Отбиться от роботов: кого возьмут на работу в 2019 году

Востребованность специалистов в области IT-технологий будет расти в 2019 году. Изучив потенциальный спрос среди работодателей, аналитики портала «SuperJob.ru» составили список вакансий, которые будут востребованы больше всего, пишет «Российская газета».

Так, по-прежнему будет расти спрос на аналитиков данных. Их услуги наиболее востребованы среди IT-компаний, финансовых организаций, компаний сферы продаж и услуг.

Как отмечают рекрутеры, здесь на одну вакансию приходится 4,5 резюме.

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Менее высокий конкурс на не менее востребованную рынком специальность — разработчики приложений для iOS и Android. На фоне высокого темпа развития мобильных приложений спрос на таких специалистов продолжит расти. Средняя зарплата по Москве таких специалистов 130-140 тысяч рублей, в ряде случаев их доход может достигать 300 тысяч в месяц. При этом конкуренция здесь пока два человека на место.

Растет спрос на UI/UX-дизайнеров, которые занимаются созданием интерфейсов различных платформ или сайтов. Здесь конкурс чуть выше, чем по предыдущей позиции, — 2,5 соискателя на вакансию. При этом средняя зарплата в Москве оценивается в 110-120 тысяч рублей, максимум — 250 тысяч.

Аналогичный конкурс на замещение рабочих мест еще одной востребованной на рынке профессии — специалист по тестированию/QA. Здесь средний уровень зарплат отличается в зависимости от уровня квалификации — от 80-90 тыс. рублей в месяц для молодых специалистов, которых компании готовы обучать, до 250 тыс. руб. для опытных тестировщиков сложных приложений, владеющих несколькими языками программирования и средствами автоматизации тестирования. На каждую вакансию приходится в среднем 2,5 резюме.

Наиболее высокий уровень дохода у аналитиков BigData: средний заработок по Москве 140-150 тысяч рублей в месяц, зарплатный максимум — 250 тысяч рублей.

Впрочем, далеко не у всех профессий столь радужные перспективы. Ранее другой рекрутинговый портал Rabota.ru обнародовал исследование, согласно которому каждый четвертый работодатель в России может сократить штат сотрудников в 2019 году. При этом вероятность сокращений наиболее ярко выражена в сферах «медиа и маркетинг» и «продукты питания». Меньше всего — в компаниях, оказывающих услуги для бизнеса.

По подсчетам специалистов, порядка 18% работодателей намерены в 2019 году расширить штат. При этом больше всего настроены набирать персонал компании, оказывающие услуги для бизнеса, и IT-компании.

Именно компании IT-сферы больше других думают об открытии новых направлений деятельности компаний. Из 17% компаний, которые планируют увеличить бюджет на рекламу и продвижение, большую долю занимают IT-компании и строительные. Из тех, кто, напротив, планирует сократить бюджет на рекламу и продвижение, больше всего предприятий ритейла.

Между тем, 33% работодателей намерены в новом году обучать своих сотрудников. Речь идет о работодателях IT и финансовой сферы, а также компаниях, предоставляющих услуги бизнесу. 12% работодателей намерены также ввести в 2019 году новые нематериальные бонусы для сотрудников.

Еще одна серьезная тенденция на рынке — внедрение искусственного интеллекта.

В ряде специальностей он уже заменяет сотрудников на фоне стремительной цифровизации. Так, минувшей осенью глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что внедрение искусственного интеллекта в банке привело к сокращению сотрудников, занимавшихся простыми решениями, в результате из банка ушли около 70% менеджеров среднего звена.

Согласно последнему опросу HR-специалистов, проведенному компанией HeadHunter,

треть кадровиков уверены, что к 2050 году 30% рабочих мест будут заменены роботами. По их мнению, в первую очередь это коснется банков, финансистов и страховщиков.

Чтобы удержаться на плаву, «идеальный» специалист будущего должен обладать техническими навыками, релевантными для конкретной отрасли, и развитыми так называемыми soft-skills: креативностью, навыками общения и коммуникаций, обладать умением вести переговоры, отмечает Мария Игнатова, руководитель службы исследований компании HeadHunter.