Порог бедности: МРОТ хотят увеличить вдвое

Методику подсчета минимального размера оплаты труда (МРОТ), как и методику расчета потребительской корзины, необходимо менять, уверен председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

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Напомним, что МРОТ по решению кабмина было решено приравнять к прожиточному минимуму. Это в 2018 году проходило в два этапа: с 1 января МРОТ вырос с 7800 до 9489 рублей, а с 1 мая — до 11163 рублей. Теперь МРОТ будет постоянно индексироваться, чтобы этот показатель не отставал от прожиточного минимума.

С 1 января МРОТ вырос еще на 17 рублей и составил 11280 рублей.

«В 2018 году мы добились важного шага — принятия закона о доведении МРОТ до уровня прожиточного минимума и его ежегодной индексации. Но сегодняшний прожиточный минимум уже не соответствует реальным, даже минимальным потребностям людей», — констатировал Шмаков в интервью «Российской газете».

Необходимо переходить на другую методику подсчета потребительской корзины, уверен он. «И мы будем настаивать, чтобы «корзину» расширили до размера минимального потребительского бюджета. Его размер примерно вдвое больше, чем нынешняя стоимость потребительской корзины — примерно 25 тысяч рублей»,

— добавил Шмаков.

При этом, продолжил глава ФНПР, расходы на продукты питания должны составлять не более трети всех расходов на потребительские товары и услуги, а объем их потребления должен быть пересмотрен на основе современных рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов.

«Кстати, минимальный потребительский бюджет уже считается в ряде регионов, например, в Москве и Татарстане», — продолжил он. «И на его основе региональные трехсторонние комиссии устанавливают минимальную зарплату на территории», — пояснил Шмаков.

Согласно действующей потребительской корзины, человек должен тратить на продукты питания около 50% своих доходов, на непродовольственные товары и услуги — по 25%.

Сейчас в потребительскую корзину трудоспособного человека входит 126 кг круп и мучных продуктов на год, 58 кг мяса, 290 кг молочных продуктов, 18,5 кг рыбопродуктов, 114,6 кг овощей и 60 кг фруктов. Состав потребительской корзины не менялся с 2013 года.

На основании стоимости потребительской корзины Росстат ежеквартально подсчитывает прожиточный минимум.

«Чем выше уровень доходов граждан, тем меньше они тратят на продукты питания и больше на непродовольственные товары и услуги. Таким образом, величина прожиточного минимума, рассчитанная на основе потребительской корзины, «закрепляет» граждан в положении бедности»,

— полагает Шмаков.

Ранее в Минтруде «Газете.Ru» сообщили, что нынешняя методология расчета потребительской корзины действует до 31 декабря 2020 года. Новая должна появится уже с 1 января 2021 года.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее пообещала, что состав потребительской корзины россиян будет приближен к «принципам здорового питания». Так, в ней появится больше мяса, рыбы, молока, яиц, овощей и фруктов.

Мучных продуктов, картофеля, маргарина, продуктов с повышенным содержанием углеводов и других жиров станет в ней меньше.

«Что касается соотношения стоимости непродовольственных товаров и услуг со стоимостью продуктов питания, предусмотренных в потребительской корзине, то оно будет уточнено с учетом изменений в структуре потребительских расходов малоимущих домашних хозяйств», — говорила Голикова.

Шмаков отмечает, что подход необходимо менять и к расчету самого МРОТ:

нужно внести поправки в Трудовой кодекс, четко определяющие, какие надбавки входят в МРОТ, а какие нужно считать поверх него.

Есть решение Конституционного Суда, по которому все стимулирующие и компенсационные надбавки за особые условия труда и проживания должны начисляться на минимальную зарплату. Инициаторами этого судебного разбирательства были профсоюзы, напомнил Шмаков. «Следующий шаг — внесение поправок в Трудовой Кодекс, чтобы в нем было четко прописано, какие именно надбавки входят в МРОТ, а какие нужно считать поверх него. Мы будем добиваться от правительства и членов парламента подготовки и принятия таких поправок», — подчеркнул Шмаков.