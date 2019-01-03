Рубль под ударом: доллар штурмует новые рубежи. LIVE

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Владимир Рожанковский, эксперт «Международного финансового центра», перечисляет основные риски для рубля на текущие праздники. Прежде всего, это падающие нефть. Хотя в пятницу произошёл небольшой отскок, в целом, нефть смотрит вниз, и рубль находится под давлением.
«Российские власти привычными методами позаботились, чтобы в 2019 году спокойствие граждан сохранялось, запретив уличные табло с курсами валют. То есть внешне все как бы стабильно и повода для тревоги нет. Но если зашел внутрь обменника и сразу испытал стресс», - говорит Антон Быков, главный аналитик Центра аналитики и финансовых технологий.
Кстати, в этом году, независимо от динамики российской валюты, россияне будут меньше нервничать, им теперь не будут показывать курсы валют на специальных табло на улице.
Курс доллара США с открытия торгов снизился до 69.3 руб./$. В связи с восстановлением нефтяных котировок пока нет оснований предполагать, что курс выйдет из диапазона 69-70 руб./$ в ближайшие дни, резюмирует она.
В результате динамика мировых фондовых индексов носит разнонаправленный характер. Нефть Brent восстановилась до отметок чуть выше $54 за баррель на фоне новостей о начавшемся сокращении добычи нефти странами ОПЕК, говорит Соснова.
На рынках все ещё наблюдается обеспокоенность слабостью экономики КНР, поскольку последняя статистика по промышленному производству Китая крайне разочаровала инвесторов. С другой стороны, заявления о прогрессе на пути к официальной сделке между США и КНР поддерживают оптимистично настроенных участников рынков, отмечает аналитик.
Курс доллара не выйдет из диапазона 69-70 руб./$ в ближайшие дни, считает Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:
Накануне выросли американские биржи. В плюсе закрылись все три ключевых индекса. Dow Jones вырос на 0,08%, S&P500 - на 0,13%, NASDAQ - на 0,46%.
Фондовый индекс Мосбиржи почти не растет. Индекс РТС прибавляет больше 1%.
Нефть сегодня в целом помогает, хотя и падает. Да, так бывает. Баррель Brent стоит на 0,35% меньше, но держится на уровне $54,7. Это выше предновогоднего уровня.
На полпервого по московскому времени, за доллар давали 68,9 рублей, евро стоил 78,4 рублей. Это ниже предыдущего закрытия на 1,4% и 2% рублей соответственно.
Но первая атака быстро захлебнулась, и рубль перешел в контрнаступление, начав укрепляться.
Как отмечают эксперты «Интерфакс-ЦЭА», рубль укрепляется на старте первых торгов года; резкое падение в паре с долларом (пара «доллар-рубль» росла в моменте более чем на 2 рубля) объясняется разовой сделкой. В условиях «тонкого рынка» сработали «стоп-лоссы», расположенные выше отметки 70 руб., что позволило доллару в моменте подняться к уровню середины марта 2016 года.
Курс доллара в 10:05 составил 69,49 руб., опустившись на 32,25 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. При этом евро торговался на отметке 79,06 руб. - минус 93,25 копейки к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) упала на 59,07 копейки - до 73,79 рубля.
Доллар на старте первых торгов года на Московской бирже обновил максимум марта 2016 года: в результате разовой сделки, совершенной в 10:03 объемом 266,3 млн рублей, доллар взлетел к отметке 71,45 руб. впервые с 10 марта 2016 года, пишет «Интерфакс».
Рубль подвергся мощной атаке на открытии торгов, но запала биржевых спекулянтов надолго не хватило. Хотя им удалось разогнать доллар до максимума с марта 2016 года.
Добрый день, уважаемые читатели. Не только оливье и шампанское, но и судьба рубля должны волновать в этот выходной день. А события на рынке есть, несмотря ни на что.