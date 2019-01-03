Рубль под ударом: доллар штурмует новые рубежи. LIVE

«Российские власти привычными методами позаботились, чтобы в 2019 году спокойствие граждан сохранялось, запретив уличные табло с курсами валют. То есть внешне все как бы стабильно и повода для тревоги нет. Но если зашел внутрь обменника и сразу испытал стресс», - говорит Антон Быков, главный аналитик Центра аналитики и финансовых технологий.