Без бумажки не летит: МС-21 не пускают в Европу

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) намерена в 2019 году активизировать производство уже серийных самолетов МС-21. В настоящее время «Иркут» — головной исполнитель программы нового пассажирского самолета — завершил постройку третьего МС-21-300 для летных испытаний.

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Два первых опытных самолета уже выполняют полеты по программе сертификационных испытаний на аэродроме ЛИИ им. М.М. Громова в подмосковном Жуковском, третий будет летать в специальном подразделении Иркутского авиационного завода. На самом авиазаводе идет сборка отсеков и агрегатов четвертой машины, проинформировали в «Иркуте».

«Летные и наземные сертификационные испытания опытных самолетов в 2018 году подтвердили основные конструкторские решения. Предприятия ОАК приступили к изготовлению деталей и агрегатов самолетов МС-21-300, предназначенных для поставки заказчикам», — цитирует пресс-служба ОАК президента корпорации Юрия Слюсаря.

«Подключение к летным испытаниям новых машин и активизация производства серийных самолетов — главные задачи 2019 года», — подчеркнул Слюсарь.

Как уточнили «Газете.Ru» в Минпромторге, первое воздушное судно должно быть поставлено заказчику в 2020 году. Это будет «Авиакапитал-Сервис» (лизинговая «дочка» Ростеха), которая уже заключила твердый контракт с «Иркутом» на поставку самолетов и с «Аэрофлотом» на предоставление в операционный лизинг 50 лайнеров МС-21-300. Кроме «Аэрофлота», среди заказчиков самолета «Ильюшин финанс», «ВЭБ- Лизинг» и другие.

В Минпромторге также отмечают, что интерес к самолету существует и на международном рынке. «С момента старта программы мы ведем активный диалог с зарубежными компаниями», — заверяют в ведомстве.

Однако с экспортом МС-21 могут быть сложности. На прошлой неделе гендиректор Ростеха Сергей Чемезов признал, что существует проблема с признанием российской системы сертификации в Европе и США.

«Пока мы пользуемся старыми сертификатами, которые выдал МАК (Международный авиационный комитет, «Газета.Ru»), — на ту технику, которая ранее была создана и которая уже поставляется. А вот с новой техникой, если Росавиация не сможет договориться о процедурах взаимного признания, подписать регламенты с международными органами сертификации, действительно могут быть проблемы. Это касается, например, экспорта самолетов, того же МС-21, на который мы делаем большую ставку», — сказал он в интервью газете «Ведомости».

Наличие трудностей подтвердили «Газете.Ru» и источники в правительстве РФ. «Нас уже предупредили, что с экспортом МС-21 могут быть проблемы», — сказал один из них.

Ранее сертификацией авиатехники в РФ занимался МАК, созданный после развала Советского Союза как некое министерство гражданской авиации стран СНГ. Впоследствии многие страны, включая Украину и Молдавию, вышли из соглашения. Однако организация долгое время имела большой объем полномочий, в том числе по международной сертификации самолетов, расследованию авиапроисшествий, нормированию летной годности и т.д.

Позже часть функций МАК были переданы разным ведомствам. В частности, полномочия по сертификации авиатехники 28 ноября 2015 года перешли от МАКа к Росавиации. Однако у ведомства нет двусторонних соглашений о взаимном признании сертификатов летной годности с ведущими авиарегуляторами — европейским агентством ЕАSА, американским FAA и др.

Этот вопрос обсуждался в августе на заседании комиссии по развитию авиации общего назначения. По итогам обсуждения Росавиации было рекомендовано до 1 марта 2019 года провести аудит российской системы сертификации в Европейском агентстве по безопасности полетов (ЕАSА).

Некоторые участники встречи, а позже и эксперты высказывали сомнения, что российское ведомство успеет в установленные сроки согласовать документацию с европейскими авиавластями. Особенно с учетом того, что в Европе МАК пользуется доверием.

В самой службе «Газете.Ru» сообщили, что для заявлений «о якобы неприятии европейцами документов Росавиации никаких оснований не имеется». «Российская сторона продолжает работать по авиационным правилам, которые хорошо известны EASA», — подчеркнул представитель ведомства.

Нельзя не учитывать, что европейская сторона не менее заинтересована в выстраивании взаимовыгодного сотрудничества на основании рабочего соглашения между Росавиацией и EASA о летной годности от 29 января 2018 года, отметил собеседник.

14 ноября в Тулузе состоялась встреча руководства Росавиации и EASA, на которой были обозначены принципы, лежащие в основе развития сотрудничества обеих сертификационных властей. Прежде всего, это применение симметричного подхода при сертификации (валидации) российских воздушных судов в EASA и европейских воздушных судов в России, с максимальным признанием результатов сертификационных работ, выполненных администрацией первоначальной сертификации по требованиям норм летной годности, которые являются идентичными.

При этом перепроверки и дополнительные испытания должны касаться только той «дельты», которая является различиями в российских и европейских требованиях, подчеркивают в Росавиации.

Ранее Росавиация выдала сертификат типа двигателю ПД-14, созданному на предприятиях Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) для МС-21.

Предполагается, что потенциальным заказчикам самолет будет представлен в двух комплектациях — с установленным двигателем и отечественным ПД-14. Для продвижения последнего на международные рынки также необходима валидация сертификата типа Росавиации в EASA.

«Сертификационный базис, в соответствии с которым двигатель ПД-14 проходил сертификацию, соответствует требованиям EASA», — заверили «Газету.Ru» в пресс-службе ОДК.

В настоящее время процесс его валидации, включающий в себя ознакомление специалистов EASA с результатами проведенных работ и их зачтение, проходит в соответствии с согласованными с Европейским агентством авиационной безопасности сроками, отметил представитель корпорации.

Сама валидация Сертификата типа Росавиации в EASA планируется в 2019 году.

Сертификация МС-21 была намечена на 2019 год, однако корпорация «Иркут» ранее попросила Росавиацию перенести ее на год. Причиной стала необходимость доработки и дополнительных испытаний инновационного композитного крыла, сконструированного специально для нового самолета.

Действующие планы предусматривают завершение сертификации самолета МС-21-300 по российским нормам до середины 2020 года, подчеркнули в Минпромторге.

С учетом этого, коммерческие поставки лайнера внутри страны начнутся в лучшем случае во второй половине 2020 года. Перспективы экспорта на фоне пока не решенных вопросов сертификации еще более туманны.