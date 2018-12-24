Налоговые маневры: что хочет Лукашенко от Кремля. LIVE

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Лукашенко в преддверии встречи заявил, что некоторые представители российской власти прямо предлагали ему, чтобы Белоруссия вошла в состав России «шестью областями».
Инициировал встречу Лукашенко. В Кремле не сразу, но все-таки подтвердили встречу лидеров. Ранее белорусское информагентство «БелТА» сообщило, что Лукашенко вместе с Путиным подведут итоги 2018 года и наметят перспективы в торгово-экономической сфере, проблемы интеграции. Встреча не будет легкой. Взаимоотношения РФ и Белоруссии в последние две недели обострились. 14 декабря президент РБ заявил российским журналистам, что под предлогом «глубокой интеграции» Кремль хочет присоединить страну к России.
Во вторник президента Белоруссии Александра Лукашенко ждут с рабочим визитом в Москве. Запланирована встреча Лукашенко и президента РФ Владимира Путина. Переговоры лидеров состоятся в Кремле.