ЦБ РФ, доходность фактических портфелей валютных активов с июля 2017 года по июнь 2018 года в китайских юанях составляла 3,20%. Это самый высокий показатель среди резервных валют.

Далее расположились бумаги в австралийских долларах — 1,75%, канадских долларах — 0,91%, долларах США — 0,35%, в фунтах стерлингах — 0,23%. Бумаги в евро имели отрицательную доходность — минус 0,17%.

Уйти от гегемонии доллара

Тем самым Россия пытается снизить зависимость от доллара. И эти усилия уже принесли некоторые результаты, сообщала ранее The Wall Street Journal.

По данным издания, дедолларизация поможет России «смягчить удар» от возможный санкций США против российской финансовой системы.

Как отмечается, нарастающая торговля России и КНР с использованием национальных валют двух стран свидетельствует об уменьшении зависимости российской экономики от американского доллара.

Издание подчеркивает, что Россия успешно «дает отпор гегемонии американской валюты».

При этом еще в конце прошлого года, когда Запад ввел очередной пакет санкций против России, министр финансов России Антон Силуанов заверил, что в случае введения новых санкций граждан страны не возникнет проблем с долларовыми вкладами. Об этом он заявлял в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, если санкции затронут банки, где есть долларовые вклады, то Центробанк России готов оказать помощь «с точки зрения валютной ликвидности».

«В наших планах в случае, как вы говорите, катастрофического сценария, если нам американцы перестанут поставлять доллары, у нас золотовалютные резервы Центрального банка — $460 млрд», — сказал Силуанов.

При этом глава Минфина добавил, что России следует уходить от расчетов в долларах, особенно в международной торговле, поскольку другие страны могут использовать зависимость от валюты для контроля над Москвой.

Кроме того Минфин не исключил и такую защитную меру, как переход госкомпаний на рассчеты в рублях. Об этом Силуанов сказал в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Силуанова, правительство намерено принимать меры для того, чтобы стимулировать отказ от долларовых расчетов. «Будем через решения директивные, с одной стороны, поскольку государство является акционером своего рода государственных компаний, <...> воздействовать», — сказал Силуанов.

Он добавил, что также для этого будут использоваться стимулирующие меры.

Ранее Силуанов сообщил о внесении в правительство плана по дедолларизации экономики России. Как отмечается, министра спросили о сроках готовности такого плана. «Уже внесли в правительство», — ответил Силуанов.

Законопроект о дедолларизации отечественной экономики не предполагает отказа от использования американской валюты. Но речь идет о создании возможностей для расчетов с использованием других нацвалют, а также о либерализации валютного законодательства и упрощении валютного контроля.

Ряд экспертов между тем считают, что от санкционного шока рубль могут уберечь нефть под $70 и прорыв в переговорах США и КНР. Но по мнению Антона Покатовича, эксперта БКС, позитивный эффект от данных приговоров сейчас достаточно ограничен. Переговоры завершились «без конкретики» и, по словам Трампа, прошли хорошо. Участники рынка, между тем, так и не получили информации о дальнейших конкретных шагах обеих сторон на пути к достижению торгового компромисса.