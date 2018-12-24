Новый год под одеялом: россияне останутся дома

Домоседы поневоле

Большая часть россиян, а именно порядка 70%, собираются остаться дома на новогодние праздники.

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«Каждый пятый россиянин, а это 19%, планирует уехать на дачу или в гости к друзьям и родственникам. 4% проведут каникулы в туристической поездке, а 1% - в санатории или доме отдыха. 6% наших соотечественников не будут иметь возможность отдохнуть на каникулах из-за работы», - об этом говорится в исследовании центра «Ромир», в ходе которого респонденты ответили на вопрос, где они собираются проводить новогодние каникулы.

При этом даже в кризисном 2015 году, когда российская экономика испытала потрясения, в числе которых падение покупательской способности, реальных доходов населения, а также неоднократное падение курса рубля к доллару и евро, количество «домоседов», по данным компании, было не таким высоким - меньше половины, 41%.

Рост показателя до 70%, по мнению аналитиков компании, произошел за счет того, что существенно снизилась доля россиян, которые планируют уехать на дачу или в гости к родственникам и друзьям. Еще три года назад о таких планах говорила треть опрошенных, 34%, то сейчас количество желающих снизилось на 15 п.п.

«В туристической поездке по России новогодние праздники проведут 2% россиян. В 2015 году об этом заявляло в 4 раза больше респондентов – 8%. Также, 2% россиян привлек вариант проведения каникул в поездке за границу, против 4% в 2015.

Лишь 1% опрошенных поедет на праздники в санаторий или дом отдыха нашей страны.

Три года назад 3% заявляли о подобных планах. Практически никто не планирует находиться на морских курортах России во время праздников, хотя в 2015 году 2% респондентов планировали провести новогодние каникулы подобным образом», - говорится в материалах исследовательского центра «Ромир».

А вот работать россияне на каникулах все-таки будут меньше. В 2015 году о таких планах заявляли 8% россиян против 6% сейчас.

Слабый рубль и падение покупательной способности -основные причина домоседства для россиян.

В ноябре реальные располагаемые доходы россиян снизились на 2,9% в годовом выражении, но за январь-ноябрь рост показателя составил 0,4%. Согласно данным Росстата, доходы упали несмотря на рост зарплаты. В ноябре она в номинальном выражении выросла на 8,6% и составила в среднем 42 750 рублей в месяц. Реальная зарплата, то есть скорректированная на уровень инфляции, увеличилась на 4,6% в ноябре и на 7,4% за 11 месяцев.

2018-й для национальной валюты выдался крайне неудачным: евро вырос на 15%, а доллар — на 22%. Курс ЦБ на вторник 25 декабря установлен на уровне 68,4 руб. за доллар и 77,88 – за евро.

Данные OneTwoTrip показывают, что за три года на новогодние праздники россияне стали меньше покупать билеты в зарубежные страны. Если в 2015 году доля продаж составляла 62%, а по России - 38%, то в этот Новый год соотношение изменилось - только 49% приходится на заграницу и 51% на перелеты внутри страны.

Урвали подешевле

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила «Газете.Ru», что в этом году наблюдается значительный рост цен на новогодние туры. Стоимость пакета в рублях выросла в целом на 15-18%.

При этом те, кто хотели уехать на праздники, старались не переплатить и позаботиться о путевке или билетах заранее. Туроператоры отмечают увеличение глубины продаж готовых поездок до 2 месяцев. «Влияние оказали колебания курсов валют — клиенты, ожидая дальнейшей девальвации курса рубля стремились заранее спланировать отдых на зимний сезон и новогодние праздники», - ранее рассказали «Газете.Ru» в компании «Библио-Глобус».

Ситуация с самостоятельными туристами следующая. На этапе ранних бронирований из-за роста цен спрос на авиабилеты упал на 13%, заметили в Biletix. По данным компании, цены на перелеты по России выросли на 28% - с 7 970 до 10 236 рублей. Чек на перелет за границу вырос на 18%, до 25 936 рублей.

Впрочем, есть данные, которые, наоборот, говорят о росте спроса. По данным АТОР, спрос на новогодние поездки по России вырос на 5-7%, на зарубежные в зависимости от локации – на 10-25%.

Если говорить о предпочтениях сограждан по заграничным поездкам, то

лидерами в этом году стали курорты Таиланда, Объединенных Арабских Эмиратов, Вьетнама, Индии, а также Доминиканской республики и Турции.

В России - это Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург. «Также вошли в пятерку предпочтений россиян Казань, Великий Устюг», - сообщила ранее исполнительный директор АТОР.

По данным Tvil.ru, в тройку российских городов по популярности новогодних поездок с детьми входят Санкт-Петербург, Москва и Казань, где средний чек за ночь превышает 5 тысяч рублей. Также туристы бронируют новогодний отдых на горнолыжных курортах на период от 3 до 5 ночей и тратят на аренду домов и коттеджей от 6 до 16 тысяч рублей в сутки. С 29 декабря 2018 года по 8 января 2019 года среди жителей России популярны такие отечественные курорты, как Красная Поляна в Краснодарском крае, Шерегеш в Кемеровской области, Банное в Башкирии, Гора Соболиная в Байкальске Иркутской области и Хибины в Мурманской области.