Назло Трампу: конгресс не прощает Дерипаску

Лидер демократов в сенате США Чак Шумер подготовил резолюцию против решения министерства финансов снять санкции с компаний российского миллиардера Олега Дерипаски. Об этом сообщило издание The Daily Beast.

Реклама

Шумер опубликовал текст инициативы, которая призвана заблокировать решение о снятии санкций. Сенатор пока еще не внес документ в конгресс, уточняет ТАСС. «Я делаю это не потому, что я пришел к выводу, что конгрессу следует принимать меры и отказаться от этого соглашения — я еще не принял такое решение», — сообщил конгрессмен.

Он пояснил, что хочет сохранить процедурный вариант принятия такой инициативы по итогам процесса рассмотрения [направленного в конгресс документа минфина о снятии санкций], если это будет необходимо для ускоренного рассмотрения и голосования в полном составе сената.

Трампу на стол

Конгресс отметил, что законодатели продолжат изучать решение администрации Дональда Трампа о снятии санкций с компаний, связанных с Дерипаской.

Если демократ все же внесет свою инициативу в конгресс, то обеим палатам понадобится простое большинство голосов, чтобы направить данный документ на стол президента.

Президент Дональд Трамп может наложить вето, отмечает интернет-портал, но у законодателей есть возможность собрать достаточное количество голосов, чтобы преодолеть его. Таким образом, если инициатива так или иначе будет одобрена, то минфин не сможет снять ограничения с компаний Дерипаски.

Согласно закону CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»), у конгресса США есть 30 дней, чтобы отменить решение вашингтонской администрации об изменении санкционного режима в отношении России.

В декабре прошлого года член комитета по иностранным делам Сената США Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси) написал письмо министру финансов США Стивену Мнучину, в котором призвал не снимать американские санкции с компаний, связанных с Дерипаской, до тех пор, пока они остаются подконтрольными российскому бизнесмену.

Демократы подключили разведку

Кроме того, демократ-конгрессмен Джим Хаймс (штат Коннектикут) рассказал порталу The Daily Beast, что обсуждает данный вопрос с членами спецкомитета по разведке палаты представителей. «Я думаю, что должностные лица минфина США высокого ранга должны выступить в конгрессе и объясниться по поводу этой сделки!», — считает законодатель.

Он считает, что конгрессмены должны «как можно быстрее получить больше информации» по этому делу. Хаймс рассказал, что данное решение вашингтонской администрации можно отменить на законодательном уровне.

Напомним, 19 декабря прошлого года стало известно, что минфин США объявил о намерении снять с «Русала» санкции и объявил о достижении договоренностей, предусматривающих снижение Дерипаской контроля в этих активах. При этом сам предприниматель денег в обмен на свои доли не получит, но сотрудники этих компаний и их партнеров получили надежду на то, что не останутся на улице.

Санкции в отношении Олега Дерипаски (он называл их беспочвенными и абсурдными) и подконтрольных им компаний были введены в апреле – в рамках пакета, предусматривающего ограничительные меры в отношении нескольких «приближенных» власти предпринимателей.

Рынки тут же стало лихорадить – цепочки поставок сырья охватывают весь мир, поэтому санкции грозили всем сколько-нибудь в них задействованным, вплоть до тех, кто прямого бизнеса с «Русалом» не имеет. Минфин США оказался в затруднительной ситуации: с одной стороны глава ведомства Стивен Мнучин говорил, что нет задачи наказывать 60 тыс. человек, работающих только в структурах «Русала», с другой – его действия имели эффект домино для сотрудников компаний в США, Ямайке, Гвинее, Ирландии, Швеции, не говоря уже о России.

«Думаю, OFAC (Управление по контролю за иностранными активами. – «Газета.Ru») сначала не понимало, что наложение санкций на «Русал» за две недели взвинтит цены на алюминий на 20%, и это заставило их крепко задуматься над сделкой, в которой бы Дерипаска оставался под санкциями, а «Русал» был из-под них выведен», — говорит The New York Times Питер Харрелл, работавший в Госдепартаменте при администрации Обамы по теме санкций.

Впрочем, об этих эффектах компании Дерипаски заявляли с апреля. И работать над темой снятия ограничений начали почти сразу же. По информации The Financial Times, сделке предшествовали месяцы переговоров OFAC с En+ и «Русалом», а также Дерипаски с главами En+ и «Русала» Грегом Баркером и Маттиасом Варнигом (он должен покинуть пост в рамках договоренностей с минфином США).

Представители Дерипаски не стали тогда комментировать решение минфина США. Сам предприниматель, как пишет Bloomberg, сказал, что готовится к православному Рождеству. Но, по информации Reuters, работа с OFAC продолжается – отдельным треком идут переговоры о снятии ограничений с автопроизводителя ГАЗ, сообщили пять источников агентства. Эта компания также глубоко включена в международную кооперацию – у нее есть контракты с Daimler и Volkswagen.

Получить оперативный комментарий от «Русала» в субботу не представилось возможным.