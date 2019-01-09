Падение без подножки: России выдали худший прогноз

Экономика России может вырасти на 1,5% в 2019 году и на 1,8% в следующие два года. Об говорится в январском докладе Всемирного банка (ВБ). По сравнению с прошлым годом, темпы роста снизятся. Экономисты ВБ предположили, что в 2018 году российский ВВП вырос на 1,6%.

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Надо сказать, что прогнозы российского правительства еще ниже, чем у экономистов ВБ. Ранее министр экономического развития Максим Орешкин заявил о росте 1,3% в 2019 году.

«В целом по году мы выйдем на показатель, который у нас есть сейчас в прогнозе — 1,3%», — сказал Орешкин. По его словам, начало следующего года будет самым сложным для экономики страны из-за сложной глобальной ситуации, волатильности рынков, повышения НДС с 18% до 20% и снижения спроса на продукцию, которую экспортирует Россия. Во втором полугодии ситуация начнет улучшаться.

В 2020 году Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП на уровне 2% На 2021 год показатель запланирован на уровне 3,1%, на 2022 — 3,2%, на 2023-2024 — 3,3%.

«Напомню, что в рамках среднесрочного прогноза (до 2024 года – «Газета.Ru») мы ожидаем существенного повышения темпов роста производительности, которые позволят российской экономике выйти на темпы роста выше 3%, выше среднемировых уровней», — добавил Орешкин.

Тем временем Всемирный банк спрогнозировал ухудшение роста и мировой экономики. Оценка снижена на 0,1 п.п. до 3%. Ровно на столько же аналитики ожидают сокращения темпов роста ВВП в 2019-2020 годы.

Темпы экономического роста в странах с развитой экономикой, по прогнозам организации, сократятся в 2019 году до 2%. Экономике США прогнозируют рост 2,5%, что ниже прошлогодних 2,9%. Экономика еврозоны вырастет на 1,6%, что тоже означает падение к ожидаемым результатам 2018 года в 1,9%.

Рост экономики развивающихся стран, к которым относится и Россия, будет на уровне 4,2 % в этом году, что на 0,5 п. п. ниже предыдущего прогноза.

«Этому будут способствовать замедление внешнего спроса, рост затрат по займам и сохраняющаяся политическая неопределенность», — говорится в материалах к докладу.

Всемирный банк предсказывает снижение цен на нефть. Прогноз на 2019-2020 годы уменьшен на два доллара до $67 за баррель. По официальному прогнозу Минэкономразвития, на котором рассчитан федеральный бюджет, в 2019 году цена нефти составит $63,4 за баррель.

В докладе говорится, что в течение прошлого года снижение добычи нефти в Венесуэле и влияние американских санкций на Иран способствовали росту цен на нефть марки Brent, которая достигла отметки $86 в начале октября. Прогноз же по снижению цен в будущем эксперты объясняют продолжающимся быстрым ростом добычи нефти в США, а также существенным увеличением предложения нефти со стороны ОПЕК и Российской Федерации.

В России ранее спрогнозировали более существенное снижение цены на нефть в долгосрочной перспективе. К 2036 году цена черного золота будет на уровне $50 за баррель. Минэкономразвития заложило такие ожидания в свой долгосрочной прогноз социально-экономического развития России.

«Прогноз Всемирного банка выглядит сравнительно оптимистичным для нефти, так как предполагает дальнейший рост с текущих уровней вблизи $60. Более того, в конце прошлого года она и вовсе опускалась ниже $50. Таким образом, в ВБ предполагают, что рынок далее будет прибавлять, а уже проведенных мер сокращения предложения окажется достаточно. Стоит вспомнить, как лихорадило рынки несколько недель назад на страхах перед обвалом спроса на нефть и избыточным предложением», — поделился мнением аналитик EXANTE Виктор Аргонов.

Тем временем стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent превысила $60 за баррель на торгах на бирже ICE в Лондоне. Цена поднялась на 2,2% до $60,01 за баррель, пишет ТАСС. Напомним, что стоимость нефти Brent последний раз превышала отметку в $60 за баррель 17 декабря 2018 года.

Российская экономика остается по-прежнему глубоко и безальтернативно ориентированной на сырьевой экспорт и низко диверсифицированной (что в чем-то упрощает подобные исследования), полагает Владимир Рожанковский, эксперт «Международного Финансового Центра».

«Отсюда все прогнозы по улучшению макроэкономической ситуации, за которые мы хватаемся как за спасительную соломинку, как правило, бывают основаны на подкрепленных теми или иными аргументами ожиданиях улучшения конъюнктуры на глобальных сырьевых рынках», — говорит он.

Но, по мнению эксперта, одиннадцатилетний цикл укрепления доллара подходит к концу. Если доллар будет корректироваться вниз более поступательно (что, к слову, полностью отвечает задачам президента США Дональда Трампа), это, разумеется, вызовет локальные ренессансы на рынках энергоносителей, металлов и прочего сырья, которое экспортируют развивающиеся экономики мира.

«Одним словом, слабость «зеленого» равнозначна ренессансу развивающихся рынков в целом. Санкции оставляем за скобками. Такие нехитрые размышления, особенно не подкрепленные конкретными численными выкладками, как это имеет место в данном исследовании, неизменно приводят к таким стандартизированным выводам в стиле «no brainer», — резюмирует Рожанковский.