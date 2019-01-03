Экономисты шутят: Россию спасут технологии инопланетян

Несостоявшееся будущее

В начале нового года традиционно начинается пора прогнозов всех и обо всем – что будет в моде, куда вложить деньги и где их предварительно взять, что купить и продать, и когда ждать прибытия инопланетян из далекой-далекой галактики. Многие прогнозы противоречат друг другу, еще больше – здравому смыслу.

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«Из самых странных прогнозов могу отметить конец света по календарю майя, который должен был наступить, кажется в 2012 году 21.12. Все очень готовились. Глуховский написал книгу ужасов (кажется, «Пирамида»). Потом переносили на 2013. Постоянно говорили о том, что в расчетах вышла неточность, но теперь уж наверняка», — вспоминает кандидат экономических наук Елена Калмычкова.

Утопические прогнозы одинаково популярны во все времена и при любом государственном строе. Например, в СССР тоже любили делать смелые предсказания – тогда грезили о печальном будущем капиталистических стран, ведь это было актуальнее каких-то индейских календарей.

«Для меня в воспоминаниях самыми интересными оказались прогнозы в 1974-1975 годах, когда в СССР все уже почти были уверены, что на Западе проявляется системный кризис капитализма, дело идет к национализации промышленности, усилению планирования экономики. Рейган, или Тэтчер, успех их политики уже никем не рассматривался, возврат к рынку и предпринимательству воспринимался как абсурд и полная потеря ориентации в истории», — говорит Калмычкова.

Как жителям страны, построенной на обломках этого прогноза, россиянам стоило бы начать осторожнее относиться к предсказаниям и планам на будущее, но пока это не так – прогнозы все так же часто не сбываются, а люди все так же в них верят.

Например, как напомнил «Газете.Ru» директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев,

Минэкономразвития прогнозировало, что доллар к концу 2017 года будет стоить 70 рублей, хотя в реальности курс составлял 57,6 рубля.

Кроме того, Goldman Sachs прогнозировал рост ВВП России в 2018 году на 3,3%, хотя этот показатель вряд ли превысит 1,8%.

Курс российской валюты, не отличающийся стабильностью, постоянно фигурирует во всевозможных прогнозах, причем чаще всего рублю пророчат семь кругов ада и последующую агонию.

«Не могу не привести в пример в полном смысле слова панические и оттого громче звучавшие, прогнозы конца 2014 года. О снижении цены нефти до 20 долларов, и о падении курса рубля к основным валютам до уровня 100, 150, 200 (здесь уже у кого как фантазии хватало, мнения расходились). За прошедшие 4 года свидетельств реализации данных прогнозов не наблюдалось. Более того, в последнее время курс национальной валюты по отношению к основным валютным парам не раз демонстрировал устойчивость от колебаний нефтяных котировок.

А вот одним из реальных (и очень грустных) итогов этой паники стал «тогдашний» же набег населения на обменники – и покупка основных валют по курсу около 100 рублей.

Опять же за прошедшие 4 года ни доллар, ни евро, не преодолевали этой высокой планки», — отмечает руководитель департамента финансовых рейтингов НРА Карина Артемьева.

Прогнозы всегда изобилуют расплывчатыми формулировками, чтобы захватить как можно больше вариантов – что-то да сбудется, считает Елена Калмычкова. Правда, и такой подход иногда не помогает.

«В прошлом и позапрошлом году все думали, что нефть будет дешевая и в России начнут производить что-то свое, промышленное, не похожее на нефть. А она, как назло, весь год почти продержалась на очень высоких ценах», — констатирует она.

Индекс счастья, инопланетяне и взлет российской экономики

Вдохновившись провальными прогнозами прошлых лет, «Газета.Ru» попросила экспертов подготовить собственные, максимально невероятные предсказания на наступающий год. Ведь даже незаряженное ружье иногда стреляет, а фантастические прогнозы оказываются ближе к истине, чем серьезные выкладки людей без чувства юмора.

Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев в своем невероятном прогнозе пророчит России рост ВВП на 3,7%, среднегодовую цену на нефть в 70 долларов за баррель и курс рубля к доллару в 55 рублей.

Однако, возможно, Россию ждут куда более существенные перемены. «Для более полного счастья при ухудшении социально-экономической ситуации в дотационных регионах, а потом в целом по России будет введен Индекс счастья, постепенно вытесняющий все другие макроэкономические показатели типа внутреннего валового продукта», — предположил в своем шуточном прогнозе доцент РАНХиГС Виктор Солнцев.

Причем на этом изменения не закончатся. «В 2019 году начнется формирование концепции нового территориального образования — Сибирской Федерации, заполняющего демографическую пустоту в центральной части Сибири людьми, которым будут предоставлены права заселения и освоения территорий», — продолжает фантазировать эксперт.

Кроме того, продолжает Солнцев, Россия может перейти к однопартийной системе по примеру Китая из-за сокращения государственного финансирования партийной деятельности. «Причем традиционная партия власти может поменять свое название в связи с невозможностью реализации единства», — полагает он.

«В условиях высокой степени неопределенности невероятные события, описанные выше, вдохновят пока неизвестного философа-экумениста на написание книги, интегрирующей все виды религиозного и научного мировоззрения. Быстрое распространение этой книги по всему миру даст неожиданный эффект: люди вдруг обретут способность отличать правду от вымысла, истину от лжи, добро от зла», — резюмирует эксперт.

Главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах в своем фантастическом прогнозе не исключает и вмешательства в дела землян внеземных цивилизаций.

«В России без явных причин резко усилится экономический рост. Позже выяснится, что это произошло из-за запуска секретной целевой программы «Первый контакт» по взаимодействию с инопланетянами. Инфраструктура по обслуживанию и мониторингу пришельцев и повышение производительности труда за счет использования внеземных технологий обеспечит устойчивый рост нашей экономики – выведя ее на пятое место в галактике. Курс рубля к доллару также перестанет всех волновать после перехода на межгалактические кредиты. Так как выяснится, что наши зеленые друзья на тарелках нуждаются в заправке мазутом, то резко вырастет цена на нефть. Устойчивый бюджетный профицит позволит перейти к базовому доходу и начать снижение пенсионного возраста за счет природной ренты», — шутит он.

Насколько в действительности невероятны шуточные прогнозы экспертов – покажет время. Но шапочки из фольги в любом случае не помогут.