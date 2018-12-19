Ликвидация «дочки» ВТБ: Украина убивает российские банки

Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии «ВТБ Украина» (Киев) — украинской «дочки» одноименного российского банка.

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«Фонд гарантирования вкладов (ФГВ) физлиц на основании решения Нацбанка об отзыве лицензии принял соответствующее решение, и сегодня мы входим в «ВТБ банк» как ликвидатор», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе фонда.

В ноябре ВТБ на Украине был признан банкротом.

«В связи со снижением объема ликвидности АО «ВТБ Банк» и последующим ухудшением его финансового состояния в течение последнего месяца НБУ 13 ноября 2018 года отнес АО «ВТБ Банк» к категории проблемных. Тогда же был установлен срок для принятия финучреждением плана мероприятий по приведению его деятельности в соответствие с требованиями законодательства. Ввиду отсутствия реальных действий со стороны владельцев ВТБ Банка для предотвращения неплатежеспособности, а также из-за отсутствия принятых и реалистичных мер по улучшению ликвидности правление НБУ 27 ноября приняло решение об отнесении АО «ВТБ Банк» к категории неплатежеспособных», — аргументировали в НБУ.

По данным на 1 ноября, активы «ВТБ Украина» по нацотчетности составляли 7,58 млрд гривен (17,7 млрд руб.). Убытки банка на 1 ноября — 1,85 млрд гривен (4,32 млрд руб.).

По данным НБУ, 97% вкладчиков ВТБ Банка — 59,1 тыс. физлиц — получат вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную сумму в 200 тыс. гривен (примерно $7 тыс.).

Осенью Киевский апелляционный суд арестовал акции и имущество дочерних структур российских госбанков в рамках исполнения решения арбитражного суда Гааги о взыскании убытков с России за утраченное имущество в Крыму. В результате банк лишился средств от реализации активов, которые были основным источником ликвидности.

Получить оперативный официальный комментарий ВТБ «Газете.Ru» не удалось.

Выступая на форуме «Россия зовет!», глава ВТБ Андрей Костин заявил о том, что украинская «дочка» финансовой группы (VTB Bank), признанная неплатежеспособной, была готова выполнить все обязательства перед клиентами, но ей не дали это сделать.

«Украина — сказочная страна, напоминает мне сказку о Зазеркалье. Абсолютно невероятные вещи с точки зрения здравого смысла там происходят», — сказал тогда Костин.

«Ну хорошо, сегодня наложили на нас санкции, потом украинские власти наложили дополнительные санкции, запретив любые движения средств из Украины в Россию», — отметил он, заметив, что украинский предприниматель Игорь Коломойский «подал иск в Гааге против российского правительства».

«И этим иском (власти Украины) почему-то накладывают аресты на активы всех российских банков — и на акции, и на активы», — возмутился глава ВТБ.

Между тем на Украине с удовольствием констатируют уход российских банков. Согласно отчетности, опубликованной на сайте НБУ, активы дочерних банков трех российских госбанков — ВТБ, Сбербанк и Внешэкономбанка (ВЭБ) — сократились в долларовом эквиваленте более чем в 2,5 раза за период с 2014 года.

На данный момент на Украине осталось только два банка с российским госкапиталом — Сбербанк и Проминвестбанк (ПИБ, «дочка» ВЭБа).

При этом БМ Банк (входит в группу ВТБ) в итоге добровольно сдал лицензию.

Продать бизнес удалось только VS Банку (Сбербанк владел долей в 99,923% акций): банк стал частью группы ТАС бизнесмена Сергея Тигипко.

Российские банки активно пытаются уйти с Украины с 2017 года. Весной президент Украины Петр Порошенко ввел в действие ограничительные меры в отношении банков с российским госкапиталом, работающих на рынке Украины. Санкции сроком на год коснулись Сбербанка, VS Bank, Проминвестбанка, ВТБ Банка и БМ Банка.

В марте санкции в отношении ряда российский банков были продлены еще на год.

Активы украинского Сбербанка на 1 ноября составляли 32,4 млрд гривен (75,7 млрд руб.), убыток — 6,97 млрд гривен (16,3 млрд руб.). Проминвестбанк завершил десять месяцев с активами 16,9 млрд гривен (39,5 млрд руб.) и убытком в 721 млн гривен (1,7 млрд руб.).

В НБУ пока что надеются, что оба банка самостоятельно покинут украинский рынок, заявила на брифинге 17 декабря замглавы Нацбанка Катерина Рожкова.

«Фактически российские госбанки на Украине национализируются под видом отзыва лицензии или банкротства. Оставшиеся на Украине банки может ожидать та же судьба, что и ВТБ», - отмечает Илья Жарский, управляющий партнёр экспертной группы Veta.