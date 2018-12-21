Смена караула: за госимуществом присмотрит следователь

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении руководителем Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества) Вадима Яковенко.

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По образованию Вадим Яковенко юрист, окончил Кубанский госуниверситет в 1995 году. Работал в Контрольном управлении администрации президента РФ, возглавлял Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве и был заместителем руководителя Федеральной миграционной службы.

Его последним местом работы был аппарат полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе, где он занимал должность федерального инспектора по Московской области.

По словам источника «Коммерсанта» в правительстве, выбор в пользу силовика сделан не случайно: в Росимуществе в последние годы произошло несколько крупных коррупционных скандалов.

Теперь уже бывший глава Росимущества Дмитрий Пристансков, вероятнее всего, вернется в «Норильский никель», писало издание РБК. Он уходит по собственному желанию, из-за слишком высокой загруженности на работе.

Напомним, что Пристансков был назначен главой агентства и заместителем министра экономического развития в 2016 году, когда главой Минэкономразвития (это ведомство курирует Росимущество) был Алексей Улюкаев. У него возникали конфликты с прежним руководителем, Ольгой Дергуновой. Сейчас Улюкаев отбывает срок в колонии за взятку, а Дергунова занимает пост заместителя президента — председателя правления ВТБ.

До своего назначения Пристансков два года работал в «Норникеле» директором федеральных и региональных программ, а еще раньше трудился почти девять лет все в том же Росимуществе на разных должностях.

Последним публичным мероприятием для Дмитрия Пристанскова стало заседание общественного совета Росимущества, которое прошло 17 декабря.

В отличие от предшественников, Вадим Яковенко будет только руководителем Росимущества, должности замминистра экономического развития он не получит. По данным СМИ, замом станет Оксана Тарасенко, которая работает советником министра и ранее была директором департамента корпоративного управления Минэкономразвития.

Возможно также, что новый руководитель Росимущества получит вскоре и новое курирующее ведомство. От Минэкономразвития оно может отойти Федеральному казначейству Минфина.

В начале 2019 года в правительстве начнется новый этап обсуждения будущего Росимущества, рассказал «Коммерсанту» источник в финансово-экономическом блоке правительства. Исходом этого обсуждения может стать его передача в Федеральное казначейство. Решение по этому вопросу будет приниматься уже после Нового года.

Никаких сверхзадач, судя по всему, перед Яковенко поставлено не будет. Масштабной приватизации в ближайшие три года не предусмотрено. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин ранее говорил, что в бюджете на 2019-2021 годы предусмотрены доходы от приватизации в объеме 24 млрд руб. Это минимальный уровень с 2000 года, и их даже смешными называть нельзя, говорил он.

В декабре, на Общероссийском гражданском форуме, Кудрин заявил, что в течение двух лет вопрос приватизации «очень серьезно» обсуждался с правительством и администрацией президента. В итоге, «вопрос об уменьшении доли государства в экономике — я могу это сегодня прямо сказать — снят с повестки».

Министр экономического развития Максим Орешкин с Кудриным не согласен. Он считает, что приватизационная тема с повестки дня не снята.

«Повестка приватизационная она не снимается, она остается. Мы продолжаем по ней работать», –заявил Орешкин. Но у правительства нет задачи продать активы по любой цене, а есть цель найти инвестора, который усилит конкуренцию на рынке.

Кроме того, по ряду активов поиск покупателей «просто делается непублично, проводим очень глубокую работу именно по поиску стратегических партнеров со всего мира», подчеркнул министр.

Орешкин с Кудриным уже спорили по поводу участия государства в экономике. Отвечая на претензии, министр говорил, в частности, что прямые параллели между бюджетными доходами от приватизации и снижением госучастия, проводить не стоит.

Власти планируют ввести мораторий на создание новых унитарных предприятий, а средства от части приватизационных сделок будут потрачены на развитие активов и не будут зачислены в бюджет. Поможет сократить долю и планы Банка России выйти со временем из капитала санируемых банков.