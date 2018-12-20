Неприятные вещи: Путин о неизбежности пенсионной реформы

Президент России Владимир Путин на Большой пресс-конференции в четверг рассказал, что считает неизбежным повышение пенсионного возраста. «Такие вещи — они неприятные, и ясно, что никакого восторга не вызовут. Но это неизбежно», — сказал Путин.

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Президент напомнил, что в начале и середине 2000-х он говорил о том, что категорически против повышения или любого изменения возраста выхода на пенсию.

«Тогда невозможно было это сделать. Я и сейчас считаю, что это было правильная позиция, потому что продолжительность жизни было низким — 65 лет, и соотношение работающих было другое», — добавил Путин, — Сейчас кардинально это поменялось. Дело не в дефиците сегодняшнего дня. Дело в том, что тенденции такие, что количество работающих становится все меньше и меньше, а количество неработающих пенсионеров увеличивается».

Ранее в своем обращении к гражданам он говорил, что трудоспособного населения в стране становится все меньше. Демографический провал конца 90‑х оказался сопоставим с 1943‑м и 1944‑м военными годами. При этом за последние 15 лет продолжительность жизни выросла почти на 15 лет. К концу следующего десятилетия стоит цель выйти на продолжительность жизни более 80 лет. По итогам 2018 года показатель составит 72,9 года.

Сейчас вопрос можно закрыть, и в течение 5-7 лет страна будет жить спокойно, но потом все равно придется прийти к такому решению. «Но уже придется сделать это резко, без переходных периодов, без всяких льгот, в том числе и для женщин. Придется сделать это резко — вот в чем все дело», — объяснил президент.

По словам главы государства, если бы не было понимания таких тенденций, то он никогда бы не разрешил это сделать. «Я прекрасно отдавал себе отчет в том, как люди будут реагировать. Здесь что не объясняй, все равно ведь, когда конкретного человека это касается, это не вызывает восторга. Я прекрасно отдавал себе отчет, что будет критика и справа, и слева», — отметил Путин.

Ранее с похожим заявлением выступил председатель правительства Дмитрий Медведев. «Изначально все понимали, что такого рода решения не добавляют популярности власти, но это было выстраданное решение. Такие решения не могут пересматриваться часто, предыдущее решение по пенсионному возрасту принималось 70 лет назад. Очевидно, что и это решение рассчитано на длительную перспективу», — сказал глава правительства, отвечая на вопрос журналистам телеканалов. Он добавил, что это решение не нравится ему самому, как и «абсолютному большинству людей».

Напомним, что осенью 2018 года Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет - для мужчин. В первой редакции предлагалось увеличить возраст выхода на заслуженный отдых для женщин до 63 лет. Правда, ко второму чтению законопроекта в Госдуме ситуация изменилась. Накануне президент выступил с обращением к гражданам страны, попытавшись объяснить народу, почему назрели изменения, и предложив ряд смягчительных мер.

Многодетные матери смогут выходить на заслуженный отдых досрочно. «Есть если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей — на четыре года раньше. А для женщин, у которых пять и более детей, все должно остаться как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет», — объяснял Путин.

Также он предлагал льготный режим для граждан, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года. Им предоставили право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста.

Власти неоднократно заявляли, что реформа позволит повысить пенсии на 1000 рублей в год в течении шести лет, годовой доход по каждому году, в среднем, оценивается в 12 тысяч рублей. После 2024 года индексация пенсий будет осуществляться два раза в год, она будет выше инфляции, говорила ранее вице-премьер Татьяна Голикова.

«Ежегодно пенсии неработающим пенсионерам будут повышаться в среднем на 1000 рублей, что позволит обеспечить уровень пенсионного обеспечения к 2024 году на уровне 20 000 рублей», — уточнили «Газете.Ru» в Минтруде России. Пенсии будут повышены всем неработающим пенсионерам.

Индексация в следующем году составит 7%. При этом средний размер достигнет 15,4 тысячи рублей, уточняется в материалах Пенсионного фонда России. При этом по словам президента, по итогам 2017 года средний размер выплат составил 13,6 тысячи рублей, в этом году речь идет о 14,1 тысячи рублей.

«У каждого пенсионера прибавка будет индивидуальной. Рассчитывается она исходя из конкретного размера пенсии. Чем он выше, тем больше будет и прибавка после индексации. Например, если человек получает небольшую пенсию в размере прожиточного минимума для конкретного региона, например, 8 500 рублей, то и прибавка к ней составит примерно 550-560 рублей», - пишет «Российская газета» со ссылкой на ПФР.

При этом ПФР должен досрочно выплатить январские пенсии, заявила ранее вице-премьер Татьяна Голикова. Пенсии планируется выплачивать с учетом индексации, планируемой на 2019 год. «В связи с индексацией пенсий с 1 января 2019 года хотела бы обратить внимание на необходимость осуществить досрочное авансирование выплаты пенсий в декабре за выходные и праздничные дни января 2019 года», — сказала Голикова, выступая на заседании Пенсионного фонда России. Она потребовала обеспечить «своевременную доставку сумм пенсий в новых размерах».

В 2020 году индексации запланирована на уровне 6,6% и 6,3% в 2021 году, говорила Голикова. «Об индексации пенсий с 1 января 2020 года пока говорить преждевременно, итоговая величина этой индексации будет понятна в конце следующего года, когда будет формироваться бюджет на очередную трехлетку», — резюмировали в Минтруде России.