Назло Трампу и рублю: Федрезерв поднял ставки

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 18–19 декабря повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта до уровня 2,25–2,50% годовых, сообщила пресс-служба регулятора. Таким образом, уровень ставки достиг максимального значения с начала 2008 года.

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Свое решение Федрезерв обосновал тем, что рынок труда продолжает укрепляться, безработица низкая, а экономическая активность растет высокими темпами. Кроме того, низкой остается и инфляция — в пределах 2%.

«Рост в сфере занятости в среднем был сильным в последние месяцы, и безработица оставалась низкой», — говорится в документе.

Кроме того, продолжали сильно расти потребительские расходы, а инвестиции бизнеса в основной капитал стали более умеренными по сравнению с высокими темпами подъема в начале года.

Это четвертое повышение ставки американским регулятором в этом году. ФРС увеличивала ее также в марте, июне и в сентябре.

До этого ставка росла гораздо медленнее — ФРС повышала ее по одному разу в 2016 и 2015 годах.

Интересно, что глава Федрезерва Джером Пауэлл поднял ставку, несмотря на критику президента США Дональда Трампа.

Накануне Трамп раскритиковал политику регулятора. По словам главы государства, в условиях, когда национальная валюта очень устойчива, а инфляция фактически отсутствует, повышать ставку не стоит.

«Невероятно, что при очень сильном долларе и почти полном отсутствии инфляции, в то время как остальной мир взрывается вокруг нас — Париж в огне, Китай катится вниз, — ФРС думает об очередном повышении ставок!» — написал глава Белого дома в своем твиттере.

Это не первое подобное высказывание Трампа в адрес Пауэлла. По мнению президента, повышение ставок может замедлить рост экономики.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты не сомневались, что ФРС поднимет ставку, несмотря на критику Трампа.

Само решение о повышении ставки ФРС в диапазон 2,25-2,5%, скорее всего, будет воспринято рыками нейтрально — данный шаг по ставке уже учтен в текущих ценах,

комментирует Антон Покатович, главный аналитик «БКС Премьер».

Специалистов больше всего в нынешнем решении регулятора интересовали комментарии относительно дальнейшего повышения ставки.

Ранее ФРС говорила о трех возможных повышениях ставки в 2019 году.

Как объяснял Антон Покатович, если бы ФРС подала инвесторам сигнал о возможной паузе в повышении ставки в первом полугодии 2019 года, в этом случае рынки могли бы всерьез «заложиться» на одно-два повышения в перспективе следующего года — такие ожидания, в свою очередь, остановили бы активный отток капитала из рискованных активов. И это помогло бы рублю укрепиться.

Однако ничего определенного ФРС по сути не сказала.

Риски для экономического прогноза выглядят примерно сбалансированными, считает американский регулятор. При этом ФРС пишет в релизе, что будет внимательно следить за ситуацией.

«При определении сроков и размеров будущих корректировок целевого диапазона процентной ставки по федеральным кредитным средствам комитет будет оценивать как уже реализованные, так и ожидаемые экономические условия в сравнении с целевыми показателями: максимальной занятостью и инфляцией на уровне 2%. Эта оценка будет учитывать широкий спектр информации, включая показатели условий на рынке труда, индикаторы инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также данные об изменении финансовых и международных условий», — отмечается в документе.

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс», считает, что, учитывая, что Банк России подстраховался и на прошлой неделе уже повысил ключевую ставку, решение ФРС не окажет сильного влияния на рубль.

Так, в минувшую пятницу, 14 декабря, ЦБ второй раз в этом году увеличил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 7,75% годовых.

Однако в целом прогнозы для рубля не самые утешительные.

«Решение Банка России является важным фактором, который будет сдерживать отток нерезидентов из ОФЗ ,который мог бы начаться, если бы ЦБ не поднял ставку. Тренд на ужесточение монетарной политики США может сохраниться и на 2019 год. Пока условий для укрепления рубля не просматривается, поскольку сейчас гораздо больше факторов для его ослабления — это рост инфляции и инфляционных ожиданий, снижение цен на нефть. И повышение ставки ФРС только усугубляет действие негативных факторов», — говорит Ващенко.

Эксперт считает, что до конца этого года курс доллара останется в диапазоне 66-67 рублей.

Впрочем, по мнению Артема Деева, ведущего аналитика Amarkets, ужесточение политики Федрезерва окажет краткосрочную поддержку американской валюте — и до конца этой недели курс доллара может вырасти выше 68,2 рублей.

Однако с января 2019 года Банк России возобновит покупку валюты в рамках бюджетного правила, и это может дополнительно подкосить российскую валюту.