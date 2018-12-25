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Глобальное обрушение: нефть и биржи ушли в пике. LIVE

Нефтяные котировки рухнули вслед за американскими биржами - онлайн

На мировых рынках паника и тотальные распродажи. В понедельник обвалились американские индексы, во вторник рушатся нефтяные котировки. Для того, чтобы баррель Brent рухнул на 10%, потребовалось менее часа. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.
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11:13

Декабрь 2018 года — худший для американского рынка акций с 1931 года, подсчитали аналитики.

11:10

Обвал нефтяных котировок стал логичным продолжением паники, охватившей американские биржи. В понедельник, 24 декабря, DowJones потерял 2,9%. Индекс S&P;P500 обвалился на 2,7%.

11:05

Вслед за нефтью падает и рубль. Правда, не так сильно, как можно было бы предположить. Курс доллара вырос на 0,3% до 68,9 руб., евро подорожал на те же 0,3% до 78,6 руб.

11:00

Нефтяные котировки в буквальном смысле рухнули. С начала торгов прошло менее часа, а они упали 13%. Но на $46 инвесторы решили притормозить и немного отыграли вверх. На 11:00 за баррель Brent давали $47.

10:55

Добрый день уважаемые читатели. Католическое рождество 2018 года может войти в историю как самый масштабный обвал на биржах. Спекулянты решили устроить большую распродажу.