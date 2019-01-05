Долги тянут на дно: выборы на Украине закончатся дефолтом

Госдолг Украины превысил 70% ВВП, что является «довольно критическим положением». Об этом в интервью украинскому телеканалу NewsOne заявил экономический эксперт Владимир Дебой.

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По официальным оценкам, госдолг ниже указанного уровня. Совокупный внешний и внутренний госдолг Украины включая госгарантии, по состоянию на 31 октября, составлял по данным минфина страны $74,32 млрд, это 66,2% ВВП ($112,2 млрд в 2017 году). Национальный банк Украины (НБУ) считает, что к концу 2019 года он снизится до 62% ВВП.

По его подсчетам, золотовалютные резервы Украины планомерно сокращаются с 2013 года, а долги по кредитам постоянно растут. «Максимальные запасы золотовалютного резерва Украины были осенью 2013 года и составляли более $20 млрд. С тех пор началось постепенное сокращение золотовалютных украинских запасов», — цитирует эксперта РИА «Новости».

Объем золотовалютных резервов страны, по данным НБУ на начало декабря составляли $17,7 млрд. Вместе с тем, благодаря Международному валютному фонду «эта копилка пополняется», отмечает Дебой, но долговая яма становится все глубже.

В 2019 году ситуация вряд ли изменится в лучшую сторону, поскольку Украине предстоит гасить долги и платить проценты, а выборы президента и парламента, скорее всего, негативно отразятся на инвестклимате.

Ранее депутат Верховной рады Валентин Наливайченко также негативно отозвался об экономическом состоянии Украины. Он заявил, что страна приблизилась к лидерству среди крупнейших должников в мире. Об этом сообщало агентство РИА «Новости».

По словам депутата, украинские власти «набрали долгов» более чем на $14 млрд только у МВФ.

Наливайченко подчеркнул, что украинские власти оставляют «ярмо многомиллиардных долгов» жителям Украины.

Власти Украины подтверждают многомиллиардную задолженность страны перед МВФ. Глава Национального банка Украины Яков Смолий сообщал ранее, что в течение ближайших двух лет Украина планирует выплатить по госдолгу около $12 млрд, включая проценты.

Позднее НБУ в декабрьском отчете о финансовой стабильности уточнил, что в 2019-2020 годах плановые валютные выплаты с процентами составят $17 млрд.

Минфин Украины оценивал выплаты, которые предстоит сделать в течение 5 лет, в $33 млрд. При таких масштабах, имеющиеся резервы, даже с учетом поступлений от МВФ, выглядят, мягко говоря, не впечатляюще.

В Нацбанке подчеркивают, что график выплат «является достаточно напряженным, но управляемым», при продолжении сотрудничества с МВФ. Регулятор рассчитывает, что запуск новой программы Stand-By, сроком на 14 месяцев с запланированным объемом $3,9 млрд, существенно снизит риск недостатка финансирования. В декабре прошлого года Украина получила от МВФ по новой программе первый транш в размере $1,4 млрд.

Погашение займов и выплаты процентов станут основной статьей расходов в бюджете 2019 года. На эти цели будет потрачено более 400 млрд гривен, говорил ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Кроме того, выдачу кредитов Украине МВФ обусловил рядом требований. Под давлением МВФ правительству Украины пришлось повысить с 1 ноября этого года цены на газ для населения на 23,5%, а затем и поднять тарифы на тепло и горячую воду.

Но денег МВФ будет недостаточно для покрытия всех потребностей страны. «Чтобы полностью покрыть потребности в финансировании, правительство будет вынуждено размещать еврооблигации, а также активно привлекать ресурсы на внутреннем рынке», — отмечал НБУ.

При этом Нацбанк признает, что сделать это будет непросто, а цена заимствований окажется очень высокой.

Как ранее отмечала «Газета.Ru», Украина разместила два выпуска евробондов на $2 млрд. Доходность для 5-летних бумаг составила 9%, для 10-летних — 9,75%. Это примерно в полтора-два раза выше, чем проценты для большинства развивающихся стран, включая РФ.

Сложностей властям добавляет тот факт, что темпы роста экономики Украины замедляются. По итогам этого года НБУ прогнозирует, что ВВП вырастет на 3,4%, а на следующий год прогноз – 2,5%. Замедлению роста будет способствовать жесткая монетарная и фискальная политика, а также «замедление роста экономик основных торговых партнеров Украины».

Руководитель Московской школы политконсалтинга Дмитрий Перлин напоминает, что еще недавно экономика Украины находилась в глубокой рецессии. При декларируемых сегодня темпах роста вернуть экономику страны хотя бы на уровень 2013 года не удастся ранее 2028 года. Так как торговое сальдо Украины отрицательное, то ЕС и международным организациям выгодно давать ей в займы под высокие проценты. Никто из серьезных игроков не заинтересован, чтобы в стране заработала промышленность или другие сектора экономики, что позволило бы избавиться от долгов, полагает эксперт.

Аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов говорит, что Украина существует в преддефолтном состоянии уже более трех лет, при это постоянно наращивая госдолг.

Он полагает, что дефолт по внешним обязательствам сейчас крайне выгоден стране в целом, но очень невыгоден администрации Порошенко в свете грядущих выборов.

Но как только выборы состоятся, вне зависимости от их исхода, решение об объявлении дефолта может последовать в течение 1-1,5 лет, резюмирует эксперт.