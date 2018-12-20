США добили баррель: нефть упала ниже $55

Цены на нефть снизились в четверг, 20 декабря, растеряв основную часть набранного днем ранее преимущества и возобновив падение, начавшееся ранее на этой неделе,

Баррель марки Brent упал ниже $55, временами достигая $54,6, что более чем на 4% ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Похожей была ситуация и с ценами на нефть WTI: она 20 декабря опускалась до $45,83 за баррель, что на 4,85% ниже уровня предшествующей сессии.

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Цена на нефть снижалась и в предыдущие дни, а 18 декабря и вовсе за несколько часов опустилась на 5%. 19 декабря она попыталась отыграть падение, однако добиться прорыва тогда не удалось.

Провал в ценах на нефть спровоцировал биржевой страх по поводу решений Федеральной резервной системы и их вероятных последствий, отмечали аналитики. И итоговое решение ФРС поднять ставку до 2,25-2,5% спровоцировало дальнейший спад котировок.

Нефтерынок реагирует на изменения ожиданий по инфляции в США, отмечает директор аналитического департамента «Golden Hills — КапиталЪ АМ» Михаил Крылов.

Перспективы охлаждения экономики США заставляли биржу предполагать в следующем году только одно повышение ставок вместо трёх, которые планировал осуществить Федеральный резерв. А у инвесторов сформировалось также мнение о расколе в правящей элите США, который будто бы может вообще закрыть тему ужесточения политики по отношению к банкам, отмечает эксперт.

ФРС заставила многих врасплох, единогласно повысив ставку в декабре этого года и понизив прогноз по числу изменений этого норматива на 2019 год с трех до двух, а не одного, как ожидалось.

Более масштабное повышение ставок сдерживает ожидания относительно роста инфляции в Америке, заставляя инвесторов корректировать прогнозы по ценам сырьевых товаров и избавляться от бумажных фьючерсов на нефть. Они боятся, что ужесточение монетарной политики заставит простых американцев затянуть пояса, что негативно скажется на экономическом росте, полагает Крылов.

Спад нефтяных цен продолжается на общем фоне «непринятия» риска со стороны инвесторов. Именно текущая низкая толерантность инвесторов к риску является основным фактором снижения нефтяных цен, считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Накануне министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех высказал мнение, что высокая волатильность на нефтяном рынке объясняется спекулятивными операциями: инвесторы закрывают свои позиции в нефти. Тем не менее, уверен он, решение ОПЕК+ по сокращению добычи позволит стабилизировать рынок.

Члены ОПЕК+ в начале декабря в Вене договорились сократить добычу нефти на ближайшие полгода на 1,2 млн баррелей в сутки от ноябрьских показателей.

Инвесторы все еще сомневаются в способности ОПЕК+ привести рынок нефти в состояние равновесия в следующем году, отмечает аналитик Sberbank CIB Михаил Шейбе.

А премьер-министр Ливии убедил боевиков прекратить блокировку крупнейшего месторождения El Sharara с суточной добычей 0,315 млн баррелей, что принесет на рынок дополнительные объемы нефти, добавляет он.

Не прибавил оптимизма прозвучавший накануне прогноз Минэнерго РФ о росте добычи нефти в стране на 10 млн баррелей по итогам года. На руку «медвежьему» тренду сыграл и отчет Американского института нефти (API) 18 декабря, согласно которому, недельные запасы сырой нефти в США выросли на 3,45 млн баррелей, бензина — на 1,8 млн баррелей.

Цены на нефть могут к концу года снизиться к $53. И только в начале 2019 года начнется восстановление нефтяных цен, отмечает Покатович.

По данным на 15:15 мск, нефть марки Brent торговалась на ICE в Лондоне на уровне $55,38 за баррель.

На фоне спада на нефтяном рынке рубль пока чувствует себя более-менее стабильно: к 15:15 мск на Мосбирже его позиции к доллару практически не изменились, снизившись на 2 копейки до 67,44 руб. за доллар. По отношению к евро рубль укрепился на 52 копейки до 77,32 руб.

Устойчивость рубля объясняется готовящейся отменой санкций США против «Русала», а также приближением пика уплаты налогов экспортерами, отмечает Reuters.

Официальный курс ЦБ на 21 декабря 67,37 руб. за доллар. 76,39 руб. за евро.