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Встреча на вылет: президент проэкзаменует правительство. LIVE

Владимир Путин в Кремле подводит итоги года с министрами и бизнесменами

Президент Владимир Путин подведет итоги года на встрече с правительством и бизнесом. Оба мероприятия пройдут в Кремле. И с министрами, и с предпринимателями есть, что обсудить. Социально-экономическая ситуация в стране сложная, проблем хватает, а чиновники уже предпринимали попытки «уговорить» бизнес, собрав с него средства на нацпроекты. Подробности — в онлайн-репортаже «Газеты.Ru».
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10:43

А вот спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко не хватает женщин во власти. Она подчеркнула, что не призывает к «матриархату», однако необходимо увеличивать число женщин «на всех уровнях власти», опираясь на уровень профессионализма. По ее мнению, женщины абсолютно конкурентоспособны.

10:35

В ходе встречи председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с предложением о пересмотре Конституции России на предмет соответствия сегодняшним реалиям. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев предложил создать «список Браудера» из западных политиков, которые отличились лживыми высказываниями о России

10:24

Накануне Владимир Путин общался не только со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, но и с членами Госдумы и Совета Федерации.

10:15

В этот же день глава государства проведёт встречу с представителями российских деловых кругов. В Кремль приглашены более 60 бизнесменов, руководителей частных и государственных компаний, банков, общественных организаций и объединений предпринимателей.

10:08

«26 декабря Президент по традиции в преддверии Нового года встретится с членами Правительства. В ходе встречи планируется обсудить итоги года, вопросы социально-экономического развития страны, а также ряд актуальных текущих задач», - говорится в официальном сообщении кремлевской пресс-службы.

10:00

Доброе утро, уважаемые читатели. «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию подведения итогов года президентом Владимиром Путиным. Сегодня у него встречи с кабинетом министров и предпринимательским сообществом.