Впереди планеты: чем русские отличились в уходящем году

Крымский мост

В середине мая было торжественно открыто движение легковых автомобилей по Крымскому мосту через Керченский пролив. Длина самого протяженного моста в России составила 19 км. Спустя 3 месяца после открытия, в августе, был установлен рекорд суточного трафика по Крымскому мосту: за 24 часа по нему проехали 33 359 автомобилей (абсолютный рекорд Керченской паромной переправы годом ранее – 12 241 транспортных средств).

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Мост с пролетом длиннее 100 метров Градостроительный кодекс автоматически заносит в разряд уникальных. Кроме того, по некоторым подсчетам Крымский мост называют самым длинным в Европе. Еще одна уникальная особенность – все ключевые решения по проекту были приняты в течение 5 месяцев, что никогда прежде не удавалось сделать для крупных инфраструктурных проектов. Мост строился не постепенно от берега к берегу, а одновременно на восьми участках, на воде и на суше, и был возведен в кратчайшие сроки, несмотря на санкции и другие трудности.

К середине декабря строители завершили работы по сооружению опор железнодорожной части Крымского моста. Готово 307 конструкций, которые сейчас поэтапно принимают на себя пролетные строения, — 160 тысяч тонн металлоконструкций. Предполагается, что движение поездов по мосту начнется в декабре 2019 года.

Чемпионат мира

Чемпионат мира по футболу, впервые в истории прошедший в России летом 2018 года, запомнился немалым количеством событий, атмосферой беззаботной радости, дружбы и веселья, охватившей города-организаторы.

Но есть и еще один важный аспект, благодаря которому ЧМ-2018 навсегда войдет в историю мирового футбола, – на российском мундиале впервые были использованы видеотехнологии в работе арбитров. Система видеопомощи судьям VAR стала неотъемлемой частью соревнований.

С помощью VAR на этом турнире было принято множество важных решений. Так назначались пенальти, засчитывались голы и отменялись голы. Дважды арбитры отменяли свое решение об одиннадцатиметровом, посмотрев видео. В конце концов и пенальти в финале, ставший поворотным моментом игры и определившим победу французов, был назначен с помощью новой системы.

Чемпионат был организован на высоком уровне и обошелся без серьезных происшествий, несмотря на огромное стечение гостей со всей России и из-за рубежа. Перед финалом президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в своей благодарственной речи назвал этот мундиаль лучшим в истории, и кажется, что он не лукавил и не льстил.

Авиазаправка на блокчейне

В 2018 году Россия стала первой в мире страной, где оплата заправки регулярного авиарейса была произведена с использованием технологии блокчейн. На презентацию в новосибирский аэропорт «Толмачево» съехались представители международных авиакомпаний и отраслевых регуляторов из Европы и Китая, в том числе Международной ассоциация воздушного транспорта (IATA).

На мероприятии продемонстрировали систему, благодаря которой авиакомпании могут заблаговременно создавать через блокчейн заявки на заправку воздушного судна, фиксируя стоимость топлива и параметры услуги заправки. Для наглядности пилот самолета показал на рабочем планшете, как в несколько кликов можно зарезервировать требуемый объем топлива в смарт-контракт на блокчейне, передав на топливозаправочный комплекс информацию о плановой заправке перед вылетом. Эти сведения поступают в банк для резервирования нужной суммы на счете. После чего системой моментально формируется электронное техническое задание водителю топливозаправщика в аэропорту.

До сих пор большинство авиакомпаний были вынуждены мучиться с предоплатой за авиатопливо, тем самым замораживая значительные средства на продолжительное время. Теперь цифровые смарт-контракты на блокчейне позволяют проводить оплату за топливо непосредственно в момент заправки и моментально формировать всю отчетность в электронном виде.

Таким образом, авиакомпании получили возможность оплачивать топливо по каждому отдельному рейсу непосредственно при заправке в самолеты без предоплаты, банковских гарантий и финансовых рисков. Это в несколько раз повышает оперативность финансовых операций, сокращает трудозатраты и позволяет извлечь прямой экономический эффект. После успешного пилотного проекта интерес к заправкам на блокчейне уже начали проявлять не только российские, но и зарубежные компании.

ТВ рекордных масштабов

В поселке Видяево Мурманской области 22 декабря был запущен последний, 5040-й по счету, объект цифрового эфирного вещания в России. Как отметил на церемонии запуска передающей станции замглавы Минкомсвязи Алексей Волин, это самый большой проект в мире по строительству цифрового телевидения.

Возведение первой передающей станции в рамках этого проекта началось в Хабаровском крае 9 лет назад – она разместилась в поселке Ванино на побережье Тихого океана и заработала 27 декабря 2010 года. Внедрение инноваций давалось не просто – в Якутии оборудование монтировали при температуре -50 на высоте 50 метров, в Дагестане поднимали технику в горы на ишаках, в Мурманской области боролись со скалами, а в некоторых регионах единственной рабочей поверхностью были болота.

Зато теперь, по данным Минкомсвязи, 98,4% россиян смогут бесплатно смотреть 20 телеканалов и слушать 3 радиостанции в цифровом формате.

Танцующие ледоколы

В этом году на работу в Арктику отправились два самых мощных дизель-электрических ледокола в мире – «Александр Санников» и «Андрей Вилькицкий». Эти ледоколы называют «танцующими» за уникальную маневренность. Они могут за минуту обернуться на 360 градусов и даже совершить «полицейский разворот» при скорости 30 км/ч.

По уровню технологий моряки сравнивают новые ледоколы с появлением первых смартфонов на рынке кнопочных телефонов. Все системы «Андрея Вилькицкого» и «Александра Санникова» работают под управлением бортового компьютера. Суда оснащены автопилотом, а вместо штурвала в ходовой рубке — три джойстика. Также в их техническом арсенале — спутниковые системы, камеры цифрового зрения и даже тепловизоры. Уровень автоматизации такой, что личного состава на борту требуется в два раза меньше, чем на других ледоколах.

Ледоколы построены по заказу «Газпром нефти» для работы в районе арктического терминала «Ворота Арктики» в Обской губе Карского моря. Их целью является обеспечение круглогодичных поставок нефти сорта Novy Port на мировой рынок. Именно из-за активного освоения Новопортовского месторождения на Ямале «Газпром нефть» первой из российских нефтяных гигантов начала инвестировать в создание собственного ледокольного и танкерного флота. В 2018 году доля добычи в Арктике уже превысила 20% в общем объеме добываемой компанией нефти.

Распечатка органов

В декабре российским ученым впервые удалось напечатать в космосе 12 органов – эту работу на отечественном биопринтере «Органавт» выполнил космонавт Олег Кононенко, находящийся на борту МКС.

В отличие от обычных моделей биопринтеров, где ткань создается послойно путем наложения клеток друг на друга, «Органавт» печатает ткань сразу с нескольких сторон – ведь он рассчитан на работу в невесомости. Разработчики принтера сравнивают этот уникальный процесс с лепкой снежка.

В общей сложности были напечатаны шесть хрящей человека и шесть щитовидных желез мыши. Образцы этих органов были отправлены в лабораторию для анализа – результаты их исследования должны быть получены в начале 2019 года.

В октябре биопринтер для печати органов в космосе, который находился в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-10», уцелел после падения с высоты в 60 километров. В результате аварии ракеты «Союз-ФГ» разбились камеры и обшивка принтера, но устройство продолжало работать, выдержав нагрузку более 100g.