Трамп разбушевался: под главой ФРС зашаталось кресло

Президент США Дональд Трамп недоволен решением Федеральной резервной системы (ФРС) о повышении базовой ставки и лично работой его председателя Джерома Пауэлла, однако прямо уволить последнего не предлагал. В этом заверил накануне министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин, вынужденный комментировать слухи о незавидном будущем главы Федрезерва.

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«Я совершенно не согласен с политикой ФРС. Я считаю увеличение процентной ставки и уменьшение портфеля ФРС совершенно ужасными в нынешнее время, особенно в свете моих важных переговоров о торговле, которые еще продолжаются.

Но я никогда не предлагал уволить председателя Джея Пауэлла, равно как не думаю, что у меня есть право на это»,

— приводит Мнучин в своем твиттере слова американского президента. Такой способ донесения своей позиции не характерен для Трампа, привыкшего по любому поводу писать посты в собственном твиттере. Не очень понятно, почему на этот раз ему понадобилось посредничество.

Политика Федрезерва — постоянный предмет критики Дональда Трампа. Президент недоволен частым повышение базовой ставки, отмечая, что это может повредить экономическому росту. По этой причине своего кресла год назад лишилась предыдущий председатель ФРС Джанет Йеллен.

Однако кадровая рокировка фундаментально не переломила ситуацию.

За последний год ФРС четыре раза повышала ставку: в марте, июне, сентябре и декабре. До этого ставка росла гораздо медленнее — ФРС повышала ее по одному разу в 2016 и 2015 годах.

Причем, перед последним заседанием Федрезерва Трамп всячески старался удержать регулятор от подобного шага, предупреждая об опасности для экономики и рисках спада ликвидности. «Невероятно, что при очень сильном долларе и почти полном отсутствии инфляции, в то время как остальной мир взрывается вокруг нас — Париж в огне, Китай катится вниз, — ФРС думает об очередном повышении ставок!» — написал глава Белого дома в своем твиттере.

Регулятор это не остановило, и

19 декабря было принято ожидаемое рынком решение повысить базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта до уровня 2,25–2,50% годовых. Таким образом, уровень ставки достиг максимального значения с начала 2008 года.

Свое решение Федрезерв обосновал тем, что рынок труда продолжает укрепляться, безработица низкая, экономическая активность растет высокими темпами, а инфляция остается в пределах 2%.

Решение ФРС тем не менее обрушило фондовые рынки. Промышленный индекс Dow Jones почти мгновенно ушел вниз на 200 пунктов. Минувшая неделя, по мнению аналитиков, стала худшей на Уолл-стрит с августа 2011 года. Основные фондовые индексы США потеряли за семь дней 7–8%. Индексы Dow Jones и Nasdaq показали максимальное снижение с кризисного 2008 года. За индексами вниз пошла и без того неустойчивая цена на нефть. Баррель североморской Brent к концу недели ушел ниже $53.

Политика ФРС накладывается на рост напряженности из-за торговой воны США и Китая, а также опасений из-за замедления роста мировой экономики.

Все это чревато рисками экономического спада в стране, что, по версии Associated Press, может стать самой серьезной угрозой для переизбрания Трампа на президентских выборах в 2020 году.

Президент постоянно говорит об экономической мощи Соединенных Штатов, но по факту число угроз для развития американской экономики все время нарастает. И в этом разрезе критика Пауэлла вполне понятна.

О том, что президент в узком кругу обсуждал возможность уволить нынешнего главу ФРС, 22 декабря сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Они также выражали надежду на то, что «приступ гнева президента рассеется за время праздников». Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила телеканалу CNBC, что ей «неизвестно о планах уволить Пауэлла».

Законодательство США теоретически разрешает президенту «сместить» любого члена совета ФРС, если на то есть причина. Однако увольнение Пауэлла, если Трамп все же примет такое решение, станет «беспрецедентным вызовом независимости ФРС»,

отмечает Bloomberg.

Главный экономист Morgan Stanley Эллен Зентнер в интервью CNBC ранее отмечала, что власть президента над ФРС ограничена. «Президент может выдвинуть кандидатуру председателя, но как только председатель будет утвержден, президент теряет влияние, и единственная возможность снять председателя с должности — это буквально, если он нарушит закон. Конгресс должен будет найти причину, чтобы отстранить его от должности путем голосования и соответствующей процедуры», — уточнила она.

Многие эксперты уверены, что Пауэлл стал самым большим разочарованием Трампа. Президент сам назначил его главой ФРС. Он стал первым бывшим инвестиционным банкиром, занявшим этот пост. Его назначение также было отчасти необычным, поскольку Пауэлл не экономист, а юрист по образованию.