Ушел под нажимом? Почему россиянин покинул Европейский банк

В августе этого года Сергей Гуриев планирует прекратить работу главным экономистом в Европейском банке реконструкции и развития. Он покинет банк по истечении контракта и не намерен повторно участвовать в конкурсе на должность. ЕБРР, по его словам, нуждается в новых людях с новыми идеями. Он также пожаловался на большое количество командировок.

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Официального заявления от ЕБРР по ситуации с главным экономистом пока нет, а сам Сергей Гуриев не стал отвечать на уточняющие вопросы «Газеты.Ru», был ли ему предложен новый контракт, и посоветовал обратиться в пресс-службу банка. Пресс-служба была недоступна для комментариев. В отсутствие позиции ЕБРР нельзя исключать, что россиянину в текущих геополитических условиях не нашлось более места в европейской структуре.

Пока еще главный экономист ЕБРР собирается вернуться на работу в Парижскую школу политических наук (Sciences Po). Он работал там с 2013 по 2015 год, а затем ушел в банк. Во Францию Гуриев переехал из-за опасений преследования в рамках «дела экспертов», которые проводили экспертизу по второму делу ЮКОСа.

Во Франции работает жена Гуриева Екатерина Журавская. Она экономист с мировым именем и стала парижским профессором на несколько лет раньше мужа, который работал ректором Российской экономической школы. По одной из версий, именно она «перетащила» его во французскую столицу.

В интервью «Газете.Ru» Сергей Гуриев говорил, что заставить людей остаться в стране нельзя. «Свободу выезда гарантирует российская Конституция, поэтому силой удержать квалифицированного специалиста невозможно», — отмечал он.

«Квалифицированных специалистов можно удерживать, только создавая привлекательные условия для самореализации внутри страны. Это вопрос не только системы образования, но и всей экономики: создание конкурентной инновационной среды внутри страны, развитие экономики не изолированной, а интегрированной в глобальную экономику», — подчеркивал экономист.

Сообщив о своем уходе из ЕБРР, Сергей Гуриев в интервью «Ведомостям» дал достаточно жесткие оценки российским властям и раскритиковал пенсионную реформу.

«Качество государственного управления также ухудшилось за последние 15 лет. В первые годы правления Владимира Путина были улучшения, но в последнее время Россия остается страной с низким качеством государственных институтов и высоким уровнем коррупции. Это иллюстрируется притоком и оттоком инвестиций. Инвесторы голосуют ногами; считают, что в России есть серьезные проблемы с инвестиционным климатом», — сказал он.

Напомним, что Европейский банк реконструкции и развития был учрежден 40 странами в 1991 году, его крупнейшими акционерами являются Евросоюз, США, Япония, Россия (доля РФ составляла 4,1%). С 1991 года банк вложил в Россию более $25 млрд, в основном на частные проекты. Штаб-квартира ЕБРР находится в Лондоне. За первое полугодие 2014 года 19% всех инвестиций ЕБРР пришлось на российские проекты.

Банк начал сворачивать свою деятельность в России после того, как Запад ввел санкции против Москвы из-за Крыма и Украины. Причем убыток, который получил банк в первый же год сворачивания контрактов, составил €568 млн.

Новые кредиты ЕБРР в РФ не выдает, а ранее запущенные проекты реализуются в соответствии с заключенными договорами.

Под управлением ЕБРР в России остается портфель примерно на €3,5 млрд. В основном это проекты, связанные с малым и средним бизнесом. «Большинство кредитов долгосрочные, на 5–10 лет», — пояснял ранее «Газете.Ru» источник в банке.

Летом 2016 года Москва обратилась к руководству ЕБРР с просьбой пересмотреть решение о замораживании проектов в стране: это нарушает ее права как акционера банка и противоречит его уставу, посчитал тогдашний министр экономического развития России Алексей Улюкаев.

Часть акционеров якобы приняли решение о выходе из российских проектов под давлением. В уставе ЕБРР нет пункта о том, что банк обязан прекратить кредитование в той или иной стране по политическим мотивам, в частности из-за введения санкций.

Формально банк не был обязан прекращать инвестиции в Россию из-за санкций: решение о прекращении либо возобновлении инвестирования принимается советом директоров организации. Часть его функционала взял на себя Внешэкономбанк.

Сергей Гуриев работает в ЕБРР с 2015 года и занимает в этой финансовой организации должность главного экономиста. Он отвечает за глобальные макроэкономические исследования и прогнозы, проводит стресс-тесты для стран, в которых работает банк.

В последнем прогнозе ЕБРР по России (от 1 ноября прошлого года) говорится, что в 2018-19 годах экономический рост в России «оставался стабильным на уровне 1,5%». Положительное влияние на рост оказала растущая в цене нефть, которая компенсировала санкции США и ЕС.

По мнению ЕБРР, Россия вернулась к умеренному росту в 2017 году после двухлетней рецессии, причем он был обусловлен главным образом восстановлением потребления домашних хозяйств.

«Инвестиции также продемонстрировали относительно уверенное восстановление, чему способствовал временный рост государственных инвестиций в связи с Чемпионатом мира по футболу 2018 года», — говорится в прогнозе.

В докладе банка подчеркивается, что долгосрочный экономический рост в России может остаться на уровне 1-2% в год «из-за устаревших производственных мощностей и низких инвестиций, а также неблагоприятных внутренних структурных факторов, включая слабую демографию и устаревшую инфраструктуру».