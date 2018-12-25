«Козел отпущения»: Трамп нашел виновника обвала на рынках

Президент США Дональд Трамп может уволить главу минфина Стивена Мнучина, пишет Bloomberg со ссылкой на источник. Американского лидера не устраивают потери на фондовом рынке вслед за повышением процентных ставок ФРС. Пребывание Мнучина на посту министра зависит от того, продолжится ли этот спад, сказал агентству другой источник.

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19 декабря ФРС решила повысить базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта до уровня 2,25–2,50% годовых. Свое решение Федрезерв обосновал тем, что рынок труда продолжает укрепляться, безработица низкая, экономическая активность растет высокими темпами, а инфляция остается в пределах 2%.

Решение ФРС тем не менее обрушило фондовые рынки. Промышленный индекс Dow Jones почти мгновенно ушел вниз на 200 пунктов. Минувшая неделя, по мнению аналитиков, стала худшей на Уолл-стрит с августа 2011 года. Основные фондовые индексы США потеряли за семь дней 7–8%. Индексы Dow Jones и Nasdaq показали максимальное снижение с кризисного 2008 года. За индексами вниз пошла и без того неустойчивая цена на нефть. Баррель североморской Brent к концу недели ушел ниже $53.

Ситуация на фондовых рынках обострилась еще больше на этой неделе. В канун Рождества, 24 декабря, индекс Dow Jones потерял еще 2,9%. Индекс S&P500 обвалился на 2,7%, NASDAQ падал на 2,2%, но закончил день в нулях.

Декабрь 2018 года — худший для американского рынка акций с 1931 года. Во вторник же обрушились нефтяные котировки. С начала торгов менее чем за час они упали на 13%. Но на $46 инвесторы решили притормозить и немного отыграли вверх. На 13:40 за баррель Brent давали $49,23.

Рынки пытаются переварить запутанные сигналы Вашингтона, пишет New York Times. В субботу Стивен Мнучин был вынужден комментировать поток публикаций в СМИ о возможном увольнении главы ФРС Джерома Пауэлла. В твиттере он заверил, что Трамп не предлагал уволить главу финрегулятора. Хотя американский лидер не раз выражал сове недовольство повышением ставок и говорил, что «ни капли не рад» назначению Пауэлла на этот пост.

«Я совершенно не согласен с политикой ФРС. Я считаю увеличение процентной ставки и уменьшение портфеля ФРС совершенно ужасными в нынешнее время, особенно в свете моих важных переговоров о торговле, которые еще продолжаются. Но я никогда не предлагал уволить председателя Джея Пауэлла, равно как не думаю, что у меня есть право на это», — привел Мнучин в своем твиттере слова американского президента.

В последние недели рынки уже были в напряжении из-за неопределенности в торговых переговорах между Соединенными Штатами и Китаем, признаков замедления роста мировой экономики и перспективы временного прекращения работы правительства США.

Мнучин только усилил эту нестабильность, объявив в воскресенье, что он вызвал руководителей крупнейших банков для беседы, пишет New York Times. Глава Минфина хотел убедиться, что рынки функционируют должным образом — такие обсуждения свойственны кризисам, отмечает издание.

«Это сигнализировало о чувстве паники и беспокойства, которых не должно быть», — сказал изданию аналитик инвестиционно-банковской компании Keefe, Bruyette & Woods Брайан Гарднер.

По итогам встречи банки заявили, что располагают «достаточной ликвидностью для кредитования потребителей и бизнеса, а также проведения других рыночных операций». «Мы по-прежнему наблюдаем сильный экономический рост в экономике США при устойчивой активности потребителей и бизнеса», — сообщал представитель Мнучина.

Эта беседа ничего не изменила, поскольку администрация Трампа по-прежнему ищет «козла отпущения» из-за рекордного падения американских фондовых индексов, пишет Bloomberg. «В Белом доме есть много людей, которые не являются поклонниками Мнучина. До сих пор он был защищен тем, что он нравился Трампу и был его верным сторонником», — заявил агентству бывший чиновник минфина Стивен Майроу.

Американский президент обеспокоен действиями ФРС и связями его руководителя с минфином. Глава государства интересовался, мог ли кто-нибудь из советников главы минфина встречаться с Пауэллом вне рамок официальных встреч глав двух ведомств, указывает агентство.

За последний год ФРС четыре раза повышала ставку: в марте, июне, сентябре и декабре. До этого ставка росла гораздо медленнее — ФРС повышала ее по одному разу в 2016 и 2015 годах.

Причем, перед последним заседанием Федрезерва Трамп всячески старался удержать регулятор от подобного шага, предупреждая об опасности для экономики и рисках спада ликвидности. «Невероятно, что при очень сильном долларе и почти полном отсутствии инфляции, в то время как остальной мир взрывается вокруг нас — Париж в огне, Китай катится вниз, — ФРС думает об очередном повышении ставок!» — написал глава Белого дома в своем твиттере.

Трамп возлагает вину на Пауэлла за поступательное повышение процентных ставок и считает, что ФРС — «гораздо большая проблема, чем Китай» и «самый большой риск для экономики». По мнению Трампа, слишком частое повышение ставок наносит ущерб экономике США и внешним торговым отношениям. С ним он связывает спад на фондовом рынке и закрытие некоторых производств в США.

При этом как республиканцы, так и демократы не раз отмечали, что такая критика и любая попытка превратить ФРС в политический орган подорвут авторитет регулятора.