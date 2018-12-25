Хуже, чем в кризис: насколько вырастут цены на жилье

По итогам 2018 года в России может быть введено порядка 75 млн квадратных метров жилой недвижимости. Об этом на пресс-конференции рассказал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. По его словам, на 1 декабря в стране введено более 58,2 млн квадратных метров жилья, что на 3,7% ниже показателей прошлого года.

Реклама

Министр уточнил, что речь идет о 30,1 млн «квадратов» многоквартирных домов, что тоже ниже аналогичного периода за 2017 год на 11,2%. Что касается объемов индивидуального жилищного строительства, то здесь ведомство зафиксировало рост на 5,9% выше прошлогоднего, — 28,1 млн квадратных метров.

В прошлогодней статистике зафиксированы объемы сдачи жилья на уровне 78,6 млн квадратных метров, затем они были скорректированы до 79,2 млн «квадратов». Если прогноз оправдается, то падение к 2017 году составит 5,4%.

При этом в паспорте национального проекта «Жилье и городская среда» запланировано почти на 11 миллионов больше – 86 млн квадратных метров жилья. В будущем году объемы должны вырасти до 88 млн «квадратов», а в 2020 году — до 98 миллионов. К 2024 году президент России Владимир Путин поставил цель достигнуть объемов строительства в 120 млн квадратных метров в год.

По данным Росстата, уже несколько лет стройотрасль демонстрирует отрицательную динамику. В 2015 году ввод жилья в России составил 85,3 млн квадратов жилой недвижимости, что выше прогноза на текущий год на 12%. В 2016 году речь шла о более 80,2 млн «квадратов». Но, по словам министра, ничего страшного в таком спаде нет.

«Мы сейчас в цикле жилищного строительства как раз получаем те площадки, которые вводились в 2014-2015 годы.

Это был период достаточно серьезного кризиса, взлета ипотечных ставок, кредитных ставок и не очень благоприятной макроэкономической ситуации, когда, естественно, крупные и не крупные игроки на рынке жилищного строительства не так активно вводили строительные площадки. Поэтому здесь все достаточно закономерно. Не думаю, что по этому поводу стоит паниковать», — объяснил Якушев.

Буквально неделю назад министр строительства уже говорил, что показатель — 120 миллионов квадратных метров к указанному периоду — под знаком вопроса. «Сегодня вносятся серьезные изменения в 214-ФЗ, это может стать препятствием, чтобы мы могли достигнуть этих цифр», — цитирует Якушева РИА «Новости».

Ранее тему снижения объемов строительства комментировал и вице-премьер Виталий Мутко. Он объяснял ситуацию на рынке тем, что падение связано с началом строительства нового жилья в 2014-2015 годы, а также, что второй раз за год проводятся реформы в системе строительства многоквартирных домов.

Речь идет об изменениях в долевое законодательство, в том числе ужесточении требований к застройщикам, которые подразумевают вывод с рынка малых предприятий, а также запуск с 1 июля банковского сопровождения, которое в полной мере должно заработать только в 2019 году.

Сами застройщики полагают, что падение темпов строительства и ввода жилья в эксплуатацию, это, к сожалению, долгосрочный тренд. В ближайшие годы есть все предпосылки для его продолжения.

«Уже в этом году мы видим, насколько сильно текущая ситуация отразилась на подрядчиках по всей стране. На фоне неконтролируемого роста стоимости строительных материалов и себестоимости строительства, девелоперы старались сохранить экономику проектов, «высушивая», сметы иногда задерживая платежи или даже банкротясь, не рассчитываясь за работу. Есть опасения, что ближайшее время рынок вынужденно покинут многие застройщики», — поделился мнением президент ГК «Основа» Александр Ручьев.

По его словам, со следующего года ситуацию усугубит переход на проектное финансирование и эскроу-счета. По этой причине маржа строительства снизится, а оборачиваемость капитала увеличится в несколько раз.

Поэтому в ближайшее время объемы строительства будут падать. Это касается коммерческих частных девелоперских компаний, которым будет просто невыгодно строить большие объемы жилья.

«Единственной возможностью для максимального сохранения сегодняшних темпов строительства может стать приход государственных компаний в стройку, которые будут строить массово типовое жилье, в том числе, тиражируя в регионах реновацию»,

— сказал Ручьев.

Новые поправки в законодательство могут привести к росту цен, считают эксперты. Директор по Развитию ГК «Гранель» Андрей Цвет, полагает, что если учесть, что срок реализации проекта варьируется в среднем от 2 до 3 лет, то возведение дома теперь будет обходиться застройщику примерно на 15-20% дороже. Если же добавить сюда дополнительные издержки – повышение НДС, административные расходы, то цены на жилье вырастут на те же 15-20%.

Пока дефицит рынку новостроек не грозит, но в некоторой степени может вернуть покупателя на вторичный рынок жилья.

«Безусловно, такое изменение цен подорвет позиции девелоперов, ведь более низкая цена, по сравнению с сопоставимыми по качеству вторичными объектами, это основное конкурентное преимущество новостроек. В такой ситуации нельзя исключать, что покупатель вообще начнет уходить с обоих рынков жилья», — считает управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая.

По ее словам, цены на жилую недвижимость в России в основном зависят от общей динамики потребительских цен. В 2019 году нас ожидает резкий инфляционный скачок из-за роста налогов, цен на топливо и тарифов ЖКХ. Это совпадет с дальнейшим ослаблением рубля и падением цен на нефть, которое мы уже наблюдаем.

В совокупности все эти факторы спровоцируют повышение цен собственниками сравнительно ликвидных квартир. Впрочем, многое будет зависеть от ситуации на конкретном региональном рынке. Скажем, в Москве и Санкт-Петербурге, где есть большой сегмент новостроек, конкуренция не позволит владельцам старых квартир повышать цены.

«В других регионах, где строительная активность низкая и вторичный рынок составляет большую часть сделок, готовые квартиры в новостройках или жилье в старом фонде могут подорожать», — резюмировала эксперт.