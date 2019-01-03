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Рубль под ударом: доллар штурмует новые рубежи. LIVE

Доллар подскочил до максимума с 2016 года в первый день торгов

Первый торговый день нового года открылся попыткой спекулянтов уронить российскую валюту. Они были отбиты, но на небольших объемах торгов биржевые игроки, вероятно, будут предпринимать новые атаки. «Газета.Ru» следит за развитием событий.
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13:34

Владимир Рожанковский, эксперт «Международного финансового центра», перечисляет основные риски для рубля на текущие праздники. Прежде всего, это падающие нефть. Хотя в пятницу произошёл небольшой отскок, в целом, нефть смотрит вниз, и рубль находится под давлением.

13:24

«Российские власти привычными методами позаботились, чтобы в 2019 году спокойствие граждан сохранялось, запретив уличные табло с курсами валют. То есть внешне все как бы стабильно и повода для тревоги нет. Но если зашел внутрь обменника и сразу испытал стресс», - говорит Антон Быков, главный аналитик Центра аналитики и финансовых технологий.

13:18

Кстати, в этом году, независимо от динамики российской валюты, россияне будут меньше нервничать, им теперь не будут показывать курсы валют на специальных табло на улице.

13:11

Курс доллара США с открытия торгов снизился до 69.3 руб./$. В связи с восстановлением нефтяных котировок пока нет оснований предполагать, что курс выйдет из диапазона 69-70 руб./$ в ближайшие дни, резюмирует она.

13:05

В результате динамика мировых фондовых индексов носит разнонаправленный характер. Нефть Brent восстановилась до отметок чуть выше $54 за баррель на фоне новостей о начавшемся сокращении добычи нефти странами ОПЕК, говорит Соснова.

12:59

На рынках все ещё наблюдается обеспокоенность слабостью экономики КНР, поскольку последняя статистика по промышленному производству Китая крайне разочаровала инвесторов. С другой стороны, заявления о прогрессе на пути к официальной сделке между США и КНР поддерживают оптимистично настроенных участников рынков, отмечает аналитик.

12:53

Курс доллара не выйдет из диапазона 69-70 руб./$ в ближайшие дни, считает Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

12:47

Накануне выросли американские биржи. В плюсе закрылись все три ключевых индекса. Dow Jones вырос на 0,08%, S&P500 - на 0,13%, NASDAQ - на 0,46%.

12:40

Фондовый индекс Мосбиржи почти не растет. Индекс РТС прибавляет больше 1%.

12:38

Нефть сегодня в целом помогает, хотя и падает. Да, так бывает. Баррель Brent стоит на 0,35% меньше, но держится на уровне $54,7. Это выше предновогоднего уровня.

12:32

На полпервого по московскому времени, за доллар давали 68,9 рублей, евро стоил 78,4 рублей. Это ниже предыдущего закрытия на 1,4% и 2% рублей соответственно.

12:23

Но первая атака быстро захлебнулась, и рубль перешел в контрнаступление, начав укрепляться.

12:15

Как отмечают эксперты «Интерфакс-ЦЭА», рубль укрепляется на старте первых торгов года; резкое падение в паре с долларом (пара «доллар-рубль» росла в моменте более чем на 2 рубля) объясняется разовой сделкой. В условиях «тонкого рынка» сработали «стоп-лоссы», расположенные выше отметки 70 руб., что позволило доллару в моменте подняться к уровню середины марта 2016 года.

12:07

Курс доллара в 10:05 составил 69,49 руб., опустившись на 32,25 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. При этом евро торговался на отметке 79,06 руб. - минус 93,25 копейки к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) упала на 59,07 копейки - до 73,79 рубля.

11:58

Доллар на старте первых торгов года на Московской бирже обновил максимум марта 2016 года: в результате разовой сделки, совершенной в 10:03 объемом 266,3 млн рублей, доллар взлетел к отметке 71,45 руб. впервые с 10 марта 2016 года, пишет «Интерфакс».

11:50

Рубль подвергся мощной атаке на открытии торгов, но запала биржевых спекулянтов надолго не хватило. Хотя им удалось разогнать доллар до максимума с марта 2016 года.

11:45

Добрый день, уважаемые читатели. Не только оливье и шампанское, но и судьба рубля должны волновать в этот выходной день. А события на рынке есть, несмотря ни на что.