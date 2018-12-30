Кадры Орешкина: сдала Улюкаева — выбилась в замминистры

Помощник главы Минэкономразвития Оксана Тарасенко назначена его заместителем. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

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Тарасенко работала с 2011-го по 2015 год в Росимуществе, а потом перешла в Минэкономразвития, которое курирует это агентство.

В апреле 2015 года ее назначили на должность директора департамента корпоративного управления Минэкономразвития России. В июне 2018 года она стала помощником министра.

Имя Оксаны Тарасенко стало известно общественности после того как в сентябре 2017 года выступила свидетелем обвинения по в деле экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Его обвинили в вымогательстве взятки в $2 млн в рамках приватизации «Башнефти». Согласно решению суда, Улюкаев получил 8 лет и штраф в 130 млн руб.

В декабре этого года с его счетов был снят арест. Бывший министр оплатил назначенный ему судом штраф 10 декабря, сообщало ТАСС со ссылкой на его адвоката Ларису Каштанову.

«Сбербанк перечислил деньги приставам, там вся необходимая сумма», — подтвердила Каштанова. Выплата штрафа позволяет рассчитывать ему на условно-досрочное освобождение.

Место замминистра стало вакантным после того, как глава Росимущества, заместитель главы Минэкономразвития Дмитрий Пристансков 21 декабря ушел в отставку.

Напомним, что Пристансков был назначен главой агентства и заместителем министра экономического развития в 2016 году, когда главой Минэкономразвития был опять же Алексей Улюкаев, у которого возникали конфликты с прежним руководителем, Ольгой Дергуновой. Сейчас Улюкаев отбывает срок в колонии за взятку, а Дергунова занимает пост заместителя президента — председателя правления ВТБ.

Вместо Пристанскова руководителем Росимущества был назначен Вадим Яковенко. По образованию он юрист, окончил Кубанский госуниверситет в 1995 году. Работал в Контрольном управлении администрации президента РФ, возглавлял Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве и был заместителем руководителя Федеральной миграционной службы.

Его последним местом работы был аппарат полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе, где он занимал должность федерального инспектора по Московской области.

При назначении Яковенко, информагентства сообщали, что второй должности в Минэке он не получит, а ее займет Тарасенко. Так и произошло.

На посту замминистра Тарасенко будет курировать направление, связанное с выработкой государственной политики по вопросам управления федеральным имуществом, включая дивидендную политику государственных компаний. Кроме того, в качестве заместителя министра она будет координировать работу Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

«В новой должности планирую вести работу по дальнейшему совершенствованию имеющегося законодательства в области управления государственным и муниципальным имуществом и осуществлению контроля за деятельностью Росимущества как правоприменителя в указанной сфере», – сообщила новый заместитель министра.

По ее словам, результатом данной работы должно стать улучшение качества управления имуществом, а также формирование базы для увеличения потока доходов, в том числе за счет повышения уровня администрирования доходов от управления земельными участками и объектами недвижимости.

«Среди наиболее важных нормативных правовых актов, требующих совместных усилий регионов, законодательной и исполнительной власти, – разработка и принятие в краткосрочной перспективе федерального закона «О государственном и муниципальном имуществе».

Также назрела необходимость в совершенствовании и унификации законодательства в сфере корпоративного управления, управления акциями и долями хозяйственных обществ, находящихся в государственной и муниципальной собственности, считают в ведомстве.

«При этом особое внимание заместителю министра предстоит уделить дивидендной политике, учету и прозрачному реестру федерального имущества. Кроме того, в ближайшей перспективе будет начата разработка проекта прогнозного плана приватизации федерального имущества на 2020 – 2022 годы», — говорится в сообщении Минэкономразвития.

Стоит отметить, что 27 декабря еще заместителем Максима Орешкина в Минэке стал зампредправления «Совкомбанка» Петр Засельский. Он будет отвечать за взаимодействие с деловым сообществом и национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». А один директор одного из департаментов Минэка Павел Малков был на днях назначен главой Росстата.