За WADA и Скрипалей: США расширили санкции

Соединенные Штаты ввели санкции против 18 россиян и четырех российских информационных ресурсов — ФАН, ООО «Экономика сегодня», ООО «Невские новости» и usareally.com, сообщило Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США.

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В пояснительной записке американская сторона снова обвинила Россию в «игнорировании международных норм», в частности — посредством якобы вмешательства россиян в выборы в США, а также кибератак на сервер Всемирного антидопингового агентства (WADA), передает ТАСС.

Среди физических лиц, попавших под санкции, — предприниматель Виктор Бояркин, который якобы в интересах президента Объединенной компании «Русал» Олега Дерипаски спонсировал политическую партию в Черногории, передает ФАН.

Кроме того, под ограничительные меры подпали Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин, обвиняемые Вашингтоном в кибератаках на WADA и ОЗХО в 2016 году. Двое последних названы сотрудниками ГРУ, как и указанный выше Бояркин. Также в списке — Александр Петров и Руслан Боширов, называемые рядом СМИ российскими военными с настоящими именами Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

На последних Запад возложил вину за отравление бывшего полковника ГРУ Минобороны России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Ранее американское издание The Wall Street Journal сообщило, что Минфин США исключит компанию «Русал» из санкционного списка. При этом Дерипаска останется под санкциями.

Накануне США продлили санкции против Артема Чайки, который является сыном генерального прокурора России Юрия Чайки. Об этом говорится в письме членам конгресса США от президента страны Дональда Трампа. Речь идет о санкциях по «глобальному закону Магнитского».

Кроме того, спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что

Вашингтон не исключают введения новых санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе, в ходе которого сотрудники ФСБ РФ задержали украинские корабли и моряков, нарушивших российскую границу.

По словам представителя американского внешнеполитического ведомства, США ведут диалог с Германией, Францией и другими западными партнерами.

«Это новая эскалация, исходящая от России в этом конфликте на Украине… Я хочу выслушать позицию наших партнеров… уже сегодня», — сказал дипломат на брифинге для журналистов в Брюсселе.

Он отметил, что в качестве ответа на действия Москвы нужно рассматривать ряд подходов, «в том числе и в части пакета санкций».

В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил односторонние действия США в отношении России и других стран за торговые отношения с Ираном с рейдерским захватом.

По словам главы ведомства, односторонние санкции вводятся только за нарушение американского закона, запрещающего торговать с Ираном.

«Во Франции и Германии нет таких законов, которые запрещают странам торговать, но когда их компании занимаются абсолютно легальным с точки зрения своего законодательства и с точки зрения международного права бизнесом, с них лупят несколько миллиардов в итоге, в качестве сделки, чтобы они могли работать и в США», — отметил дипломат.

Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Ольга Ковитиди также прокомментировала слова Волкера о санкциях в отношении России в связи с инцидентом в Керченском проливе.

По ее словам,

России нет смысла отвечать «США и их вассалам»,

так как Москва ничего противоправного не совершала.

«Действия США направлены на мировую эскалацию конфликтов посредством подстрекательства и недобросовестной конкуренции», — считает сенатор.

Парламентарий добавила, что системные провокационные заявления США «стали неотъемлемым атрибутом американской внешней политики».

В прошлом месяце Сергей Лавров рассказал, что, согласно подсчетам экспертов Восточного комитета германской экономики, общий ущерб зарубежных стран от антироссийских санкций составил $100 млрд.

За последние семь лет США более 60 раз вводили санкции против России. Первые ограничительные меры были приняты в 2011 году. Тогда США при экс-президенте Бараке Обаме свернули запущенную им тремя годами ранее перезагрузку отношений с Россией.